Quali sono le novità da vedere a ottobre 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche mese, sta lavorando alacremente per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 31 giorni del primo vero mese autunnale accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo ottobre 2020, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevisti nei piani della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film, anche se il pezzo grosso del mese si trova tra le serie TV.

Film da vedere su Disney+

Nuvole

Le novità Disney+ di ottobre 2020 includono Nuvole, il film che racconta la vera storia di Zach Sobiech, musicista che ha perso la vita a causa di un cancro alle ossa. La commovente pellicola è basata sul libro di memorie della madre di Zach e ripercorre l’ultimo anno di scuola del ragazzo tra amore, amicizia e famiglia: non c’è tempo per aspettare, i sogni vanno realizzati il prima possibile.

Disponibile su Disney+ dal 16 ottobre 2020.

Nuvole, il trailer ufficiale

Ferdinand

Cambiamo genere con Ferdinand, film d’animazione basato sul libro di Munro Leaf che vede protagonista l’omonimo toro. Il grosso bovino ha un animo buono, ma viene scambiato per un pericoloso animale: Ferdinand proverà a radunare un gruppo di animali disadattati per una divertente avventura adatta a tutta la famiglia.

Disponibile su Disney+ dal 16 ottobre 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99

NOLEGGIA € 3.99 Infinity € 3.99 € 3.99 € 3.99

Ferdinand, il trailer ufficiale

La storia di Olaf (cortometraggio)

Tra le novità Disney+ di ottobre 2020 arriva La storia di Olaf, cortometraggio animato che racconta le origini di Olaf, alla ricerca della sua identità sulle montagne innevate nei pressi di Arendelle. Ambientato nel mondo di Frozen, il corto proverà a rispondere ad alcune delle domande più comuni degli spettatori sul popolare personaggio.

Disponibile su Disney+ dal 23 ottobre 2020.

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

In arrivo anche Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, film diretto da Tim Burton e adattamento cinematografico del romanzo La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine di Ransom Riggs. In seguito alla morte dei nonni, l’adolescente Jake si imbatte in un rifugio segreto su un’isola, dove i bambini sono dotati di alcuni poteri sovrannaturali: la scuola di Miss Peregrine, interpretata da Eva Green.

Disponibile su Disney+ dal 23 ottobre 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, il trailer ufficiale

I pinguini di Mr. Popper

Ormai un “classico” della commedia con un grande Jim Carrey, arriva su Disney+ anche I pinguini di Mr. Popper, basato sull’omonimo libro per bambini di Richard e Florence Atwater. Il signor Popper è un abile imprenditore immobiliare, divorziato e padre di due figli che vede ogni due settimane. La sua vita è destinata a cambiare quando riceve in regalo nientemeno che… un pinguino (seguito da altri cinque).

Disponibile su Disney+ dal 23 ottobre 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 Infinity € 3.99

I pinguini di Mr. Popper, il trailer ufficiale

Zombies 2

Sequel del popolare film andato in onda nel 2018, Zombies 2 arriva su Disney+ facendo segnare il ritorno di Addison e Zed (Meg Donnelly e Milo Manheim). Mentre la coppia si sta preparando per il ballo della scuola, in città arriva un gruppo di adolescenti licantropi, in cerca di un’antica forza vitale; spaventato, il consiglio cittadino riattiva le leggi anti-mostro, ma Zed vuole rimettere a posto le cose.

Disponibile su Disney+ dal 30 ottobre 2020.

Zombies 2, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Pensavo fosse amore, invece era un calesse – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 Scusate il ritardo – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 Le vie del Signore sono finite – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 Il piccolo diavolo – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 The Right Stuff: uomini veri – 9 ottobre 2020

– 9 ottobre 2020 Tre uomini e una gamba – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 Così è la vita – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 Chiedimi se sono felice – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 Vita da scimpanzé – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 Descendans 3 – 23 ottobre 2020

Serie TV da vedere su Disney+

The Mandalorian – stagione 2

Ecco l’attrazione principale tra le novità Disney+ di ottobre 2020, sul “filo del rasoio”. Arriva questo mese l’attesissima seconda stagione di The Mandalorian, la prima serie TV live action ambientata nell’universo di Star Wars. La storia riprende dalla grande rivelazione del finale di stagione: continua il viaggio di Mando e del piccolo, che dovranno affrontare nuove minacce.

Disponibile su Disney+ dal 30 ottobre 2020.

GUARDA SU Netflix Netflix Amazon Amazon Amazon Netflix Disney Plus

ACQUISTA € 9.99 € 140.95 € 179.4 € 9.99 € 7.99 € 9.99 € 7.99 € 5.99 € 5.99

NOLEGGIA € 3.49 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99

The Mandalorian 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Violetta (stagione 3) – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 Soy Luna (stagione 3) – 9 ottobre 2020

– 9 ottobre 2020 Sara e Marti – La nostra storia (stagione 1-3) – 9 ottobre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese sulla vostra TV?