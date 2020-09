Siete pronti a scoprire le novità da vedere a ottobre 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questi 31 giorni di inizio autunno non fanno eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricchissimo di contenuti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film, come sempre.

Film da vedere su Netflix

Il legame (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre 2020 con il nuovo e inquietante thriller/horror italiano Il legame, con Riccardo Scamarcio e Mia Maestro. Durante una visita alla madre del suo fidanzato nel sud Italia, una donna deve difendersi dalla misteriosa e pericolosa maledizione che ha colpito la figlia.

Disponibile su Netflix dal 2 ottobre 2020.

Il legame, il trailer ufficiale

Hubie Halloween (original)

Nel mese più “spaventoso” dell’anno non poteva mancare un film a tema tra le novità Netflix. Hubie non è molto popolare nella sua città, Salem (Massachusetts), ma quando ad Halloween questa viene invasa dal terrore, il generoso fifone proverà a proteggerla a tutti i costi. Hubie Halloween è una commedia da brividi con Adam Sandler, Kevin James, Julie Bowen e Steve Buscemi.

Disponibile su Netflix dal 7 ottobre 2020.

Hubie Halloween, il trailer ufficiale

Il processo ai Chicago 7 (original)

Altro contenuto originale tra le tante novità Netflix di ottobre 2020: una protesta inizialmente pacifica da parte di un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam si trasforma in un violento scontro con la polizia, dando il via a uno dei processi più celebri della storia. Il processo ai Chicago 7 è diretto da Aaron Sorkin e vede protagonisti Sacha Baron Cohen e Eddie Redmayne.

Disponibile su Netflix dal 16 ottobre 2020.

Il processo ai Chicago 7, il trailer ufficiale

Rebecca (original)

Anche un dramma romantico tra le new entry da vedere su Netflix a ottobre 2020 con Rebecca. Dopo una storia d’amore vorticosa, una ingenua ragazza sposa un facoltoso vedovo, ma l’ombra della defunta moglie di quest’ultimo aleggia sempre nella dimora di famiglia. Con Lily James, Armie Hammer e Kristin Scott Thomas, è l’adattamento cinematografico del romanzo gotico del 1938 di Daphne Du Maurier.

Disponibile su Netflix dal 21 ottobre 2020.

Rebecca, il trailer ufficiale

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria (original)

Le novità Netflix di ottobre 2020 includono anche Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, un film d’animazione musicale diretto da Glen Keane: una bambina, Fei Fei, parte con un razzo costruito da lei stessa nella speranza di riuscire a incontrare una mitica dea della Luna.

Disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2020.

Over the Moon, il trailer ufficiale

Holidate (original)

Stufi di essere single durante le festività natalizie, soprattutto a causa del giudizio costante delle famiglie impiccione, due sconosciuti accettano di essere l’uno il fidanzato dell’altro per tutte le feste a venire, dando il via a una serie di avventure e disavventure. Holidate è una nuova commedia con protagonisti Emma Roberts e Luke Bracey.

Disponibile su Netflix dal 28 ottobre 2020.

Holidate, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix a settembre 2020

L’esorcista – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Non è un Paese per Vecchi – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Capri-Revolution – 5 ottobre 2020

– 5 ottobre 2020 Cattivissimo Me 3 – 6 ottobre 2020

– 6 ottobre 2020 Cats – 10 ottobre 2020

– 10 ottobre 2020 Atomica bionda – 13 ottobre 2020

– 13 ottobre 2020 Blackpink: Light Up The Sky (original) – 14 ottobre 2020

– 14 ottobre 2020 Crazy, Stupid, Love – 18 ottobre 2020

– 18 ottobre 2020 Che pasticcio Bridget Jones! – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 Bastardi senza gloria – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 Love Actually – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 Oblivion – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 Spider-Man: un nuovo universo – 29 ottobre 2020

Serie TV da vedere su Netflix

The Haunting of Bly Manor (original)

Dall’ideatore di “The Haunting of Hill House” Mike Flanagan, tratta dalle storie di fantasmi di Henry James, arriva su Netflix per gli appassionati dell’horror The Haunting of Bly Manor. Un’istitutrice sprofonda in un abisso di segreti terrificanti in una storia gotica e oscura, con Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen e Henry Thomas.

Disponibile su Netflix dal 9 ottobre 2020.

The Haunting of Bly Manor, il trailer ufficiale

Social Distance (original)

Tra le novità original da vedere su Netflix a ottobre 2020 debutta Social Distance, una serie antologica girata durante il lockdown che mostra gli aspetti divertenti e cupi dei rapporti a distanza forzati dall’emergenza COVID-19. Con Danielle Brooks, Oscar Nuñez e Mike Colter.

Disponibile su Netflix dal 15 ottobre 2020.

Social Distance, il teaser ufficiale

Barbari (original)

Debutta a ottobre 2020 su Netflix Barbari, nuova serie TV tedesca ambientata ai tempi dell’Impero Romano. I destini di tre persone si intrecciano durante la furiosa battaglia della selva di Teutoburgo, nel 9 d.C., durante la quale i guerrieri germanici provano a fermare l’avanzata di Roma.

Disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2020.

Barbari, il teaser trailer ufficiale

The Queen’s Gambit – La regina degli scacchi (original)

Tratta dal romanzo omonimo (uscito in Italia col nome di La Regina degli scacchi), arriva su Netflix la miniserie The Queen’s Gambit. Anni ’50: Beth Harmon è una ragazza prodigio nel gioco degli scacchi; cresciuta in un orfanotrofio del Kentucky, prova a farsi largo nel competitivo mondo degli scacchi, lottando nel frattempo con un problema di dipendenza.

Disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2020.

The Queen’s Gambit – La regina degli scacchi, il trailer ufficiale

Suburra – stagione 3 (original)

Prequel del film del 2015, tratto dal libro di Carlo Bonini e Giancarlo de Cataldo, Suburra è una serie TV che racconta di criminalità organizzata, di politici corrotti e della sanguinosa lotta per il controllo di alcuni terreni del litorale romano. A fine ottobre arriva su Netflix la terza stagione, con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro.

Disponibile su Netflix dal 30 ottobre 2020.

Suburra 3, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix a settembre 2020

Emily in Paris (original) – 2 ottobre 2020

(original) – 2 ottobre 2020 Song Exploder (original) – 2 ottobre 2020

(original) – 2 ottobre 2020 Deaf U (original) – 9 ottobre 2020

(original) – 9 ottobre 2020 Star Trek Discovery (stagione 3) (original) – 16 ottobre 2020

(original) – 16 ottobre 2020 Grand Army (original) – 16 ottobre 2020

(original) – 16 ottobre 2020 The Alienist (stagione 2) (original) – 22 ottobre 2020

(original) – 22 ottobre 2020 You Me Her (original) – 22 ottobre 2020

Le novità Netflix di ottobre 2020

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più sulla vostra televisione tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: