Quali sono le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020 tra film, serie TV e originals? Il catalogo del collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua il suo ampliamento con il passare dei mesi, e in questo ottobre 2020 non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2020 siete dunque capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

The Lie (original)

Tantissimi contenuti Amazon Original in questo primo mese d’autunno, tra i quali i primi quattro film del “Welcome to the Blumhouse“, un progetto di una serie tematica di film di suspense prodotti da Blumhouse Television e Amazon Studios (altri quattro arriveranno nel 2021). Il primo è The Lie: quando la loro figlia confessa di aver ucciso la propria migliore amica, due genitori cercheranno di coprire la verità con una ragnatela di bugie e falsità, nella quale rimarranno loro stessi intrappolati. Con Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 ottobre 2020.

The Lie, il trailer ufficiale

Black Box (original)

Dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d’auto, un padre di famiglia si sottopone a una cura sperimentale che fa sorgere dubbi sulla sua identità. Black Box è il secondo film del nuovo progetto Blumhouse, con Mamoudou Athie, Phylicia Rashad e Amanda Christine.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 ottobre 2020.

Black Box, il trailer ufficiale

Nocturne (original)

Nocturne è il terzo film Blumhouse del mese tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020. In una rinomata accademia d’arti, una timida studentessa di musica inizia a superare in bravura e successo la sua gemella: il merito è di un quaderno una volta appartenuto a un altro studente, ora deceduto. Con Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 ottobre 2020

Nocturne, il trailer ufficiale

Evil Eye (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020 Evil Eye, quarto film del nuovo progetto di cui abbiamo parlato più su (altri quattro nel 2021). Una storia d’amore apparentemente perfetta si trasforma in un vero incubo quando la madre della ragazza si convince che il ragazzo abbia una macabra connessione con il suo passato. Con Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati e Bernard White.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 ottobre 2020.

Evil Eye, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Charlie’s Angels (2019) – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Old Man & The Gun – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Si muore solo da vivi – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Un nemico che ti vuole bene – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 The Children Act – Il Verdetto – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Non si scherza col fuoco – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 The Day After Tomorrow – 4 ottobre 2020

– 4 ottobre 2020 Io, Robot – 7 ottobre 2020

– 7 ottobre 2020 King Arthur – 8 ottobre 2020

– 8 ottobre 2020 City of lies – L’ora della verità – 10 ottobre 2020

– 10 ottobre 2020 Nessuno come noi – 10 ottobre 2020

– 10 ottobre 2020 The Boy – La maledizione di Brahms – 10 ottobre 2020

– 10 ottobre 2020 Maze Runner – Il labirinto – 11 ottobre 2020

– 11 ottobre 2020 Maze Runner – La fuga – 12 ottobre 2020

– 12 ottobre 2020 Un affare di famiglia – 15 ottobre 2020

– 15 ottobre 2020 What the Constitution Means to Me – 16 ottobre 2020

– 16 ottobre 2020 Marrowbone – 20 ottobre 2020

– 20 ottobre 2020 Night Hunter – 22 ottobre 2020

– 22 ottobre 2020 Ancora auguri per la tua morte – 26 ottobre 2020

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Savage X Fenty Show Vol. 2

Le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020 accolgono Savage X Fenty Show Vol. 2, un fashion show per celebrare la collezione autunnale creata da Rihanna: sfilate di modelle, attrici, ballerine e performance speciali dei protagonisti del mondo della musica come Travis Scott, Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch e Rosalia. Con la partecipazione di Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser, a fianco di Lizzo, Demi Moore, Irina Shayk, Paris Hilton e non solo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 ottobre 2020.

Savage X Fenty Show Vol. 2, il teaser trailer ufficiale

The Walking Dead: World Beyond (original)

Arriva finalmente tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020 l’attesa The Walking Dead: World Beyond, serie TV spin-off ambientata nel mondo di The Walking Dead (la serie principale si avvia alla conclusione). Racconta la prima generazione cresciuta nello scenario post-apocalittico: alcuni diventeranno eroi, altri “i cattivi”, ma in un modo o nell’altro tutti cambieranno per sempre. Creata da Scott M. Gimple con Matt Negrete.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 ottobre 2020.

The Walking Dead: World Beyond, il trailer ufficiale

Nos4A2 – stagione 2

Tra le novità di ottobre 2020 di Amazon Prime Video arriva la seconda (e ultima) stagione di Nos4a2, serie basata sul romanzo di Joe Hill. La serie riprende otto anni dopo gli avvenimenti della prima stagione: Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è ancora più determinata a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto), che dopo essersi confrontato con la propria mortalità ritorna assetato di vendetta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 ottobre 2020.

GUARDA SU Amazon

Nos4a2 2, il trailer ufficiale

Utopia (original)

Ispirata all’omonima serie britannica, tra le novità Amazon Prime Video spunta anche Utopia, un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che cerca di salvare il mondo: un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online porta alla luce messaggi nascosti nella pagine di una graphic novel, che predicono la fine dell’umanità.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 ottobre 2020.

Utopia, il trailer ufficiale

Truth Seekers (original)

Cambiamo genere con Truth Seekers, la nuova serie TV comedy soprannaturale con Simon Pegg e Nick Frost. Una squadra di investigatori paranormali part-time sorveglia chiese infestate, bunker e ospedali abbandonati con una gamma di aggeggi per rivelare fantasmi e presenze: le loro esperienze diventano sempre più terrificanti e conducono alla scoperta di una cospirazione che potrebbe causare la fine della razza umana.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 ottobre 2020.

Truth Seekers, il trailer ufficiale

The Challenge: ETA (original)

Le novità Amazon Prime Video di ottobre 2020 includono anche The Challenge: ETA, docuserie Amazon Original in otto episodi che racconta la storia del gruppo terroristico a partire dal suo primo omicidio nel 1968. Un viaggio storico inedito in uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, attraverso le testimonianze di chi ha affrontato l’organizzazione sia politicamente sia come forza di polizia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 ottobre 2020.

The Challenge: ETA, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Law & Order (stagioni 10-20) – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 American Dad (8 stagioni) – 5 ottobre 2020

– 5 ottobre 2020 Grey’s Anatomy (stagione 15) – 5 ottobre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

