Ufficializzati i nuovi incentivi 2024 per l’acquisto di auto elettriche e poco inquinanti, è tempo di dare un’occhiata ai modelli compatibili, quest’anno particolarmente scontati, soprattutto con un veicolo datato da rottamare. Considerando che i fondi stanziati per l’Ecobonus non sono molti, è tuttavia probabile che i 205 milioni di euro riservati alle auto elettriche (su un totale di 570 milioni previsti per le automobili, comprese le ibride e le termiche poco inquinanti) terminino nel giro di poche settimane.

Per questo, una selezione delle auto da comprare con gli incentivi 2024 potrebbe tornare utile per gli indecisi. Qui ci soffermiamo infatti sulle macchine elettriche da meno di 42.700 euro (IVA inclusa), tetto di spesa massimo per l’acquisto di auto con emissioni da 0 a 20 g/km. A breve pubblicheremo anche un articolo simile sulle ibride plug-in, quelle appartenenti alla fascia di emissioni 21-60 g/km, anch’esse compatibili con l’Ecobonus 2024.

Tabella incentivi auto 2024: differenze in base a ISEE e rottamazione

Prima di elencare le auto elettriche da acquistare con gli incentivi 2024, ecco un prospetto con gli sconti sull’acquisto disponibili e tutte le differenze relative. I fattori che incidono di più sono l’ISEE, se superiore o inferiore a 30mila euro e la possibilità di rottamare un veicolo, più è vecchio, maggiore è lo sconto. Come anticipato, i limiti di spesa sull’acquisto delle auto elettriche sono di 42.700 euro IVA compresa.

Questa è la tabella degli incentivi per le auto elettriche in vigore, ufficializzati il 25 maggio 2024 e attivi dalle ore 10:00 di lunedì 3 giugno:

Platea Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione -6.000 € -7.500 € Rottamazione Euro 4 -9.000 € -11.250 € Rottamazione Euro 3 -10.000 € -12.500 € Rottamazione Euro 0-1-2 -11.000 € -13.750 €

Le auto elettriche da comprare con gli incentivi

Sono molte le auto elettriche acquistabili con gli incentivi, considerando il tetto di prezzo non particolarmente elevato che permette di acquistare anche alcuni dei modelli a batteria più gettonati, come la Fiat 500e, la Volvo EX30, o ancora le versioni più economiche di Tesla Model 3 e Model Y.

Nei paragrafi che seguono, abbiamo selezionato alcune delle auto elettriche (a nostro avviso) più interessanti compatibili con l’Ecobonus 2024, modelli appartenenti a segmenti diversi e per questo adatti a esigenze di vario tipo, tutti con emissioni da 0 a 20 g/km, spettro in cui valgono gli sconti degli incentivi citati.

Per inciso, nei conteggi abbiamo considerato solo gli sconti statali relativi all’Ecobonus 2024, quindi senza sommare gli incentivi locali che, in alcune regioni come la Valle d’Aosta, la Sicilia o nel comune di Firenze, permettono di spendere ancora meno sull’acquisto di auto elettriche.

Auto elettriche da meno di 15.000 euro compatibili con l’Ecobonus 2024

Vi segnaliamo qui quattro auto elettriche economiche che è possibile pagare meno di 15.000 euro usufruendo degli incentivi 2024, tutte nella versione e nell’allestimento meno costoso. Sono Dacia Spring, Citroën e-C3, DR 1.0 EV e smart EQ fortwo, automobili adatte alla città e dalle dimensioni abbastanza contenute. A seguire, vediamo insieme i prezzi scontati legati all’Ecobonus 2024, sia con auto da rottamare che senza.

Dacia Spring

È l’auto elettrica più economica in vendita sul mercato italiano anche quest’anno, un SUV compatto aggiornato in una versione restyling poche settimane fa. Nella versione più economica con allestimento base Expression, Dacia Spring ha un motore da 45 cavalli, batteria da 26,8 kWh e autonomia dichiarata di 230 km, costa di listino 17.900 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 11.900 € 10.400 € Rottamazione Euro 4 8.900 € 6.650 € Rottamazione Euro 3 7.900 € 5.400 € Rottamazione Euro 0-1-2 6.900 € 4.150 €

Citroën e-C3

È uno dei modelli più interessanti sul mercato perché economica e nel contempo abbastanza spaziosa. La Citroën e-C3 è un SUV compatto lungo 4 metri, con 5 porte, un motore da 113 cavalli e una batteria LFP da 44 kWh che, secondo quanto dichiarato, promette fino a 320 km di autonomia. In versione You, l’allestimento più economico dei due disponibili, costa 23.900 euro di listino.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 17.900 € 16.400 € Rottamazione Euro 4 14.900 € 12.650 € Rottamazione Euro 3 13.900 € 11.400 € Rottamazione Euro 0-1-2 12.900 € 10.150 €

DR 1.0 EV

È una vera e propria city car, dalle dimensioni particolarmente contenute (misura 3,2 metri di lunghezza) ma con 4 posti. È arrivata sul mercato italiano da poco la DR 1.0 EV, un’auto elettrica interessante dotata di un motore da 61 cavalli sull’asse posteriore e di una batteria da 31 kW che, in città promette quasi 300 km di autonomia (ciclo urbano WLTP). Di listino costa 24.900 euro, da scontare così con gli incentivi statali.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 18.900 € 17.400 € Rottamazione Euro 4 15.900 € 13.650 € Rottamazione Euro 3 14.900 € 12.400 € Rottamazione Euro 0-1-2 13.900 € 11.150 €

smart EQ fortwo

Non servono particolari presentazioni per la versione elettrica di una delle auto più vendute a Roma e in altre grandi città italiane, la sola versione rimasta della serie, da alcune settimane non più in produzione. La smart EQ fortwo è lunga 2,69 metri, ha due posti, un motore posteriore da 82 cavalli e una batteria da 18 kWh e 135 km di autonomia. La versione più economica Pure costa 25.210 euro di listino.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 19.210 € 17.710 € Rottamazione Euro 4 16.210 € 13.960 € Rottamazione Euro 3 15.210 € 12.710 € Rottamazione Euro 0-1-2 14.210 € 11.460 €

Auto elettriche da meno di 25.000 euro compatibili con l’Ecobonus 2024

Spendendo alcune migliaia di euro in più, rimanendo comunque sotto la soglia dei 25.000 euro, il ventaglio di auto elettriche compatibili con gli incentivi 2024 è molto più ampio. Ci sono auto di vario genere, utilitarie e non, anche più versatili e capaci di viaggiare per molti più chilometri con una ricarica, perfino con un po’ di brio in alcuni casi. Ve ne segnaliamo quattro anche qui: Fiat 500e, MG4, BYD Dolphin e MINI Cooper E (versione 3 porte). Vediamo quanto si risparmia con gli sconti dell’Ecobonus 2024.

Fiat 500e

È fra le auto elettriche più amate e acquistate dagli italiani per lo stile, per la storia e anche per il prezzo non eccessivo. La versione più economica di Fiat 500e, la Red con motore da 95 cavalli e batteria da 23,65 kWh che promette 190 km di autonomia, costa 29.950 euro di listino.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 23.950 € 22.450 € Rottamazione Euro 4 20.950 € 18.700 € Rottamazione Euro 3 19.950 € 17.450 € Rottamazione Euro 0-1-2 18.950 € 16.200 €

MG4

È l’auto elettrica più lunga, potente e longeva (relativamente all’autonomia, per inciso) di cui abbiamo parlato finora, una cinese che ha convinto molti per via di dimensioni e proporzioni che la rendono molto versatile. MG4 sfiora i 4,30 metri di lunghezza, ha 5 porte, un motore da 170 cavalli abbinato a una batteria da 51 kWh che promette 350 km di autonomia. La versione più economica Standard costa di listino 30.790 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 24.790 € 23.290 € Rottamazione Euro 4 21.790 € 19.540 € Rottamazione Euro 3 20.790 € 18.290 € Rottamazione Euro 0-1-2 19.790 € 17.040 €

MINI Cooper E (3 porte)

La seconda generazione di MINI Cooper elettrica è appena arrivata sul mercato italiano e, come da tradizione, non ha un rapporto qualità-prezzo particolarmente elevato. Lo stile, la storia e l’esclusività del marchio si fanno pagare, un’auto piccolina e divertente da guidare che, nella versione più economica in questione, ha un motore da 184 cavalli, una batteria da 40,7 kWh e un’autonomia massima di 305 km. Di listino, la versione meno costosa Essential, è in vendita a 32.300 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 26.300 € 24.800 € Rottamazione Euro 4 23.300 € 21.050 € Rottamazione Euro 3 22.300 € 19.800 € Rottamazione Euro 0-1-2 21.300 € 18.550 €

BYD Dolphin

Sul mercato italiano anch’essa da poco tempo, BYD Dolphin è un’auto elettrica dalle dimensioni e proporzioni simili alla MG4. Costa leggermente di più ma ha dalla sua un motore più potente, da 204 cavalli, e una batteria più grande, da 60,4 kWh che promette circa 427 km di autonomia. La versione Comfort, la più economica, costa di listino 33.790 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 27.790 € 29.290 € Rottamazione Euro 4 24.790 € 22.540 € Rottamazione Euro 3 23.790 € 21.290 € Rottamazione Euro 0-1-2 22.790 € 20.040 €

Auto elettriche da meno di 30.000 euro compatibili con l’Ecobonus 2024

Ce ne sono molte nella fascia alta di auto elettriche compatibili con gli incentivi 2024, che ricordiamo essere valido per quelle dal prezzo massimo di 42.700 euro. Anche qui ne abbiamo selezionate 4, tutte molto valide: Volvo EX30, BYD Seal, Tesla Model 3 e Tesla Model Y. Vediamo insieme quanto costano con gli incentivi dell’Ecobonus 2024, tutte sotto i 30.000 euro scontate.

Volvo EX30

È il SUV più piccolo di Volvo, un’elettrica di fascia premium lunga circa 4,23 metri che, nella versione base offre già molto. Volvo EX30 Single Motor, la motorizzazione più economica, monta un motore da 272 cavalli sull’asse posteriore, abbinato a una batteria da 51 kWh che, nel ciclo combinato WLTP, promette 337 km di autonomia. Nell’allestimento meno costoso Core costa di listino 35.900 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 29.900 € 28.400 € Rottamazione Euro 4 26.900 € 24.650 € Rottamazione Euro 3 25.900 € 23.400 € Rottamazione Euro 0-1-2 24.900 € 22.150 €

Tesla Model 3

Non poteva mancare in questa selezione di auto elettriche da comprare con gli incentivi 2024, un’autorità nel settore nonché modello d’ispirazione per molte altre macchine a batteria. Aggiornata di recente, la versione acquistabile con gli incentivi è la Tesla Model 3 RWD (trazione posteriore), dotata di un motore posteriore da 283 cavalli (non confermati ufficialmente), da una batteria da circa 60 kW (idem) che garantisce fino a 513 km di autonomia. Di listino costa 40.490 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 34.490 € 32.990 € Rottamazione Euro 4 31.490 € 29.240 € Rottamazione Euro 3 30.490 € 27.990 € Rottamazione Euro 0-1-2 29.490 € 26.740 €

BYD Seal

È l’alternativa della Tesla Model 3 di BYD, una berlina elettrica performante, leggermente più grande (lunga 4,8 invece di 4,72 metri) e un po’ più potente e scattante, grazie ai suoi 313 cavalli. La versione Design di BYD Seal, quella più economica nonché unica compatibile con l’Ecobonus 2024, monta una batteria da 82,5 kWh che, promette fino a 570 km di autonomia. BYD Seal costa di listino 43.600 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 37.600 € 36.100 € Rottamazione Euro 4 34.600 € 32.350 € Rottamazione Euro 3 33.600 € 31.100 € Rottamazione Euro 0-1-2 32.600 € 29.850 €

Tesla Model Y

Chiudiamo con l’auto elettrica più venduta al mondo, la Tesla Model Y. È un SUV dalle dimensioni medie, lunga 4,75 metri e per molti versi simile alla cugina Model 3. La versione a trazione posteriore è l’unica acquistabile con gli incentivi 2024, modello dotato di un motore singolo da 256 cavalli, ufficiosi come i dati relativi alla batteria, da 55 kWh, automobile che promette circa 455 km di autonomia, sempre secondo il ciclo WLTP. Di listino costa 42.690 euro.

Prezzo finale scontato Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche con ISEE < 30.000€ Senza rottamazione 37.690 € 36.190 € Rottamazione Euro 4 34.690 € 32.440 € Rottamazione Euro 3 33.690 € 31.190 € Rottamazione Euro 0-1-2 32.690 € 29.940 €

