Nuova Fiat 500 elettrica: ecco modelli, allestimenti e prezzi

Dopo la nascita nel 1957 e il successivo rilancio nel 2007, questa volta la Fiat 500 rinasce in versione elettrica con tre versioni e due opzioni per il pacco batteria. La gamma della Nuova Fiat 500 elettrica sarà disponibile nelle versioni Berlina, cabrio e 3+1 con batteria da 24 o 42 kWh.

Nuova Fiat 500 elettrica: ecco i modelli

I tre modelli della Nuova Fiat 500 elettrica saranno a propulsione 100% elettrica, tuttavia la novità è rappresentata dal modello 3+1, recentemente introdotto da Fiat, dotato di quattro porte, una delle quali si apre controvento sul lato destro.

La nuova versione pesa inoltre 30 kg in più rispetto al modello di base, ma per il resto è pressoché identica, tuttavia la presenza degli accumulatori ha portato a un leggero incremento delle dimensioni della Fiat 500 che ora sono di 1,69 metri in larghezza e di 3,61 metri in lunghezza.

Grazie a un progetto da 700 milioni di euro, Nuova Fiat 500 elettrica rappresenta il primo veicolo elettrico a batteria dell’azienda pronto a rivoluzionare la mobilità in Italia, tuttavia debutterà nel Regno Unito e in altre nazioni europee nella prima parte del 2021 e non si esclude un suo possibile approdo anche negli Usa, dove potrebbe rimpiazzare la Fiat 500e.

La Nuova Fiat 500 elettrica offrirà due opzioni per le batterie

La versione base della Fiat 500 elettrica è dotata di una batteria da 23,8 kWh, che garantisce un’autonomia di 180 km secondo il ciclo WLTP, e di un motore elettrico da 70 kW che permette di passare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. La ricarica arriva fino a 50 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata.

La versione con batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia di 320 km ed è spinta da un motore elettrico da 87 kW in grado di passare da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Anche la ricarica è più rapida e arriva fino a 85 kW, con la possibilità di completare l’80% della ricarica soli in 35 minuti. In questo articolo potete farvi un’idea di quanto costa ricaricare un’auto elettrica.

Prezzi della Nuova Fiat 500 elettrica

La Nuova Fiat 500 elettrica è proposta nei tre allestimenti Action, Passion e Icon. I prezzi della versione base partiranno in Italia da 25.900 euro, che scendono a 19.900 euro se si considerano gli incentivi statali, mentre la versione top di gamma costerà 29.700 euro (23.700 euro compreso l’incentivo di 6.000 euro). Oltre all’auto, Fiat fornisce accesso a circa 200 mila punti di ricarica, gestibile tramite un unico account e l’apposita app.

