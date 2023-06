Nella giornata di ieri Volvo ha tolto i veli dal suo primo SUV compatto completamente elettrico. Si chiama Volvo EX30 e, oltre a essere una ruote alte dalle dimensioni ridotte, è anche abbastanza economica considerando il marchio e cosa offre, app di Google comprese. Parte da 35.900 euro, il che la rende compatibile con gli incentivi italiani. E visto che è già ordinabile sul sito ufficiale, scopriamola meglio nei dettagli.

Design, tecnologia e motori di Volvo EX30

Estetica e interni di Volvo EX30

4,23 metri di lunghezza, 1,84 di larghezza e 1,54 di altezza con un passo di 2,65 metri; sono numeri che rendono EX30 il SUV di Volvo più piccolo prodotto finora. Rientra dunque appieno nel settore delle auto alte sì, ma utilizzabili anche nei contesti urbani, come lunghezza siamo proprio nel segmento di Volkswagen ID.3 per rimanere fra le auto elettriche più gettonate.

Davanti si presenta con un frontale alto e molto pulito in ottica aerodinamica (anche se le maniglie delle portiere sono classiche, non a scomparsa come di consueto sulle nuove auto), con i gruppi ottici abbastanza grandi, a LED e a martello di Thor. Lo spazio dei passaruota è da SUV, come pure la linea del tetto che è un po’ spiovente sulla coda pur non scendendo più di tanto, a tutto vantaggio dell’abitabilità di chi siede dietro. Appunto, dietro, l’auto è piuttosto particolare, specie per merito dei fanali a LED e a forma di C in basso slegati dall’elemento verticale posto nel montante.

Dentro Volvo EX30 sposa la filosofia estetica più in voga, il minimalismo, qui in salsa svedese con tanta pulizia sobrietà ed equilibrio fra forme e colori, con l’accento un po’ tondeggiante degli esterni che ben si riflette anche all’interno. Al centro della console c’è uno schermo posizionato in verticale a mo’ di tablet, da 12,3″, integra le app di Google native (fra cui Google Maps, Google Assistant, perfino il Google Play Store per scaricarne di nuove), e un sistema di infotainment proprietario di ultima generazione.

Niente strumentazione digitale, in pieno stile Tesla Model 3 e Model Y, e pulsanti fisici ridotti all’osso considerando che anche la climatizzazione si controlla direttamente dal display centrale o con i comandi vocali. Da segnalare anche la presenza di una scheda SIM integrata che garantisce dati per 4 anni dall’attivazione

Motori, batterie e autonomia di Volvo EX30

Volvo EX30 si può scegliere con due batterie diverse. L’opzione a motore singolo con batteria LFP (al litio, ferro e fosfato) è quella più adatta a chi non necessita di un’autonomia elevata; mentre chi cerca percorrenze superiori può optare per la variante con batteria NMC (al litio, nichel, cobalto e manganese).

Il pacco batterie LFP è da 51 kW nominali e abbinato nella versione Standard a un singolo motore da 200 kW (272 cavalli) con 343 Nm di coppia: promette 344 km di autonomia, scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e 180 km/h di velocità massima, limitata per tutte le varianti.

La versione Single Motor Extended Range di Volvo EX30 ha una batteria NMC da 69 kWh e promette fino a 480 km di autonomia, chilometri che scendono a 450 nel caso in cui si opti per la versione Twin Motor Performance con batteria NMC da 64 kW, la più potente dotata di due motori elettrici dalla potenza complessiva di 315 kW (428 cavalli) che sulla carta le permettono di passare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

Volvo dichiara che è l’auto più veloce in assoluto che abbia mai prodotto, velocità garantita anche in termini di ricarica considerando che la variante Twin Motor supporta fino a 153 kW e il modello standard di 134 kW, che significa poter caricare la batteria dal 10 all’80% in poco più di 25 minuti.

Come anticipato, Volvo EX30 in Italia parte da 35.900 euro nella variante Single Motor, da 41.400 euro la Single Motor Extended Range e da 47.700 euro la Twin Motor Performance; le prime due con l’allestimento più economico Core, mentre quest’ultima già con il Plus (volendo è disponibile anche un terzo allestimento ancor più ricco: Ultra).

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale di Volvo, da dove potete già configurarla e ordinarla. Il prossimo anno, arriverà anche la versione Cross Country, una variante più fuoristradistica.

