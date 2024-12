Dopo tanta attesa, indiscrezioni e notizie più o meno ufficiali, siamo riusciti a mettere le mani su uno dei primi kit di memorie RAM DDR5 CUDIMM disponibili sul mercato consumer. Si tratta delle fiammanti Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM, l’ultima proposta di Kingston Technology in materia di memorie RAM DDR5 ad alte prestazioni per sistemi desktop di ultima generazione.

Precisiamo subito che, almeno al momento, il supporto per le memorie DDR5 CUDIMM è un’esclusiva della piattaforma Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” su socket LGA 1851 e chipset Intel Z890, questo nonostante tale tipologia di RAM sia comunque retrocompatibile (per piedinatura) con sistemi e schede madri più datate che attualmente supportano le classiche memorie UDIMM DDR5.

Fatta questa premessa, passiamo al modello oggetto di questa prova, ovvero Kingston FURY Renegade RGB DDR5 8.400 MT/s da 48 GB, un kit Dual-Channel composto da due moduli CUDIMM da 24 GB, non solo veloci come vedremo, ma anche dotati di illuminazione RGB personalizzabile per gli amanti delle build “colorate”.

Recensione Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s: le novità delle CUDIMM

Partiamo dalle basi per capire intanto in cosa consiste l’acronimo CUDIMM, ovvero Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module. Si tratta sostanzialmente di un’evoluzione delle UDIMM DDR5, o delle SO-DIMM per notebook nel caso delle CSO-DIMM, pensate dal consorzio JEDEC per identificare moduli DDR5 di nuova generazione che operano a una frequenza base di 6.400 MT/s per arrivare anche a oltre 9.000 MT/s.

Le DDR5 CUDIMM quindi sono molto veloci, soprattutto se consideriamo che lo standard JEDEC per le DDR5 UDIMM di prima generazione prevede una velocità di 4.800 MT/s, ovvero un incremento del data-rate del 33%. Ma come fanno le memorie CUDIMM a operare con frequenze di clock così elevate?

In pratica si tratta di moduli UDIMM e/o SODIMM che integrano un componente CKD (Client Clock Driver) aggiuntivo sul PCB; quest’ultimo bufferizza e gestisce il segnale di clock proveniente dal processore, così da migliorare l’integrità del segnale al modulo nonché la capacità di operare a frequenze più spinte con una stabilità nettamente superiore.

Detto questo, Kingston è uno dei produttori in prima linea nella promozione delle DDR5 CUDIMM, sposandone in pieno le potenzialità che sfociamo in una nuova linea di prodotti formata da ben otto modelli. Le DDR5 CUDIMM portano anche a un incremento della densità e della capacità dei kit, non a caso troviamo solo moduli da 24 GB disponibili singolarmente o in configurazione Dual-Channel da 48 GB (96 GB se si opta per quattro moduli).

Ecco l’offerta Kingston nel dettaglio:

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM Silver 24 GB 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM Silver 48 GB (2x 24 GB) 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM White 24 GB 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM White 48 GB (2x 24 GB) 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB Silver 24 GB 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB Silver 48 GB (2x 24 GB) 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB White 24 GB 8.400 MT/s CL 40 XMP

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB White 48 GB (2x 24 GB) 8.400 MT/s CL 40 XMP

Come anticipato poco sopra, il kit in prova è il Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB Silver 48 GB (2x 24 GB) 8.400 MT/s CL 40 XMP, ovvero con dissipatori in alluminio argento/nero e barra ARGB dinamica (sicuramente d’effetto) che prevede 12 led che utilizzano la tecnologia proprietaria Kingston Infrared Sync, già vista e apprezzata sulle FURY Renegade DDR5 UDIMM di prima generazione.

Il sistema Kingston non è solo gradevole alla vista, ma può essere personalizzato con il software proprietario Fury CTRL, anche questo già collaudato su modelli DDR5 presenti a listino. In alternativa però è possibile gestire i moduli con le utility dei produttori di schede madri, vedi ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome RGB. Se invece non siete minimamente interessati ai LED RGB, come detto potrete optare per le varianti FURY Renegade DDR5 CUDIMM Silver o White senza illuminazione.

Scheda tecnica Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Prima di procedere con i risultati della nostra prova “su strada”, facciamo un breve riepilogo sulla scheda tecnica del kit FURY Renegade DDR5 CUDIMM RGB Silver 48 GB fatto pervenire da Kingston in redazione (che ovviamente ringraziamo).

Visto che i kit DDR5 CUDIMM di questo tipo non cadono dal cielo, abbiamo evitato di smontare i dissipatori in alluminio per salvaguardare i moduli. Riguardo i chip DRAM (ICS sarebbe più corretto) utilizzati da Kingston sul kit in questione, possiamo dirvi però che su questa linea l’azienda ha optato per degli SK Hynix M-die, attualmente quasi una scelta obbligata se si vogliono raggiungere frequenze operative così spinte.

Specifiche tecniche Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM:

Tipologia DRAM: DDR5 CUDIMM 288 pin

Capacità: 48 GB (2x 24 GB)

Configurazione: Dual-Channel

Velocità: 8.400 MT/s

Timing: 40-52-52 2T

SPD: Intel XMP 3.0

Tensione: 1,45 volt

Dissipatore: in alluminio grigio/nero

Illuminazione RGB: 12 led RGB con Kingston Infrared Sync Technology

Software: Fury CTRL

Piattaforma: Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” – chipset Z890 socket LGA 1851

Profili SPD: Default (JEDEC): DDR5-6400 CL52-52-52 @1.1V Profilo XMP 1: DDR5-8400 CL40-52-52 @1.45V Profilo XMP 2: DDR5-8000 CL38-48-48 @1.45V Profilo XMP 3: DDR5-7600 CL38-46-46 @1.45V

Part number: KF584CU40RSAK2-48

Garanzia: a vita

Recensione Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s: la nostra prova

Dopo tutte le premesse del caso, passiamo finalmente ai numeri e vediamo cosa ci offrono le nuove memorie DDR5 CUDIMM di Kingston in fatto di prestazioni, paragonate ovviamente alle “vecchie”, ma ancora molto valide, DDR5 UDIMM.

Come anticipato in apertura, nonché della scheda tecnica, l’unico modo per sfruttare appieno le DDR5 CUDIMM a queste frequenze è utilizzare la piattaforma Intel Core Ultra 200 su chipset Intel Z890. Ecco la nostra piattaforma di test:

Memorie: 48 GB Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 6.400 MT/s

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: ASUS Prime LC 360 RGB

Scheda madre: ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

A seguire invece la suite software utilizzata per questa sessione:

AIDA64 Extreme Memory Benchmark

Cinebench R23

Geekbench 6

7-Zip Benchmark 32 MB

WinRar Benchmark

CPU-Z Benchmark

Final Fantasy XV – 1080P Ultra

Hitman 3 – 1080P Ultra

F1 2022 – 1080P Ultra

Rainbow Six Extraction – 1080P Ultra

Cyberpunk 2077 – 1080P Ultra

Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM: sono veloci, molto veloci

Con l’ingresso in campo delle DDR5 CUDIMM iniziamo a vedere dei miglioramenti sostanziali, soprattutto se paragoniamo un kit come quello Kingston alle prime generazioni DDR5 UDIMM; riguardo le DDR4 ormai non si possono fare paragoni, se non altro perché Intel ha abbandonato definitivamente il supporto al vecchio standard, disponibile ancora fino al socket LGA 1700.

Nei test a seguire trovate un mix di benchmark che permette di spaziare in diversi ambiti di utilizzo, gaming compreso; il confronto è tra le nuove CUDIMM DDR5 8.400 MT/s di Kingston e un kit DDR5 6.400 MT/s.

Lo scarto maggiore si riscontra nel benchmark del sottosistema memoria incluso in AIDA64, ambito dove notiamo un netto incremento delle prestazioni in lettura/scrittura/copia, ma anche della latenza (ulteriormente migliorabile come vedremo a breve).

Possiamo affermare senza problemi che le prestazioni migliorano ovunque, permettendo alla nuova piattaforma Intel un piccolo balzo in avanti, non solo negli applicativi classici, ma anche nei giochi (cercheremo di approfondire in seguito).

Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM: qualche consiglio sull’overclock

La serie di RAM Kingston FURY Renegade RGB è stata sempre particolarmente propensa all’overclock, questo perché l’azienda seleziona con cura i chip che equipaggiamo i suoi moduli DDR5, in particolare questi modelli destinati agli overclocker. Le Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM non sono da meno, tuttavia, vista l’elevata frequenza di fabbrica non è scontato pensare a un overclock sostanzioso con dissipazione e tensioni standard, almeno al momento e con gli attuali BIOS in relazione anche alla natura della piattaforma Arrow Lake e del relativo memory controller della CPU.

Per andare oltre gli 8.400 MT/s o addirittura i 9.000 MT/s, in particolare se non abbiamo a disposizione un profilo XMP 3.0 dedicato, ci sono diversi fattori da considerare, in primis la scheda madre; i più ferrati in materia sapranno infatti che, in questi casi, sono da preferire motherboard con design a due slot invece che quattro come quella in test.

Questo non vuol dire che una scheda madre come l’ottima ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi non sia valida per lo scopo, di fabbrica infatti supporta oltre gli 8.800 MT/s, ma bisogna tenere bene a mente che, un modello come ROG MAXIMUS Z890 APEX ad esempio, potrebbe darci risultati migliori proprio per via del design a due slot che garantisce una maggiore stabilità del segnale a frequenze così spinte.

Riguardo l’overclock delle DDR5 CUDIMM, ma più in generale delle DDR5 su piattaforma Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake”, c’è da considerare inoltre un ulteriore aspetto che è legato al memory controller. Con i nuovi processori Intel ha migliorato sensibilmente il memory controller DDR5 che, a differenza del passato, può operare in sincrono con la RAM anche oltre i 4.000 MHz.

Ma cosa vuol dire e come impatta sul nostro overclock?

Nella pratica, in tale contesto entrano in scena i famosi Gear 2 e Gear 4 di Intel, ovvero il rapporto tra il memory controller e la frequenza della memoria che, con Arrow Lake, può essere di 1:2 o 1:4. Per chiarire tale aspetto ai meno esperti, prendiamo in esame un kit di riferimento DDR5 8.000 MT/s, che sia UDIMM o CUDIMM poco importa.

Bene, con dei moduli DDR5 8.000 MT/s abbiamo di base una frequenza DRAM di 4.000 MHz (8.000 MT/s appunto), scheda madre e CPU permettendo (ricordiamo che la qualità del memory controller del processore ha il suo peso). In modalità Gear 2 e rapporto 1:2, il memory controller opera in sincrono con la frequenza DRAM ovvero 4.000 MHz, mentre in Gear 4 (1:4) il controller è impostato alla metà della DRAM, ovvero 2.000 MHz con un impatto visibile sulle prestazioni globali del sottosistema memoria.

Risulta quasi inutile sottolineare che sarebbe opportuno avere un memory controller che opera in sincrono, ma come detto non è scontato e molto dipende dal processore che abbiamo a disposizione, nonché dalla fortuna (o lotteria del silicio se preferite). Fortunatamente tutti i modelli Core Ultra 200 desktop hanno un controller che riesce a operare senza problemi a 4.000 MHz, mentre oltre questa soglia non è affatto scontato “salire” in sincrono con la DRAM e potremmo dover ripiegare molto spesso su Gear 4.

Da quello che vediamo in giro, i modelli Core Ultra 200 serie K possono spingersi senza problemi anche a 4.200/4.300 MHz (8.400/8.600 MT/s)in Gear 2, con alcune eccezioni a 4.400/4.500 MHz (8.800/9.000 MT/s) sui modelli più validi o “fortunati” come si dice in gergo.

Il nostro sample di Intel Core Ultra 285K non fa che confermare questa peculiarità, ma in linea di massima tenete conto di questo aspetto se volete acquistare un kit CUDIMM da 8.800 MT/s o oltre, se non altro perché nel caso in cui il memory controller vada impostato in Gear 4 potremmo ritrovarci un kit da 8.800-9.000 MT/s (o superiore) che restituisce prestazioni uguali o inferiori rispetto a un kit DDR5 8.600-8.800 MT/s.

Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM: ecco come abbiamo limato frequenze e timing

Nel nostro caso ci siamo fermati a 8.800 MT/s, che potrebbe essere il limite della scheda madre con questo BIOS, ma comunque abbandonando il GEAR 2 già a 8.600 MT/s. Precisiamo che non abbiamo modificato le tensioni di memoria e memory controller, con quest’ultimo che comunque richiede già oltre 1,4 volt quando carichiamo il profilo XMP 3.0.

Le prestazioni a questo punto possono migliorare anche agendo sui timing (almeno primari), soprattutto in ambito latenza, ovvero dove la piattaforma Arrow Lake-S attualmente pecca leggermente. Il migliore risultato in questo contesto l’abbiamo raggiunto con overclock a 8.600 MT/s, mantenendo Gear 2 e abbassando i timing da CL40 a CL38, riuscendo a scendere definitivamente sotto i 70 ns.

Per chiudere il discorso, riassumendo e rendendo più chiaro quanto discusso finora, eccovi i risultati ottenuti in termini di prestazioni in lettura/scrittura/copia e latenza con le varie impostazioni di frequenze e timing provate durante la nostra sessione.

Quanto costano e dove acquistare le Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM

A distanza di circa un mese dal lancio ufficiale, le Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s sono disponibili presso i maggiori rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Il prezzo di oltre 440 euro non è alla portata di tutti, tuttavia guardando ad altre proposte DDR5 di fascia top (anche Kington) troviamo il costo in linea con la novità e soprattutto con le prestazioni offerte.

Considerazioni

Al termine di questa sessione di test approfondita, ma ulteriormente migliorabile (sono previste altre prove a breve termine), possiamo dire di essere molto soddisfatti da questo kit Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s, le prime DDR5 CUDIMM a passare sopra la nostra bench test con risultati evidentemente positivi.

La qualità, così come l’estetica, la dissipazione e la gestione ARGB via software, sono in linea con la precedente generazione Kingston UDIMM, non discutibili e sicuramente da consigliare a chi si appresta a mettere in piedi una nuova piattaforma desktop last gen di fascia top con tutte le novità del caso.

Lato prestazioni, il salto generazionale potrebbe essere meno evidente se prendiamo a confronto un kit UDIMM di pari frequenza, ma le CUDIMM sono predisposte per operare anche con clock più spinti e presto vedremo sul mercato modelli che possono operare senza problemi a 10.000 MT/s semplicemente caricando il profilo XMP 3.0.