Si è da poco concluso il Nintendo Direct, occasione in cui Nintendo ha presentato ufficialmente la nuova Nintendo Switch 2, seconda generazione della apprezzatissima e popolarissima console ibrida dell’azienda giapponese che arriva a otto anni dal modello di prima generazione.

Andiamo a scoprire tutte le novità annunciate da Nintendo, tra le novità della console di seconda generazione, la miriade di giochi (nuovi e non) che debutteranno prossimamente e il prezzo per il mercato italiano.

Parte l’era della Nintendo Switch 2

Al culmine di un periodo costellato da un’infinità di rumor, indiscrezioni e speculazioni, Nintendo Switch 2 è ufficiale e, in linea di massima, rispetta tutto ciò che era emerso alla vigilia.

Crescono le dimensioni generali e ciò investe anche lo schermo che resta LCD (non OLED) ma raggiunge i 7,9 pollici di diagonale (la prima generazione aveva un pannello da 7 pollici). Migliora la risoluzione che ora è Full HD (1080p), troviamo refresh rate fino a 120 fps e supporto all’HDR. Lo stand integrato è più largo e robusto. Inoltre, consente di inclinare la console in modi diversi.

Con la seconda generazione della console debuttano anche i nuovi Joy-Con 2, non più blu e rosso come in passato, ma ora in tinta con il corpo della console, mantenendo solo alcuni accenti in blu e rosso. Essi si connettono alla console magneticamente e, tramite un pulsante di rilascio, verranno sganciati immediatamente. I tasti SL e SR diventano più grandi, così come gli stick analogici. Essi possono inoltre essere utilizzati come se fossero dei mouse (con controlli a “strisciamento”).

Migliora la qualità degli speaker integrati e, inoltre, c’è il supporto all’audio spaziale (sui giochi che lo supportano) sia tramite gli speaker integrati che tramite cuffie. Per la prima volta su una Nintendo Switch, la seconda generazione integra un microfono, pensato appositamente per una nuova funzionalità (di cui parleremo più avanti).

La Nintendo Switch 2 integra due porta USB-C: quella in alto è utile per la ricarica quando è posizionata su un tavolo o per agganciare accessori (come la Telecamera di cui parleremo più avanti).

Le schede di gioco mantengono la stessa forma rispetto a quelle della precedente versione ma diventano più veloci. Nintendo ha implementato il supporto anche a schede microSD più veloci (non sono più compatibili quelle vecchie). È presente una funzionalità per trasferire dati dalla prima alla seconda generazione della console.

Game Chat

Game Chat è nuova funzionalità che debutta con la seconda generazione della console. Gli utenti potranno parlare in diretta con gli amici durante le sessioni di gioco di gruppo, anche se alcuni giocano titoli diversi. Nel Joy-Con destro è presente il nuovo tasto “C” che permette di accedere al menù della funzionalità.

Il microfono integrato nella Switch 2, che può essere disattivato in qualsiasi momento, supporta la cancellazione del rumore, in modo che la voce dell’utente sia sempre catturata e trasmessa in maniera chiara agli altri partecipanti. Gli utenti, inoltre, possono decidere di guardare la schermata condivisa dagli altri utenti, invece di giocare.

Game Share

La nuova funzionalità Game Share permette agli utenti di giocare in gruppo, su più console diverse, a un titolo che solo uno degli utenti possiede. Questa funzionalità sarà compatibile solo con alcuni giochi (maggiori dettagli sulla compatibilità verranno diffusi più avanti).

Filtro famiglia

Tra le novità della Nintendo Switch 2 c’è una nuova funzionalità pensata per aiutare i genitori a tenere “sotto controllo” i propri figli durante le sessioni di gioco. Il Filtro famiglia permetterà ai genitori di:

Impostare un limite nel tempo di gioco (anche con impostazioni diverse per i vari giorni della settimana)

Sospendere da remoto il software (per interrompere la sessione di gioco corrente)

Ricevere panoramiche sui giochi più utilizzati dai figli

Impostare altre limitazioni in base all’età

Nuova base, Nintendo Switch 2 Pro Controller e Telecamera

Con la Nintendo Switch 2 è stata rinnovata anche la base che ora supporta la risoluzione 4K e l’HDR (tramite porta HDMI) sui giochi compatibili. La base integra una ventola per raffreddare la console e mantenere stabili le performance in tutte le situazioni.

Atteso al debutto anche il Nintendo Switch 2 Pro Controller che guadagnerà due nuovi tasti posteriori (GR e GL), un jack audio per le cuffie e il tasto “C” (come sui Joy-Con 2) per accedere al menù di Game Chat.

La nuova Telecamera per Nintendo Switch 2 alzerà ulteriormente l’asticella della funzionalità Game Chat, consentendo agli utenti di mostrarsi in ogni momento durante la sessione di gioco di gruppo (lo slogan della funzionalità Game Chat è “Insieme, dove e quando vuoi”).

Giocare sulla Nintendo Switch 2

Partiamo dalla informazione più importante: tutti i giochi della prima generazione saranno compatibili anche con la console di seconda generazione. Dal punto di vista delle modalità di gioco, gli utenti potranno continuare a giocare, in solitaria (con i due Joy-Con 2 o tramite controller esterni) o in coppia (anche con un Joy-Con 2 a testa), direttamente dal “tablet” o tramite un monitor esterno a queste tipologie di titoli:

Giochi per Nintendo Switch 2

Giochi per Nintendo Switch compatibili

Titoli Nintendo Switch 2 Edition (con funzionalità esclusive)

Per aiutare gli utenti a comprendere le novità hardware della seconda generazione della console e a familiarizzare con esse, Nintendo ha sviluppato un vero e proprio tutorial mascherato da giochino interattivo che si chiama Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Novità per Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online rimarrà attivo anche con Nintendo Switch 2 ma offrirà alcune novità grazie a un pacchetto aggiuntivo (a pagamento) che porterà alcuni titoli del passato che giravano sulla Nintendo Gamecube: quelli disponibili all’inizio saranno The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II, F-Zero GX.

Arriverà anche un Nintendo Gamecube Controller (compatibile solo con la Nintendo Switch 2) che sarà esclusivo per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Mario Kart World

Con Nintendo Switch 2 debutterà Mario Kart World, nuovo capitolo della saga Mario Kart. Sebbene maggiori informazioni verranno diffuse durante il Mario Kart World del 17 maggio 2025, sappiamo già alcune peculiarità del gioco che permetterà di sfruttare tutte le novità della console di seconda generazione:

Meteo “reale” e adattivo

Modalità sopravvivenza

Possibilità di scattare foto di gruppo con gli amici nelle sessioni co-op

Drag x Drive

È un nuovo gioco pensato per sfruttare appieno i nuovi comandi in stile mouse dei Joy-Con 2. Questo titolo “sportivo”, ambientato nel futuro, vedrà protagonisti dei cestisti in carrozzina (il movimento per andare avanti con la sedia a rotelle sfrutta proprio il supporto ai controlli stile mouse) che si sfideranno all’ultimo canestro in mezzo a potenziamenti e altre diavolerie. Il debutto è previsto nell’estate 2025.

Super Mario Party Jumboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Il gioco Super Mario Party Jamboree verrà aggiornato con alcune modalità e funzionalità esclusive per sfruttare le nuove potenzialità (comandi del mouse, Game Chat e Telecamera) della Nintendo Switch 2. Il titolo debutterà il 24 luglio 2025 e sarà disponibile tramite pacchetto di aggiornamento a pagamento per coloro che già possiedono la versione “standard”.

Giochi su Nintendo Switch 2

Durante il Nintendo Direct, l’azienda ha fatto sapere che altri titoli già esistenti verranno aggiornati alla Nintendo Switch 2 Edition. Questi saranno acquistabili o disponibili tramite pacchetto di aggiornamento a pagamento per coloro che già possiedono la versione “standard”:

Nintendo ha anche fatto sapere che ci sono altri due titoli proprietari in sviluppo e verranno rilasciati prossimamente:

Kirby Air Riders (a 20 anni dal lancio della versione per Gamecube)

Donkey Kong: Bananza (data di uscita 17/07/2025)

Dalla collaborazione tra Nintendo e altre software house sta per nascere – arriverà il prossimo inverno – il titolo Hyrule Warriors: L’era dell’esilio su cui, durante il Nintendo Direct, è stata posta particolare attenzione.

Andando oltre rispetto ai titoli realizzati direttamente da Nintendo, c’è spazio per tantissimi titoli di terze parti che arriveranno con Nintendo Switch 2 (alcuni da subito, altri in seguito). Eccone alcuni:

Elden Ring – Tarnished Edition

Hades II

Street Fighter 6

Daemon x Machina

Split Fiction

EA Sports FC

EA Madden NFL

Hogwarts Legacy

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Project 007 (solo teaser, il gioco arriverà in futuro)

Bravely Default: Flying Fairy – HD Remastered

Yakuza 0 – Director’s Cut

Deltarune

Borderlands 4

Civilization VII

WWE 2K

NBA 2K

Survival Kids

Gungeon 2

Starseeker: Astroneer Expeditions

Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition

Final Fantasy VII

The Duskbloods

Disponibilità e prezzo della Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno 2025, quindi tra circa 2 mesi, ma i pre-ordini verranno aperti già il prossimo 8 aprile attraverso il My Nintendo Store.

La console viene proposta al prezzo consigliato di 469,99 euro se acquistata “singolarmente” o, in alternativa, al prezzo di 509,99 euro se acquistata in bundle con il nuovissimo Mario Kart World.

Di seguito, invece, riportiamo il listino prezzi degli accessori: