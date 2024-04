Il mercato dei notebook Windows è estremamente variegato. Si trovano notebook per la vita quotidiana, notebook gaming, per studio, lavoro ed anche quelli per professionisti ma che non richiedono la potenza di una workstation mobile.

Sono notebook dove tutto, anche le virgole, è pensato per non dare noie al professionista. MSI Prestige 16 AI Studio in prova fa esattamente questo, mette tutto a disposizione dei pro, senza dare noie di nessun tipo. Ovviamente tutto condito in salsa AI.

MSI Prestige 16 AI Studio design

Il design di MSI Prestige 16 AI Studio è semplice, pulito. Emerge un senso di professionalità, ha un look sobrio ed essenziale. Il suo design è studiato per far apparire il device ancora più snello di quanto sia realmente.

La costruzione è impeccabile, con un mix di magnesio e alluminio, particolarmente leggero che riduce il peso a 1.6 kg che per essere un 16″ è assolutamente un dato piacevole. La cerniera risulta fluida, stabile e precisa. Riguardo al set di porte non c’è nulla fuori posto, sul retro ci sono due comodissime USB-C (una Thunderbolt 4 e l’altra 3.2 Gen 2), una USB-A 3.2 Gen2 e una HDMI. Sulla sinistra c’è l’aziendale Kensington Lock, sulla destra invece un jack audio, un comodissimo SD Slot e la Gigabit Ethernet.

Per accedere all’interno, si devono rimuovere un po’ di vitine ma il pannello si rimuove facilmente. Una volta all’interno, tutto risulta saldato ad eccezione del modulo SSD M.2. Il modulo SSD integrato offre prestazioni eccellenti. Si tratta ovviamente di una memoria PCIe Gen4. Si riscontra un’ottima dotazione di 32 GB di RAM LPDDR5 saldati, che operano a una frequenza di 6400 MHz.

Il sistema di dissipazione del calore è composto da tre heat pipe affiancate da due ventole e due radiatori. Un sistema efficace per mantenere contenuto lo spessore del dispositivo, MSI Prestige 16 AI Studio attualmente presenta valori molto contenuti per essere un 16 pollici, risultando piuttosto sottile e leggero.

Prima di passare alle altre sezioni, vale la pena menzionare alcune caratteristiche aggiuntive: il tasto di accensione è dotato di un sensore di impronte digitali per Windows Hello, mentre la webcam IR da 1080p offre funzioni di autoframe e diversi effetti, risultando molto valida, coadiuvata da un set di microfoni di alta qualità con noise reduction. Anche la camera frontale IR può essere utilizzata per Windows Hello e per chi tiene molto alla privacy c’è anche uno shutter fisico.

MSI Prestige 16 AI Studio tastiera e trackpad

Passando alla tastiera e al trackpad siamo davanti ad una combo ottima. Il trackpad merita una menzione particolare, è incredibilmente grande, offre una precisione tale da sostituire un mouse anche nei valori fini ed anche la scorrevolezza è interessante

Un trackpad di alto livello non può che affiancare una tastiera di livello. Bisognerà dedicare qualche ora per prendere confidenza, dato il layout denso e la presenza del tastierino numerico che in tanti apprezzato. I keycaps hanno una porosità adeguata, il rimbalzo è piacevole, la corsa è comoda e la stabilità è ai massimi livelli. La retroilluminazione è precisa, tutto è al posto giusto. La produttività è garantita con questa combo, MSI ha studiato bene non solo l’hardware ma anche le proporzioni tra gli elementi, il segreto è quello.

MSI Prestige 16 AI Studio display e audio

Abbiamo avuto la possibilità di esaminare numerosi pannelli OLED integrati in notebook ed MSI si sta aggiungendo a quei pochi sul mercato che sanno come integrarli bene. Dal punto di vista tecnico c’è tutto quello che un professionista possa desiderare, c’è una piccola assenza tecnica ma crediamo di aver capito perché.

Su MSI Prestige 16 AI Studio c’è un ampio schermo da 16″ in formato 16:10, la risoluzione è 2560×1600 pixel con una copertura tipica del 100% P3. Il display supporta l’HDR con certificazione TrueBlack600 e, nonostante sia un OLED, offre una luminosità più che apprezzabile, con oltre 500 nit di picco, particolarmente evidenti durante la visualizzazione di contenuti HDR. I vantaggi di un display OLED sono evidenti a tutti: l’assenza del blooming tipico dei mini LED, una qualità superiore rispetto a un IPS, tempi di risposta estremamente brevi, neri assoluti e un vasto ventaglio cromatico. In sintesi, si tratta di un display eccezionale.

Come si diceva manca il supporto ad un refresh rate elevato, il display è fisso a 60 Hz. Nonostante questo possa essere un limite alla piacevolezza visiva dell’utilizzo di Windows, ai fini professionali non c’è nessun problema a rinunciare ai 120 Hz, 240 Hz tipici di un notebook gaming. Molti professionisti preferiscono lavorare bloccati a 60 Hz. Per un pubblico più consumer, che non è proprio il target di questo notebook, sarebbe meglio avere la scelta. Per il pubblico target va benissimo così.

Un bel display accompagnato da una combo di speaker stereo che producono un suono potente con un volume massimo notevolmente elevato, una dinamica ben presente, un suono deciso e pulito, alti ottimi, buoni anche sui bassi e medi. Una qualità audio quasi sorprendente che rende questo Prestige ottimo per produrre e visualizzare contenuti.

MSI Prestige 16 AI Studio scheda tecnica

MSI ha integrato tutte le new tech possibili nel suo nuovo Prestige potenziato da NPU in Intel Core Ultra e suite AI della RTX 4060. Ecco le specifiche tecniche di MSI Prestige 16 AI Studio:

Processore Intel Core Ultra 7 155H

RTX 4060

32 GB RAM LPDDR5 6400 MHz

1 TB SSD NVMe PCIe 4.0

Display 16″ 2K OLED HDR TrueBlack600

2 speaker

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

1 USB-A 3.2 Gen2

1 USB-C 3.2 Gen2

2 USB-C Thunderbolt 4

1 HDMI

1 SD

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 99 Wh

Webcam 1080p Windows Hello

Sensore impronte digitali

MSI Prestige 16 AI Studio prestazioni

Nemmeno a dirlo, l’esperienza di utilizzo su un prodotto del genere è fantastica. Da un po’ di tempo a questa parte i notebook Windows offrono una gran bella ottimizzazione in particolare quelli su base Intel che ha spinto molto Microsoft affinché le sue piattaforme venissero sfruttate al meglio.

Stessa cosa si può dire di NVIDIA che fa della suite software il suo più grande vantaggio per i professionisti ed è semplice intuire che questo MSI Prestige 16 AI Studio con Intel Core Ultra 7 e RTX 4060 semplicemente sfreccia tra le applicazioni.

Chi lavora con la creazione di contenuti con la suite Adobe beneficia delle accelerazioni di Intel e NVIDIA Studio, sia per le immagini che per i video. I programmatori possono contare su un Core Ultra 7 potente, mentre chi lavora in 3D dispone di una RTX 4060 che offre performance soddisfacenti con CUDA, ray tracing, DLSS, Frame Generator, OptiX, e così via. Sebbene questo MSI Prestige 16 AI Studio non possa spingersi ai limiti come un notebook gaming o una workstation pesante, qui si trova il giusto equilibrio tra potenza, che è comunque notevole, e tecnologie che contribuiscono a migliorare il flusso di lavoro.

Poi c’è tutto il mondo AI accelerato dalla GPU GeForce RTX e dalla NPU di Intel Core Ultra. Qui c’è da fare un plauso ad MSI che è tra i pochissimi brand che rendono i loro notebook già AI ready fin dal primo avvio.

Parlare di AI oggi è decisamente inflazionato, molti produttori stanno spingendo forte con il marketing ma poi non c’è modo di utilizzare questi notebook per il mondo AI senza avere delle conoscenze pregresse che possano indirizzare il pubblico consumer verso i tool giusto. MSI ha già integrato MSI Artist che permette di generare offline immagini con AI generativa in locale ed offline sfruttando i Tensor Core o la NPU. Non solo, MSI Prestige 16 AI Studio ha già NVIDIA Canvas per dipingere con AI generativa in real time, c’è il DLSS utile non solo nel mondo gaming ma anche per agevolare tramite Frame Generator il rendering 3D in Ray Tracing o Path Tracing, può far girare in locale intelligenze generative di testo e tanto altro.

Insomma, c’è tutto quello che serve per una vera esperienza professionale ed anche per quanto riguarda le prestazioni nude e crude, il Core Ultra 7 155H dispone di ben 16 core, 22 thread a 4.8 GHz sui P-core, 3.8 su E-core e 2.5 GHz su LP E-Core, tutto su un picco massimo di 80W.

La RTX 4060, invece, ha 8 GB di RAM GDDR6 dedicata che risultano molto utili, è tarata su 55W, in alcuni casi anche leggermente di più. Naturalmente non raggiunge i 115W massimi dichiarati da NVIDIA, ma non scende nemmeno ai 35W minimi sempre dichiarati dal brand.

Durante l’utilizzo intenso della CPU e della GPU, utilizzando il profilo di massime prestazioni, il rumore delle ventole aumenta ma non risulta mai fastidioso. Inoltre, la curva delle ventole, nonostante non sia personalizzabile, è stata calibrata in maniera che risulti sempre bello silenzioso.

Le temperature durante un uso reale, come ad esempio in applicazioni di produttività o gaming, sono ottime. La CPU supera gli 85° ed è la componente che scalda di più perché la GPU rimane stabile a 60°. Nei benchmark, che tendono ad essere sempre un po’ esagerati, la CPU può toccare anche i 100°, mentre la GPU non è mai problematica.

MSI Prestige 16 AI Studio gaming

MSI Prestige 16 AI Studio si comporta bene anche nel gaming grazie alla RTX 4060 e al DLSS 3.5 con frame generator. Giocare alla risoluzione massima di 2K con tutte le impostazioni al massimo e con ray tracing non è la scelta migliore, si deve agire pesantemente con il DLSS per avere un frame rate valido.

Il consiglio è di giocare con la risoluzione al FullHD mantenendo sempre lo schermo intero, ottenendo così un incremento significativo anche sui tripla A. Si sta pur sempre parlando si un notebook da lavoro e non gaming, nonostante ci sia una RTX all’interno.

La realtà è che questo display OLED fa venir voglia di giocarci. Tra tempi di risposta estremamente bassi , colori brillanti e certificazione trueBlack600 Display HDR, un Spiderman Miles Morales in HDR, tutto al massimo, su un display OLED, risulta davvero spettacolare. Peccato che il display sia a 60 Hz, questo però vi permetterà di raggiungere facilmente i 60 fps un po’ dovunque giocando in FullHD tra dettagli medi e DLSS.

MSI Prestige 16 AI Studio autonomia

La batteria di MSI Prestige 16 AI Studio è da 99 Wh, il massimo possibile su un notebook. Offre fino a 10 ore di utilizzo con un uso normale, grazie all’efficienza degli E-core del Core Ultra 7 ed anche qualcosa in più se utilizzato per multimedialità grazie ai nuovi LP E-Core.

Nel caso di un utilizzo estremamente intenso, con CPU e GPU sollecitate al 100%, la batteria si esaurisce in circa due orette scarse ma è il solito scenario irrealistico, è impossibile maxare CPU e GPU al 100% per un tempo prolungato se non in benchmark.

MSI Prestige 16 AI Studio supporta la ricarica rapida tramite un alimentatore da 140 W incluso nella confezione, di dimensioni compatte, con connessione USB-C PD 3.1.

MSI Prestige 16 AI Studio conclusioni

MSI Prestige 16 AI Studio è un notebook stress free per professionisti. Qualsiasi sia l’esigenza lavorativa da portare a casa, lui ci riesce senza dare noie. Tutto è perfettamente calibrato per rispondere ad esigenze professionali senza tergiversare, senza entrare troppo nel noioso marketing. Questo notebook di MSI è pensato per portare a casa il lavoro, punto.

Non solo il lavoro di oggi ma anche quello del futuro grazie allo scarto di potenza offerto dalla combo Intel Core Ultra e NVIDIA GeForce RTX, le esigenze del domani del mondo AI saranno importanti e questo notebook di MSI non si perde in chiacchiere.

Ovviamente costicchia ma è un vero top gamma. Qualcuno potrebbe storcere il naso sulle specifiche non proprio pompatissime ma non è un notebook gaming e nemmeno un desktop replacement. MSI Prestige 16 AI Studio è un notebook da 16″ realmente trasportabile, pesa poco, ha dimensioni ridotte, una batteria enorme e tanta potenza sotto al cofano tenuta sotto controllo.

Quando tutti gli elementi, che fanno di un notebook un buon notebook, sono in equilibrio, allora il prezzo sale inevitabilmente. L’investimento però è più che giustificato in ambito lavorativo e se non ne avete l’urgenza, sicuramente tra qualche mese il prezzo calerà, come succede spesso. Che sia ora o tra qualche mese, MSI Prestige 16 AI Studio ne vale la pena.