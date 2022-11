Intel ha presentato ufficialmente il nuovo Intel NUC 13 Extreme (nome in codice Raptor Canyon) con l’obiettivo di fissare nuovi standard di performance per il gaming su mini PC. Le nuove proposte di casa Intel possono contare sui processori Intel Core di tredicesima generazione, in versione sbloccata e fino a Core i9, per garantire il massimo delle prestazioni anche in un formato compatto e senza alcun compromesso. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova proposta di Intel:

Intel NUC 13 Extreme: il gaming su mini PC senza compromessi

Il nuovo Intel NUC 13 Extreme è una soluzione modulare che punta ad abbinare performance al top con un formato compatto e con un bilancio termico ottimizzato per il gaming senza compromessi anche su mini PC. La proposta di casa Intel è disponibile in abbinamento ai processori Intel Core di tredicesima generazione, proposti in versione desktop e fino al top di gamma Core i9 con 8 P-Core e 16 E-Core per un totale di 32 Thread e la possibilità di raggiungere un clock massimo di ben 5,8 GHz.

Intel NUC 13 Extreme supporta tutti i nuovi standard tecnologici. C’è, infatti, la possibilità di installare moduli SODIMM DDR5-5600 MHz a doppio canale fino a 64GB di RAM. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di installare schede grafiche PCIe Gen5 x16 triple-slot da 12 pollici. Per quanto riguarda lo storage, invece, c’è il supporto fino ad un massimo di tre SSD PCIe Gen 4 NVMe (con formato M.2 2280). Il nuovo Intel NUC si caratterizza, inoltre, per una dotazione completa.

A disposizione degli utenti c’è la porta LAN Intel 2.5 GbE (i226-V)/10GbE (AQC113) mentre per la connessione Wi-Fi c’è il supporto allo standard Wi-Fi 6E Intel Killer. Da segnalare anche la presenza di due porte Thunderbolt 4 e di sei porte USB 3.2 Gen2 posteriori per poter collegare davvero qualsiasi periferica, per il gaming e non solo, al proprio Intel NUC. La nuova proposta di casa Intel, quindi, offre tanti margini di manovra agli utenti che, in un formato compatto, hanno la possibilità di poter dar vita ad una macchina da gaming di fascia alta.

Brian McCarson, Intel Vice President & General Manager, Intel NUC Group , sottolinea: “NUC 13 Extreme rappresenta un nuovo punto di riferimento per un dispositivo che racchiude prestazioni di gaming stellari in un formato più piccolo di ben il 70% rispetto a un tipico tower 50L da gaming. Oltre alle eccezionali prestazioni che ci si può aspettare da un prodotto Intel NUC, offriamo anche un prodotto di alta qualità e una grande quantità di funzionalità in un prodotto modulare e completamente personalizzabile”

Prezzo e disponibilità

Sul mercato sono attese diverse configurazioni di Intel NUC 13 Extreme che arriverà in versione Compute Element con prezzi tra 760 e 1100 dollari e in versione Extreme Kit, con l’aggiunta di tutti i componenti accessori tra cui una PSU da 750 W con certificazione Plus Gold, con prezzi tra 1179 e 1549 dollari. L’azienda ha confermato il lancio nel quarto trimestre del 2022 per la Cina. Successivamente, Intel estenderà la disponibilità del nuovo prodotto ad altri mercati nel corso del 2023. Per il momento, non ci sono informazioni precise sull’Europa.

