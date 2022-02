Dopo la preview del keynote tenuto in occasione del CES 2022 dello scorso inizio gennaio, AMD ha finalmente rilasciato nuovi dettagli sulla gamma di processori Ryzen 6000 Mobile. Si tratta della nuova generazione di processori che l’azienda ha realizzato per i notebook in arrivo nel corso dei prossimi mesi e in risposta agli Alder Lake di Intel. La nuova evoluzione dei Ryzen, dati forniti da AMD alla mano, si conferma interessantissima.

I nuovi Ryzen 6000 Mobile utilizzano la rinnovata architettura Zen3+ (per i Zen4 bisognerà attendere fine 2022) con processo produttivo TSMC a 6 nm e frequenze di clock che si spingeranno fino a ben 5 GHz di picco massimo. In vista dell’arrivo dei primi notebook con i nuovi processori, AMD ha divulgato qualche dettaglio in più sulle caratteristiche della serie Ryzen 6000 Mobile, in arrivo sui migliori notebook del 2022.

Ryzen 6000 Mobile: prestazioni al top per la nuova generazione di processori AMD

Con i nuovi Ryzen 6000 Mobile, AMD punta su prestazioni elevate e maggiore efficienza rispetto ai già ottimi Ryzen 5000 che hanno dato filo da torcere agli Intel Core di undicesima generazione. La base di partenza si compone dell’architettura Zen3+, del processo produttivo TSMC a 6 nm e della grafica integrata RDNA2. La nuova generazione di processori Ryzen per notebook integra però novità molto interessanti come il supporto alle tecnologie più recenti del mondo tech come DDR5/LPDDR5, PCI-E 4.0, USB 4.0 40 Gbps, WiFi 6E DBS e Bluetooth 5.2.

Serie U e Serie H

La nuova gamma Ryzen 6000 Mobile conferma una struttura simile alla precedente generazione. A disposizione di OEM e utenti finali ci saranno i processori Ryzen 6000U con TDP configurabile da 15 a 28 W. Rispetto alla precedente generazione, AMD punta ad offrire un incremento prestazionale del 20% per quanto riguarda produttività e multitasking. Gli OEM avranno modo di configurare i processori per adattarsi ai vari notebook e massimizzare, di volta in volta, performance o efficienza energetica. La serie 6000U include il Ryzen 5 6600U con 6 Core e 12 Thread e il Ryzen 7 6800 U con 8 Core e 16 Thread.

C’è poi la serie Ryzen 6000H (che comprende le varianti HS da 35 W e HK da 45 W). Le nuove soluzioni di AMD rappresentano un notevole passo in avanti rispetto alle già ottime prestazioni dei Ryzen 5000 arrivando, in alcuni contesti, a raddoppiare le prestazioni in video editing, 3D rendering e elaborazione grafica. L’upgrade in termini di performance non è ottenuto a discapito dell’efficienza energetica. In base agli scenari di utilizzo, AMD promette un’autonomia migliore dall’8% al 17%. Lato autonomia, inoltre, il nuovo Ryzen 9 6900HS​ offrirà un’efficienza doppia rispetto al concorrente Intel Core i9-12900HK.

Grande attenzione è stata posta anche al comparto grafico con AMD che utilizza la grafica integrata Radeon 600M con architettura RDNA2 che garantirà il supporto a DX12 Ultimate, FSR, FreeSync, Super Resolution, HDMI 2.1 e Display Port 2.0 per offrire le massime performance agli utenti. I nuovi Ryzen integreranno, in base al modello, la Radeon 680M o la Radeon 660M (per i Ryzen 5).

AMD anticipa performance raddoppiate rispetto alle Radeon Vega dei Ryzen 5000 e alle Iris Xe integrate da Intel sui Core di undicesima generazione. Per quanto riguarda il confronto con NVIDIA, invece, le nuove GPU integrate dei Ryzen 6000 Mobile saranno avanti alla GeForce MX450 andando a scontrarsi cone le schede GTC GeForce Max-Q. L’azienda ha anche diffuso alcuni benchmark comparativi con l’obiettivo di offrire un quadro generale preciso in merito alle performance reali dei nuovi processori.

La nuova gamma AMD promette prestazioni al top in ogni segmento di mercato. Per gli utenti non sarà difficile individuare il processore più in linea con le proprie esigenze (sia in termini di performance/efficienza che di spesa). L’offerta si compone di 10 diverse soluzioni in grado di soddisfare, al massimo, tutti i target. L’immagine qui di seguito va a riepilogare tutti i processori della nuova gamma Ryzen 6000 Mobile di AMD in arrivo sul mercato:

Più di 200 nuovi notebook in arrivo

Come prevedibile, i nuovi processori AMD Ryzen 6000 Mobile saranno ampiamente supportati dagli OEM. L’azienda ha confermato l’arrivo di oltre 200 nuovi modelli nel corso del 2022 che utilizzeranno i nuovi processori della serie Ryzen 6000. Si tratta, quindi, di un’offerta quanto mai ricca che comprenderà notebook leggeri e pensati per la portabilità, sia di fascia media che di fascia alta, oltre a workstation e laptop da gaming che punteranno a massimizzare il livello di performance. Tutti i principali OEM utilizzeranno le soluzioni hardware proposte dalla nuova gamma Ryzen 6000.

