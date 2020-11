Sebbene i mini pc stiano conquistando sempre di più i cuori di tanti appassionati, il grande pubblico invece li vede ancora come macchine economiche, limitate e di poco interesse. Effettivamente se si fa anche solo una rapida ricerca su Amazon ci si rende conto dell’enorme mole di prodotti scarsi proposti a prezzi anche troppo alti per ciò che offrono.

I veri mini pc però si stanno facendo largo grazie ad una flessibilità di utilizzo importante e grazie a basi hardware solide, basta saper cercare bene negli store online e sarà facile trovare mini pc in grado di sorprendere anche i più scettici. Su Banggood, ad esempio, c’è il T-Bao TBOOK MN25 Mini che riesce ad essere convincente in tutto ed allo stesso tempo costare il giusto.

T-Bao TBOOK MN25 Mini design

Esteticamente non è nulla di che, è un box in alluminio super anonimo. Non è un male assoluto ma se l’estetica minimalista non piace c’è il supporto standard VESA in modo da poterlo nascondere dietro ad un monitor per ricreare un set up pulito simil all in one. Le porte a disposizione sono un bel po’: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, Audio, Microfono, 3,5 mm jack ed addirittura una porta Ethernet.

Le vere sorprese però sono sotto la scocca. Una volta all’interno c’è la prima sorpresa, ben due slot da 4 GB di RAM DDR4 SODIMM in modo da sfruttare 8 GB di RAM in dual channel perfetti per la CPU AMD Ryzen, totalmente un altro mondo rispetto ai mini pc con RAM saldata così com’è un altro mondo la presenza del modulo SSD M.2 NVMe, molto più veloce di un SATA ed anche qui, un altra storia rispetto alle eMMC saldate.

Come se la costruzione interna non bastasse per dare valore alla progettazione di questo mini pc T-Bao, in confezione viene fornito un cavo SATA per poter montare un secondo SSD. La scheda Wi-Fi si può aggiornare con semplicità e c’è da fare i complimenti anche al sistema di raffreddamento con una ventola davvero silenziosa sotto stress. In realtà i più nerd saranno in grado di montare addirittura una GPU esterna tramite un semplice adattatore da prendere a parte.

T-Bao TBOOK MN25 Mini scheda tecnica

Se di mini pc con CPU Intel ne esistono tantissimi, quelli con CPU AMD sono molti meno. In questo caso però il processore all’interno di questo mini pc è un AMD Ryzen 5 2500U con 4 core e 8 thread, frequenza base 2.0 GHz con picchi a 3.6 GHz, il TDP è di 15 W. Ecco le specifiche tecniche di T-Bao TBOOK MN25 Mini:

Processore AMD Ryzen 5 2500U 2.0 GHz – 3.6 GHz Max

Radeon Vega 8

8 GB RAM DDR4 SODIMM (4 x 2 dual channel)

256 GB SSD M.2 NVMe

Wi-Fi 5

Bluetooth 5

4 USB-A 3.0

2 USB-A 2.0

DisplayPort

1 HDMI

Audio

Microfono

Jack 3,5 mm

Ethernet

T-Bao TBOOK MN25 Mini prestazioni

T-Bao TBOOK MN25 Mini ha delle prestazioni più che valide grazie al processore Ryzen 5 2500U. Il mini pc è in grado di smaltire carichi di lavoro importanti anche se svolti sotto multitasking abbastanza pesante. Utilizzare Chrome, Photoshop, Word, Audacity, OBS, Premiere e chi più ne ha più ne metta non è un problema, saltare da programma in programma senza vedere vistosi lag è una vera sorpresa.

Sono due gli accorgimenti che permettono questo tipo di prestazioni. Il primo è il modulo SSD NVMe di produzione Inte che non è velocissimo ma è meglio di un SATA ed è comunque in grado di dare un bel boost con velocità che si attestano sempre su valori di 1000 MB/s in scrittura e 400 MB/s in lettura. Il secondo accorgimento riguarda il sistema di dissipazione del calore con una ventola che si attiva solo quando serve ed è silenziosa. La sua silenziosità però non deve tradire, il sistema di raffreddamento funziona molto bene, le temperature sotto stress non superano mai i 78° nemmeno durante le sessioni di gioco.

Parlare di gaming potrebbe sembrare esagerato ma questo mini pc è l’ennesima conferma che la combinazione Ryzen 5 e Radeon Vega integrata permette di giocare a qualcosina senza grosse pretese. Qualche vecchio titolo come GTA 5 o anche un Rocket League può essere eseguito anche in FullHD con dettagli bassi per mantenere il frame rate stabile sui 45 fps. Se si abbassa la risoluzione ad HD anche i giochi più recenti come Fortnite possono essere eseguiti con un frame rate sufficiente per divertirsi. Le considerazioni ovviamente variano da titolo ad titolo, ad esempio con Dragon Ball Fighterz in FullHD si reggono 50 fps con minimo di 38 fps nelle fasi più dure da gestire e 60 in quelle più semplici.

Il processore di questo mini pc è un Ryzen 5 generalmente utilizzato su notebook ma grazie al maggior spazio all’interno della scocca che permette una gestione delle temperature migliori, riesce semplicemente ad avere prestazioni migliori anche in un periodo di tempo prolungato. Regala la netta impressione che questo piccolo mini pc sia in grado di sostituire molti vecchi pre assemblati che si trovano nelle case di tantissimi e regalare anche un’esperienza migliore. Sorprende anche la stabilità della connessione Wi-Fi che permette di mantenere sempre fluida la visione di serie in 4K su Netflix o Prime Video e di giocare in cloud con Google Stadia senza sentire la necessità di passare alla connessione cablata.

T-Bao TBOOK MN25 Mini benchmark vs Ryzen 7 4800H

Le prestazioni entusiasmanti hanno stimolato la curiosità e per dare un dato oggettivo a cui aggrapparsi, anche questo T-Bao TBOOK MN25 Mini si è sottoposta alla solita routine di benchmark ma questa volta, per dovere di cronaca, si ritrova a scontrarsi con il Ryzen 7 4800H del Huawei Matebook 14 AMD. Si tratta di due processori diversi su macchine diverse ma è comunque interessante confrontare questo mini pc con uno dei migliori processori per portatili in circolazione. Ecco i risultati dei benchmark e del versus tra il Ryzen 5 2500U e il Ryzen 7 4800H:

T-Bao TBOOK MN25 Mini software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già in Windows 10, già pronto, già attivato con licenza digitale ma è una versione vecchia e sarà stesso il sistema operativo ad aggiornare alla versione più recente. Automaticamente vengono presi anche tutti i driver più aggiornati ma per sbloccare il profilo energetico di AMD non basta aggiornare il software Radeon ma c’è da aggiornare manualmente il chipset, l’unica operazione manuale che in realtà non è fondamentale.

Windows 10 si presenta in versione stock, senza applicazioni preinstallate di troppo con l’unica eccezione del software Radeon di AMD che permette di personalizzare alcune opzioni grafiche e di tenere sempre aggiornati di driver. Anche nel bios tutto è impostato alla perfezione non c’è da toccare nulla, al massimo si potrebbe pensare di dedicare più memoria alla Radeon integrata ma sono dettagli.

T-Bao TBOOK MN25 Mini conclusioni

Questo T-Bao TBOOK MN25 Mini è un vero mini pc tuttofare che non ha niente a che vedere con la mole di mini pc economici e molto limitati che si trovano su Amazon con processori vecchissimi Celeron e memorie eMMc saldate. Le prestazioni che questo mini pc riesce a tirare fuori grazie al processore Ryzen 5, grazie alla RAM in dual channel e grazie al modulo SSD NVMe sono troppo invoglianti per il suo prezzo di listino e sono fantastiche in relazione al prezzo con il codice sconto.

Si trova su Banggood ad un prezzo di listino che oscilla tra i 300 e i 320 euro ma grazie ai due codici sconto che abbassano il prezzo rispettivamente a 237 Euro con spedizione più lenta e 245 Euro per la spedizione più veloce, questo T-Bao TBOOK MN25 Mini diventa molto più che interessante. Ecco i codici sconto per mini pc AMD Ryzen 5 T-Bao su Banggood:

I suoi scenari di utilizzo potrebbero essere molteplici perché va bene un po’ per tutto. Se serve un pc per la semplice navigazione web, è decisamente overkill, se invece serve per lavorare è comunque in grado di dire la sua con buonissime prestazioni ed un set di porte completo. Da tenere in considerazione anche per chi ha problemi di spazio sulla scrivania o chi vuole un set up pulito e minimalista utilizzando come simil all in one grazie al supporto VESA. Può essere anche una scelta razionale per chi vuole semplicemente spendere poco ed avere un buon prodotto.

