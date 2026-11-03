Intel è convinta di poter tornare protagonista nel mercato dei processori e ridurre il divario accumulato in questi anni nei confronti di AMD. La strategia passa da due famiglie di CPU attese nell’imminente futuro, ovvero Nova Lake e Coral Rapids; la prima è chiamata a colmare le lacune dell’offerta desktop di fascia alta, mentre con Coral Rapids l’azienda punta a competere ad armi pari con le soluzioni EPYC per i data center.

A delineare gli obiettivi è stato il CEO Lip-Bu Tan, che durante la più recente conference call finanziaria ha espresso fiducia nella roadmap e nelle prospettive di recupero delle quote di mercato. Le ambizioni sono importanti, ma dovranno tradursi in prodotti realmente competitivi; le prime indiscrezioni sulle prestazioni di Nova Lake, nel frattempo, suggeriscono che Intel stia preparando un salto prestazionale potenzialmente significativo rispetto ad Arrow Lake.

Cerchiamo di fare il punto della situazione, ricordando che solo qualche giorno fa si erano visti alcuni benchmark preliminari dei nuovi chip.

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Intel Nova Lake vuole colmare il divario nel segmento desktop di fascia alta

Il primo fronte sul quale Intel intende recuperare terreno è quello dei processori desktop destinati agli appassionati, ai videogiocatori e ai professionisti. Nel corso della conference call relativa ai risultati finanziari del terzo trimestre del 2026, Lip-Bu Tan ha riconosciuto apertamente una lacuna nella gamma attuale, spiegando che Nova Lake è destinata a colmarla.

Si tratta di un’ammissione significativa, soprattutto considerando quanto AMD sia riuscita a rafforzare la propria posizione negli ultimi anni. Le CPU Ryzen 9000 hanno contribuito ad aumentare la pressione su Intel nel segmento desktop, mentre le varianti Ryzen X3D hanno consolidato la propria reputazione tra i videogiocatori grazie ai vantaggi offerti dalla cache aggiuntiva in determinati titoli.

La famiglia Core Ultra 200S, basata su Arrow Lake, non è riuscita a imporsi come Intel avrebbe sperato nella fascia alta; le successive varianti Plus possono offrire un rapporto tra prezzo e prestazioni interessante, ma non modificano il quadro generale di una piattaforma che Nova Lake dovrebbe sostituire con un nuovo socket e prospettive di supporto generazionale più ampie.

Proprio per questo, Intel considera la prossima generazione un passaggio decisivo. Tan ha descritto Nova Lake come una delle gamme di prodotti più interessanti sviluppate dall’azienda da molto tempo, sottolineando che dovrebbe coprire un ventaglio più ampio di esigenze, dai desktop di fascia alta ai notebook mainstream.

La fiducia del produttore non si limita alle pure dichiarazioni. Intel prevede infatti di ottenere al lancio un numero di “design win” pari al doppio di quello atteso per Panther Lake, un’indicazione che riflette le aspettative dell’azienda nei confronti dell’interesse dei produttori di PC; questo dato, tuttavia, non equivale a una previsione sulle vendite effettive e non garantisce, da solo, un recupero delle quote di mercato.

Il debutto di Nova Lake dovrebbe essere approfondito durante il CES di gennaio 2027, occasione nella quale Intel si prepara a condividere ulteriori dettagli. La strategia prevede inoltre un lancio articolato in più fasi; inizialmente dovrebbero arrivare le configurazioni desktop con un singolo compute tile, fino a 28 core, mentre i modelli con due compute tile, che secondo le indiscrezioni potrebbero raggiungere 52 core, sarebbero destinati alla parte finale del 2027.

Tra le novità attese figura anche una soluzione di cache denominata BFC, che dovrebbe aiutare Intel a contrastare le CPU Ryzen X3D; resta da capire quanto queste caratteristiche incideranno sulle prestazioni reali e quanto sarà aggressivo il posizionamento commerciale della nuova gamma.

Intel Nova Lake-S: fino al 33% di prestazioni in più in gaming secondo le stime interne

Le aspettative di Intel trovano un possibile riscontro nelle indiscrezioni sulle prestazioni di Nova Lake-S. Alcuni documenti interni dell’azienda, risalenti ad agosto 2026 e riportati da fonti specializzate, indicherebbero miglioramenti importanti in ambito gaming rispetto al Core Ultra 9 285K. Le proiezioni riguardano due configurazioni desktop da 28 core.

La prima, con un limite di potenza PL1 di 285 W e memoria DDR5-8000, dovrebbe offrire prestazioni gaming fino al 16% superiori rispetto al Core Ultra 9 285K, confrontato a 250 W e con memoria DDR5-6400; la seconda configurazione, identificata come Nova Lake-S 28C DS, opererebbe invece con un PL1 di 296 W e potrebbe raggiungere un vantaggio fino al 33% nei giochi.

È bene precisare che queste percentuali provengono dal Gaming Index interno di Intel e non rappresentano risultati ottenuti attraverso benchmark indipendenti; sono quindi proiezioni da interpretare con cautela, che potrebbero essere state riviste nel corso dello sviluppo e non necessariamente riflettere il comportamento dei processori in tutti i giochi.

Anche le condizioni del confronto sono importanti; le configurazioni Nova Lake considerate utilizzano memoria più veloce e limiti di potenza superiori rispetto al Core Ultra 9 285K. Non sarebbe quindi corretto attribuire l’intero incremento all’architettura della nuova generazione, in quanto frequenza della RAM, consumi e configurazione complessiva possono incidere sui risultati.

Se confermate però, queste stime rappresenterebbero un segnale incoraggiante per Intel. Un miglioramento di questa portata potrebbe rendere Nova Lake molto più competitiva nel segmento enthusiast, dove l’azienda deve confrontarsi con le soluzioni AMD che oggi riescono a distinguersi soprattutto nei carichi di lavoro sensibili alla cache e nelle prestazioni gaming.

Le indiscrezioni parlano di un incremento del 20% nel gaming grazie ad APX

Alle proiezioni interne si aggiungono le informazioni diffuse dal leaker Haze, secondo il quale Nova Lake potrebbe offrire un incremento delle prestazioni single-thread pari all’8% senza bLLC e al 17% con bLLC attiva. Le indiscrezioni fanno inoltre riferimento alle Intel Advanced Performance Extensions (APX), alle quali viene attribuito un possibile contributo prestazionale di circa il 15%, con un miglioramento complessivo nel gaming nell’ordine del 20%.

Segnalando che anche in questo caso non parliamo di risultati verificati in modo indipendente, c’è da considerare però che APX sarà di sicuro un netto punto a favore di Nova Lake, percentuali a parte. APX è un’estensione dell’architettura x86-64 progettata per migliorare l’efficienza nell’esecuzione del codice; una delle novità più rilevanti è il raddoppio dei registri general-purpose a 64 bit, che passano da 16 a 32.

Avere più registri a disposizione può ridurre la necessità di spostare dati tra registri e memoria, limitando alcune operazioni intermedie e rendendo più efficiente l’esecuzione delle istruzioni. Il potenziale beneficio dipenderà però dall’effettivo supporto da parte di software, compilatori e giochi. Non tutti i titoli sfrutteranno necessariamente le nuove istruzioni allo stesso modo e, di conseguenza, non è possibile ipotizzare un aumento uniforme delle prestazioni.

bLLC e DDR5-8000: le altre variabili che potrebbero favorire Nova Lake

Tra gli elementi da osservare con attenzione c’è la bLLC (Big Level Last Cache), una soluzione di cache che dovrebbe caratterizzare alcune delle configurazioni più spinte di Nova Lake. Qui l’obiettivo è migliorare le prestazioni nei carichi di lavoro che risentono maggiormente della latenza e dell’accesso ai dati, compresi diversi videogiochi.

Il riferimento è inevitabilmente alle CPU AMD Ryzen X3D, che grazie alla tecnologia 3D V-Cache hanno consolidato la propria posizione nel gaming. Per Intel, una cache aggiuntiva capace di produrre benefici tangibili potrebbe rappresentare uno strumento importante per ridurre il divario, ma al momento non ci sono dati pubblici sufficienti per quantificarne con precisione l’impatto.

Le indiscrezioni sulle prestazioni single-thread distinguono tra configurazioni con e senza bLLC, suggerendo che la soluzione possa incidere sui risultati. Non è però possibile stabilire quanto del vantaggio deriverà dalla cache e quanto dalle altre caratteristiche della piattaforma; nel contesto, un ruolo potrebbe spettare anche al supporto alla memoria DDR5-8000, previsto nelle configurazioni considerate dalle proiezioni interne.

Rispetto alla DDR5-6400 utilizzata nel sistema di riferimento con Core Ultra 9 285K, una frequenza superiore può favorire alcuni carichi di lavoro, anche se il vantaggio varia in base al gioco e alla configurazione. Per valutare correttamente il salto generazionale sarà quindi importante confrontare i nuovi processori sia nelle condizioni indicate da Intel sia a parità di impostazioni, frequenze della memoria e limiti di potenza.

Il debutto di Nova Lake è atteso nel 2027, ma Intel deve fare i conti con la crisi delle memorie

La fiducia di Intel nella prossima generazione si inserisce in un contesto di mercato tutt’altro che semplice. La carenza di memorie e l’aumento dei prezzi hanno già pesato sul segmento client durante il terzo trimestre del 2026, limitando il potenziale di crescita dell’azienda. Intel ha inoltre segnalato che le difficoltà potrebbero proseguire nei trimestri successivi.

Questo scenario potrebbe complicare il recupero delle quote di mercato anche in presenza di prodotti più competitivi. Se i costi dei componenti continueranno a salire, i produttori potrebbero essere costretti ad aumentare i prezzi dei PC, con possibili conseguenze sulla domanda e sulle scelte dei consumatori. Intel, tuttavia, guarda anche alle opportunità di medio periodo; secondo Lip-Bu Tan, l’evoluzione dei carichi di lavoro legati all’Intelligenza Artificiale potrebbe favorire una sorta di rinascimento del mercato PC, con una quota crescente di elaborazioni che verrà eseguita direttamente sui dispositivi degli utenti.

Il CEO ha citato sia i computer tradizionali sia nuove tipologie di sistemi dedicati agli agenti AI. In quest’ottica, una gamma più completa potrebbe aiutare Intel a intercettare la domanda futura, soprattutto se Nova Lake riuscirà a distinguersi non soltanto per le prestazioni, ma anche per efficienza, compatibilità e prezzo.

Coral Rapids con processo Intel 14A punta a competere con AMD EPYC

La strategia di recupero non riguarda soltanto i PC; Intel vuole tornare a essere più competitiva anche nel mercato dei processori server, dove le soluzioni AMD EPYC hanno rafforzato la propria presenza e dove l’azienda deve affrontare anche la crescente concorrenza delle architetture Arm, comprese le piattaforme NVIDIA Vera e le soluzioni di Arm per i carichi di lavoro AI.

Sul fronte Xeon, la prossima tappa importante sarà Diamond Rapids, attesa nel 2027 con una serie di CPU che potrebbe essere configurata fino a 256 P-core; Intel deve però recuperare terreno in un mercato in cui AMD sta già portando avanti la propria roadmap EPYC, con Venice tra le generazioni destinate a rafforzare ulteriormente la concorrenza.

Detto questo, il CEO Intel si aspetta di raggiungere una maggiore parità competitiva con solo con Coral Rapids, una gamma prevista per il 2028 e basata sul processo produttivo Intel 14A. Tan ha affermato che l’azienda considera la roadmap Xeon ben posizionata e che la generazione successiva a Coral Rapids, seguendo la strategia evolutiva tick-tock, dovrebbe riuscire persino a superare le proposte della rivale.

Si tratta di dichiarazioni ambiziose, soprattutto considerando che Intel ha più volte promesso di recuperare terreno nel settore server senza riuscire sempre a tradurre le proprie aspettative in un vantaggio concreto. La competizione si gioca infatti non soltanto sul numero di core o sulle prestazioni di picco, ma anche su efficienza energetica, capacità di elaborazione, costi complessivi e disponibilità dei sistemi.

Coral Rapids dovrebbe inoltre segnare il ritorno del supporto a HT/SMT, la tecnologia che consente a un singolo core fisico di gestire più thread. Intel aveva scelto di rimuoverla da alcune generazioni di processori server, ma la decisione è stata rivista in vista delle prossime architetture. Il ripristino di SMT potrebbe offrire maggiore flessibilità nella gestione dei carichi di lavoro, anche se il vantaggio effettivo dipenderà dall’implementazione e dal tipo di applicazione.

Per Intel, dunque, il recupero nel mercato server sarà un percorso graduale, Diamond Rapids dovrà affrontare una concorrenza già molto forte, mentre Coral Rapids rappresenterà una tappa fondamentale per verificare le ambizioni legate al processo 14A e alla nuova strategia Xeon.

Intel vuole tornare a guadagnare quote di mercato, ma dovrà dimostrarlo sul campo

Le dichiarazioni di Lip-Bu Tan delineano una strategia che punta a recuperare terreno su AMD in due mercati fondamentali. Nel segmento desktop, Nova Lake dovrebbe colmare il vuoto nella fascia alta e offrire una risposta più convincente alle CPU Ryzen X3D; nel settore server, Coral Rapids e il processo Intel 14A rappresentano invece il progetto con cui l’azienda vuole tornare a competere ai massimi livelli con AMD EPYC.

Le stime sulle prestazioni di Nova Lake, con incrementi gaming potenzialmente compresi tra il 16% e il 33% in specifiche configurazioni, sono promettenti, ma restano proiezioni interne; anche le indiscrezioni su APX e bLLC devono essere verificate attraverso test indipendenti, che permettano di valutare il comportamento dei processori in condizioni reali.

Intel sembra quindi convinta di avere finalmente una roadmap in grado di sostenere il recupero delle quote di mercato. La fiducia del CEO è evidente, ma il successo dipenderà dalla capacità di mantenere le promesse su prestazioni, consumi, disponibilità e prezzi. Nova Lake sarà il primo banco di prova importante nel mercato consumer, mentre Coral Rapids dovrà dimostrare che Intel può tornare a sfidare AMD anche nei data center.