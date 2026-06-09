Nonostante il debutto dei processori Intel Nova Lake sia distante ancora qualche mese, le indiscrezioni e gli avvistamenti legati alla nuova piattaforma desktop Intel continuano ad aumentare con una frequenza che ormai non possiamo ignorare. Nelle ultime settimane, compresa quella del Computex Taipei, sono emerse diverse informazioni che sembrano delineare con sempre maggiore chiarezza il futuro ecosistema desktop di Intel e, soprattutto, un lancio che potrebbe non essere così lontano.

In un primo momento sulla rete è comparso il nuovo socket LGA 1954, successivamente quella che sembra la prima immagine reale di una CPU Nova Lake-S, mentre in queste ore arriva la conferma che al Computex 2026 è stata esposta la prima scheda madre Z990, intravista anche da noi nel nostro tour alla fiera.

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Intel Nova Lake e socket LGA 1954: i primi avvistamenti confermano la nuova piattaforma desktop

Se fino a pochi mesi fa il socket LGA 1954 era poco più di un nome apparso in alcuni documenti tecnici, oggi iniziano ad arrivare le prime conferme concrete della sua esistenza. Il primo elemento interessante riguarda proprio l’avvistamento di un socket fisico comparso sempre a Taipei, probabilmente presso uno dei partner coinvolti nello sviluppo delle future schede madri Intel; le immagini trapelate mostrano chiaramente una soluzione molto simile nelle dimensioni all’attuale LGA 1851, pur introducendo un numero superiore di contatti.

Secondo le informazioni emerse finora, Intel avrebbe infatti mantenuto un package da circa 45 x 37,5 mm, una scelta che potrebbe facilitare la compatibilità con gran parte dei dissipatori già presenti sul mercato. Un dettaglio particolarmente interessante riguarda invece il sistema di ritenzione; le immagini disponibili in questo caso mostrano infatti un nuovo meccanismo a doppia leva che dovrebbe garantire una pressione più uniforme sul processore e una maggiore stabilità durante il montaggio.

Anche i primi sample di processori Nova Lake-S sembrano ormai essere realtà. Nelle scorse settimane è comparsa online una foto che mostra il lato inferiore di una CPU destinata proprio al socket LGA 1954; pur non rivelando alcuna specifica tecnica definitiva, l’immagine rappresenta un ulteriore tassello che conferma come la nuova piattaforma stia ormai entrando nelle fasi avanzate di sviluppo.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei processori, le indiscrezioni continuano a parlare di una famiglia particolarmente ambiziosa che vuole riportare a Santa Clara la leadership di mercato. I modelli di fascia più alta potrebbero infatti arrivare fino a 52 core complessivi, con una configurazione composta da 16 Performance Core, 32 Efficient Core e ulteriori 4 Low Power Efficient Core, il tutto con l’implementazione di una tecnologia simile alla 3D V-Cache di AMD.

Parallelamente si parla anche di un sottosistema grafico integrato completamente rinnovato che potrebbe combinare architetture Xe3 e Xe3P, mentre non viene esclusa la possibilità di vedere soluzioni più orientate al segmento APU per competere in maniera più aggressiva con le proposte AMD.

Il supporto al socket LGA 1954 compare anche nei dissipatori Corsair

Un altro indizio particolarmente interessante è arrivato nei giorni scorsi direttamente da Corsair. Per un breve periodo, infatti, la pagina italiana dedicata al nuovo dissipatore a liquido iCUE LINK TITAN II ULTRA 360 LX LCD riportava tra le compatibilità supportate anche il socket Intel LGA 1954, accanto agli attuali LGA 1851 e LGA 1700.

La voce è stata successivamente rimossa dal sito e non compariva nelle versioni internazionali della stessa pagina prodotto, motivo per cui non può essere considerata una conferma ufficiale. Resta comunque un dettaglio significativo, soprattutto perché si inserisce in un contesto dove ormai diversi elementi sembrano convergere verso la stessa direzione.

L’aspetto probabilmente più interessante riguarda però la compatibilità dei sistemi di raffreddamento. Le informazioni circolate finora suggeriscono infatti che il passaggio da LGA 1851 a LGA 1954 dovrebbe risultare molto meno problematico rispetto ad altri cambi generazionali vissuti in passato dagli utenti Intel, anche se a dire il vero il salto da LGA 1700 a LGA 1851 non è stato così drammatico.

Al Computex Gigabyte ha mostrato una scheda madre Z990 in incognito

Anche se in via non ufficiale, a rendere ancora più concreto l’arrivo di Nova Lake ci ha pensato Gigabyte durante il Computex 2026. L’azienda ha infatti mostrato una scheda madre di fascia enthusiast priva di qualsiasi riferimento ufficiale a chipset o socket che, dopo alcune verifiche, è risultata essere una delle prime piattaforme basate sul futuro chipset Intel Z990.

Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda il sistema di alimentazione. La scheda integra infatti ben tre connettori EPS a 8 pin per la CPU, una configurazione decisamente insolita per gli standard attuali ma che potrebbe essere coerente con le richieste energetiche delle future CPU Nova Lake di fascia enthusiast.

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Anche il resto della dotazione lascia intuire un prodotto destinato al segmento enthusiast. Troviamo quattro slot DDR5, un sistema di raffreddamento attivo dedicato ai moduli di memoria, slot PCIe 5.0 x16, numerose soluzioni tool-less per SSD M.2 e una connettività particolarmente ricca. Sul pannello posteriore spiccano inoltre quattro porte USB-C che, nel caso si tratti realmente di una piattaforma Z990, potrebbero includere anche il supporto a Thunderbolt 5.

Naturalmente Gigabyte non ha confermato alcun dettaglio ufficiale e al momento non esistono indicazioni precise sulla disponibilità della scheda. Tuttavia, considerando il crescente numero di avvistamenti legati a Nova Lake-S e al socket LGA 1954, appare sempre più evidente che produttori di motherboard, dissipatori e componentistica stiano già lavorando attivamente alla prossima generazione desktop Intel.

Se la roadmap attualmente ipotizzata dovesse essere rispettata, la prossime settimane potrebbero finalmente portarci le prime informazioni ufficiali sulla piattaforma che raccoglierà l’eredità degli attuali processori della seria Arrow Lake.