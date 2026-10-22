Intel si prepara a rinnovare la propria offerta di processori con una generazione che promette di interessare tanto chi cerca un notebook ad alte prestazioni quanto chi sta progettando un nuovo PC desktop enthusiast. Le indiscrezioni su Nova Lake continuano infatti ad arricchirsi di dettagli, delineando una gamma che dovrebbe spingersi verso configurazioni più articolate e accompagnarsi a una nuova piattaforma per i sistemi fissi.

A emergere nelle ultime ore sono soprattutto due processori mobile destinati alla fascia alta, Core Ultra 9 4995HX e Core Ultra 9 4970H, insieme a un’ampia selezione di schede madri Gigabyte basate sull’inedito chipset Z990. Si tratta di prodotti ancora lontani da una presentazione ufficiale, ma i nomi e le configurazioni trapelati permettono già di delineare le possibili strategie del produttore.

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Intel Nova Lake mobile: i Core Ultra 9 puntano in alto

Le prime informazioni concrete sui processori Nova Lake destinati ai notebook arrivano dall’insider Jaykihn, che ha condiviso su X le configurazioni attribuite a due modelli di fascia alta; entrambi dovrebbero inserirsi nella futura famiglia Core Ultra 4000, sebbene con differenze importanti per quanto riguarda la dotazione di CPU e grafica integrata.

Il Core Ultra 9 4995HX sarebbe il modello di punta della serie Nova Lake-HX, pensata per notebook gaming di fascia alta e workstation mobile; la configurazione riportata comprende 28 core complessivi, un incremento rispetto ai 24 core dei Core Ultra 9 285HX e 290HX Plus della generazione Arrow Lake-HX. Il processore dovrebbe puntare soprattutto sulla potenza di calcolo della CPU, lasciando generalmente a una scheda video dedicata il compito di gestire i carichi grafici più impegnativi.

Il Core Ultra 9 4970H seguirebbe invece un approccio differente; il numero di core della CPU si fermerebbe a 16, ma sarebbe affiancato da una GPU integrata con 12 core Xe3P. Una configurazione che, almeno sulla carta, potrebbe risultare interessante per notebook ad alte prestazioni nei quali l’efficienza e le capacità grafiche integrate hanno un ruolo più importante, anche in assenza di una GPU dedicata.

Per entrambi i modelli è comunque necessario mantenere una certa cautela. Intel non ha ancora confermato ufficialmente né i nomi commerciali né le specifiche riportate dagli leaker; restano quindi da chiarire frequenze operative, cache, limiti energetici definitivi e prestazioni effettive.

Le caratteristiche tecniche trapelate dei Core Ultra 9 4995HX e 4970H

La differenza più evidente tra i due processori riguarda la dotazione dei core. Il Core Ultra 9 4995HX dovrebbe adottare una configurazione 8+16+4, composta da otto P-core, sedici E-core e quattro LP-E core; i primi sarebbero basati sull’architettura Coyote Cove, mentre i core ad alta efficienza e quelli a basso consumo farebbero riferimento ad Arctic Wolf.

Il Core Ultra 9 4970H dovrebbe invece utilizzare una configurazione 4+8+4, per un totale di 16 core CPU. Il numero complessivo sarebbe quindi lo stesso del Core Ultra X9 388H della famiglia Panther Lake, ma il nuovo modello dovrebbe distinguersi per l’adozione delle architetture CPU di Nova Lake e soprattutto per la grafica Xe3P, indicata nelle indiscrezioni con 12 core.

A seguire un riepilogo delle specifiche emerse finora.

Teniamo a segnalare che i valori energetici sono stime riportate nelle indiscrezioni sulla piattaforma e non rappresentano specifiche ufficiali dei due modelli; anche la configurazione della grafica integrata deve essere considerata non confermata. Rimanendo nel contesto, il Core Ultra 9 4995HX potrebbe utilizzare un singolo compute tile e, secondo le informazioni attribuite a Jaykihn, il blocco di calcolo con configurazione 8+16 sarebbe realizzato con processo produttivo TSMC N2P.

Le dimensioni riportate per il tile sono di 14,8 × 6,6 millimetri (circa 97,7 mm²), ma, anche in questo caso, si tratta di dati non ancora ufficiali di Intel; per quanto riguarda i consumi invece, le indiscrezioni collocano i modelli HX su un livello energetico superiore rispetto ai chip H tradizionali, con un intervallo che potrebbe estendersi ben oltre il valore di base indicativo.

Come da prassi in questi casi, il comportamento effettivo dipenderà però dalle specifiche definitive e dalle scelte dei produttori di notebook, che possono configurare i limiti di potenza in modo differente a seconda del sistema di raffreddamento e della categoria del prodotto. La combinazione tra un maggior numero di core CPU e una GPU integrata più articolata rappresenterebbe quindi una delle principali differenze tra i due modelli; per capire però quanto Nova Lake sarà più veloce rispetto alle generazioni precedenti bisognerà tuttavia attendere benchmark attendibili (oltre a informazioni su frequenze, cache e consumi).

Le indiscrezioni collocano il debutto dei notebook Nova Lake-H e Nova Lake-HX intorno al CES 2027; la finestra temporale non è stata confermata da Intel e potrebbe quindi cambiare.

Gigabyte prepara le schede madri Z990 per Intel Nova Lake desktop

Le novità sulla next-gen Intel non riguardano soltanto il mercato dei notebook. In vista della prossima generazione di processori desktop Nova Lake-S, Gigabyte avrebbe registrato un’ampia selezione di schede madri basate sul chipset Z990 nel database dell’Unione Economica Eurasiatica (EEC). Le registrazioni riportano 40 voci legate alle Z990, ma una volta eliminati i duplicati e le varianti sostanzialmente riconducibili agli stessi modelli, emergono 24 denominazioni distinte.

La gamma attesa coprirebbe diverse fasce di mercato. Tra le proposte più ambiziose figura la AORUS Z990 XTREME, destinata presumibilmente alla fascia enthusiast, accompagnata dalle famiglie MASTER, PRO ed ELITE; non manchano soluzioni più accessibili come EAGLE e DS3H, oltre a modelli GAMING e FORCE.

L’elenco comprende anche varianti pensate per esigenze specifiche; tra queste AORUS Z990 STEALTH DUO X suggeriscono schede con connettori collocati sul retro, soluzione che permette di ottenere assemblaggi più ordinati ma richiede un case compatibile. Sul fronte estetico spiccano invece le Z990 AERO WOOD e AERO DARK WOOD, che sembrano riprendere l’idea delle finiture ispirate al legno, in versione chiara e scura (vedi modello AMD recensito da poco).

Gigabyte avrebbe inoltre previsto alternative per sistemi compatti, con la AORUS Z990 I PRO che richiama il formato Mini-ITX e le Z990M ELITE WIFI7 e Z990M DS3H WIFI7 riconducibili al Micro-ATX; la maggior parte delle proposte dovrebbe comunque mantenere il più diffuso formato ATX.

Tra i modelli emersi dal database figurano:

AORUS: Z990 XTREME, MASTER, MASTER DUO X, MASTER ICE, PRO, PRO ICE, PRO DUO X ICE, ELITE WIFI7, ELITE WIFI7 ICE, ELITE DUO X WIFI7, STEALTH DUO X e STEALTH DUO X ICE

Formati compatti: AORUS Z990 I PRO, Z990M ELITE WIFI7, Z990M ELITE WIFI7 ICE e Z990M DS3H WIFI7

Serie AERO: Z990 AERO G, Z990 AERO WOOD e Z990 AERO DARK WOOD

Altre famiglie: Z990 EAGLE WIFI7, Z990 EAGLE WIFI7 ICE, Z990 FORCE DUO X WIFI7, Z990 D WIFI7 e Z990 GAMING WIFI7

La presenza nel database non garantisce che tutti i modelli verranno effettivamente commercializzati; Gigabyte potrebbe modificare la gamma o distribuire le schede in momenti differenti.

La piattaforma Z990 è attesa per i futuri processori desktop Nova Lake-S, associati al nuovo socket LGA1954; anche in questo caso, le informazioni disponibili restano preliminari e sarà necessario attendere la presentazione ufficiale per conoscere le caratteristiche del chipset, le funzionalità delle singole motherboard e la compatibilità definitiva.

Se le tempistiche attualmente ipotizzate saranno rispettate, i primi dettagli ufficiali potrebbero arrivare nei prossimi mesi, con il CES 2027 tra gli appuntamenti da tenere d’occhio.