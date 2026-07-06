Mentre il debutto di Intel Nova Lake-S potrebbe essere ancora lontano, il quadro della prossima generazione di CPU desktop dell’azienda continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. Nelle ultime ore sono infatti emerse diverse indiscrezioni che non si limitano più a parlare di semplici specifiche tecniche, ma iniziano a delineare quella che potrebbe essere la strategia completa di Intel per la fascia desktop enthusiast e gaming.

Da una parte troviamo nuove informazioni sulla piattaforma Z990, che accompagnerà i modelli più potenti della gamma, dall’altra prende forma una lineup molto più articolata del previsto, con processori che andranno dalle configurazioni entry level fino a soluzioni da ben 52 core, passando per nuovi modelli dotati della cache bLLC, pensata chiaramente per migliorare le prestazioni nei giochi.

Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni provenienti dai principali leaker del settore e non di informazioni ufficiali, ma diversi dettagli stanno iniziando a convergere nella stessa direzione.

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Intel prepara una piattaforma Z990 molto più ambiziosa del previsto

Tra le novità più interessanti che sta preparando Intel c’è sicuramente la futura piattaforma Z990, destinata ai processori Nova Lake-S di fascia più alta. Secondo quanto condiviso da LC Tech Leaks e successivamente confermato anche dal noto leaker Jaykihn, Intel avrebbe aggiornato le linee guida dedicate ai produttori di schede madri introducendo requisiti energetici decisamente più elevati rispetto alle attuali piattaforme desktop.

Il dato che fa più rumore riguarda il consumo massimo previsto per le future CPU dual compute tile; le indiscrezioni parlano infatti di un picco di 474 watt sui modelli più potenti, mentre consumi ancora superiori sarebbero riservati esclusivamente agli scenari di overclock estremo.

Numeri che, fino a poco tempo fa, avremmo associato esclusivamente alle piattaforme workstation come gli Intel Xeon o i Ryzen Threadripper di fascia top. In questo caso, però, bisogna ricordare che il modello di punta dovrebbe arrivare fino a 52 core, un salto generazionale enorme rispetto all’attuale offerta desktop Intel (ferma a 24).

Proprio per gestire questi livelli di potenza, alcune future motherboard Z990 potrebbero integrare tre connettori EPS a 8 pin dedicati all’alimentazione della CPU. Su questo punto è però arrivata una precisazione importante; Jaykihn ha infatti spiegato che il terzo connettore non rappresenterà un requisito obbligatorio imposto da Intel, ma una scelta lasciata ai produttori delle schede madri.

Alcuni modelli enthusiast potrebbero quindi adottare tre EPS per offrire maggiore margine agli appassionati di overclock, mentre altre motherboard continueranno a utilizzare la classica configurazione a due connettori senza limitare il profilo prestazionale ufficiale della CPU. Tutto questo dovrebbe ruotare attorno al nuovo socket LGA 1954, destinato a sostituire l’attuale piattaforma desktop Intel LGA 1851 e ad accompagnare una nuova famiglia di chipset composta (secondo i leak) da B960, Z970, Z990, Q970 e W980.

La lineup Nova Lake-S si amplia: arrivano anche CPU da 22 core con cache bLLC

Se il primo leak guarda alla fascia enthusiast, il secondo mostra invece come Intel stia lavorando anche su modelli molto più interessanti per il mercato gaming. Sempre Jaykihn, nelle ultime ore ha infatti corretto alcune informazioni pubblicate in precedenza, confermando l’arrivo di due nuove CPU Core Ultra 5 caratterizzate da una configurazione composta da 6 Performance Core, 12 Efficient Core e 4 Low Power Efficient Core, per un totale di 22 core.

L’aspetto più interessante riguarda senza dubbio la presenza della tecnologia bLLC (Big Last Level Cache). Secondo le indiscrezioni, Intel starebbe introducendo una cache aggiuntiva fino a 108 MB proprio su questi modelli, una soluzione pensata per migliorare le prestazioni nei giochi e ridurre le latenze, seguendo una filosofia molto simile a quella adottata da AMD con le CPU Ryzen X3D.

Le due varianti condividerebbero la stessa configurazione hardware, differenziandosi esclusivamente per il TDP; ci sarà probabilmente una versione 125 watt sbloccata, destinata all’overclock, e una variante 65 watt dedicata ai sistemi desktop tradizionali. Prendendo atto di questi ultimi leak, e aggiungendo quello che già sapevamo, potremmo stilare quella che, almeno sulla carta, potrebbe diventare la famiglia Nova Lake-S.

Possibile lineup Intel Nova Lake-S

52 core Configurazione: (8P + 16E) + (8P + 16E) + 4 LP-E Dual compute tile Cache bLLC: 288 MB TDP: 175 W

44 core Configurazione: (8P + 12E) + (8P + 12E) + 4 LP-E Dual compute tile Cache bLLC: 264 MB TDP: 175 W

28 core Configurazione: 8P + 16E + 4 LP-E Cache bLLC: 144 MB TDP: 125 W

28 core Configurazione: 8P + 16E + 4 LP-E Senza bLLC TDP: 125 W / 65 W

24 core Configurazione: 8P + 12E + 4 LP-E Cache bLLC: 132 MB TDP: 125 W

24 core Configurazione: 8P + 12E + 4 LP-E Senza bLLC TDP: 125 W / 65 W

22 core Configurazione: 6P + 12E + 4 LP-E Cache bLLC: 108 MB TDP: 125 W oppure 65 W

22 core Configurazione: 6P + 12E + 4 LP-E Senza bLLC TDP: 125 W / 65 W

16 core Configurazione: 4P + 8E + 4 LP-E TDP: 65 W / 35 W

12 core Configurazione: 4P + 4E + 4 LP-E TDP: 65 W / 35 W

8 core Configurazione: 4P + 0E + 4 LP-E TDP: 65 W / 35 W

6 core Configurazione: 2P + 0E + 4 LP-E TDP: 65 W / 35 W



Se questa roadmap dovesse essere confermata, Intel avrebbe costruito una delle gamme desktop più articolate degli ultimi anni, differenziando non solo il numero di core ma anche la presenza della cache bLLC, con l’obiettivo di offrire versioni dedicate sia al gaming sia ai carichi professionali.

Al momento resta tutto nel campo delle indiscrezioni, ma una cosa sembra ormai evidente, ovvero che Nova Lake-S non sarà un semplice aggiornamento generazionale. Tra il nuovo socket LGA 1954, le CPU dual compute tile, l’introduzione della cache bLLC e una piattaforma Z990 progettata per gestire livelli di potenza mai visti prima nel segmento desktop consumer, Intel sembra voler riprendersi lo scettro in gaming e, perché no, la fiducia degli utenti.

In tutto questo però non dobbiamo dimenticare che AMD non starà certo a guardare e con Zen 6 si prepara non solo a incrementare IPC e numero di core, ma anche le frequenze operative.