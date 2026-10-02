Intel Nova Lake torna al centro di nuove indiscrezioni con una presunta panoramica dei primi processori desktop Core Ultra Series 4. Le informazioni, attribuite a LC Tech Leaks, riguardano sette modelli della famiglia Nova Lake-S e permettono di delineare una parte della futura gamma desktop Intel, dal modello Core Ultra 5 fino al top di gamma Core Ultra 9.

Al vertice della lineup dovrebbe trovarsi il Core Ultra 9 4970K BFC, una soluzione da 28 core e 28 thread con configurazione 8+16+4, 125 W di potenza base e 32 unità EU per la componente grafica; il modello dovrebbe inoltre integrare la tecnologia di cache indicata nelle indiscrezioni come bLLC.

Le informazioni non sono state confermate ufficialmente da Intel e vanno quindi considerate come specifiche preliminari della futura piattaforma, allineandosi però a quanto era emerso nelle scorse settimane.

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Intel Nova Lake-S: sette SKU tra Core Ultra 9, 7 e 5

Secondo il leak, la prima parte della famiglia desktop Nova Lake-S comprenderà sette processori suddivisi tra Core Ultra 9, Core Ultra 7 e Core Ultra 5. I modelli interessati sarebbero tutti basati su una configurazione a singolo compute tile; in questa variante Nova Lake arriverebbe a un massimo di 28 core organizzati secondo una struttura 8+16+4, che identifica rispettivamente i core P, E e LPE.

Il modello di punta dovrebbe essere il Core Ultra 9 4970K BFC, caratterizzato proprio dalla configurazione 8+16+4 per un totale di 28 core. Il processore sarebbe inoltre un modello sbloccato, con 125 W di PL1 e 32 EU per la GPU integrata. La sigla BFC viene associata nelle indiscrezioni alla presenza della nuova tecnologia di cache bLLC, anche se il significato ufficiale dell’acronimo non è ancora stato chiarito al 100%.

Subito sotto dovrebbe collocarsi il Core Ultra 9 4950K, sempre con 125 W di PL1 e 32 EU, ma con una configurazione da 24 core, organizzati in 8 P-core, 12 E-core e 4 LPE-core; a differenza del modello BFC, questo processore non dovrebbe integrare bLLC. Chiude il gruppo il Core Ultra 9 4900 BFC, un modello non-K con 22 core nella configurazione 6+12+4; in questo caso il PL1 scenderebbe a 65 W, mentre rimarrebbero presenti sia la grafica integrata con 32 EU sia la tecnologia bLLC indicata dal suffisso BFC.

La famiglia Core Ultra 7 dovrebbe invece comprendere due modelli, Intel Core Ultra 7 4870K BFC e Core Ultra 7 4850K. Il primo dovrebbe utilizzare una configurazione da 24 core, con 8 P-core, 12 E-core e 4 LPE-core, oltre a 125 W di PL1, 32 EU e bLLC. Il Core Ultra 7 4850K manterrebbe invece lo stesso schema di core secondo la tabella fornita dal leak, ma senza bLLC.

A chiudere troviamo i due Core Ultra 5 4650KF e 4650K, entrambi con TDP da 125 W, e una configurazione 6+12+4 core; il modello KF si distinguerebbe per l’assenza della GPU integrata, mentre il Core Ultra 5 4650K dovrebbe mantenere la componente grafica da 32 EU. Nessuno dei due modelli Core Ultra 5 risulterebbe dotato della variante BFC e quindi della relativa tecnologia bLLC.

Nova Lake potrebbe arrivare con la piattaforma LGA 1954

Un altro elemento rilevante delle indiscrezioni riguarda la cache. I processori Nova Lake-S basati su un singolo compute tile potrebbero arrivare fino a 144 MB di cache complessiva, anche se Intel potrebbe modificare la quantità di bLLC in funzione dello specifico SKU.

La presenza di questa tecnologia rappresenterebbe quindi uno degli elementi di differenziazione tra alcuni dei modelli della nuova lineup, ma quantità e configurazioni definitive della cache dovranno essere confermate da Intel. Le indiscrezioni, ormai confermate, indicano inoltre che i futuri processori desktop Nova Lake dovrebbero utilizzare il nuovo socket LGA 1954.

La piattaforma dovrebbe debuttare con le schede madri basate sui chipset Z990 e Z970, mentre successivamente la famiglia dovrebbe estendersi anche alle fasce mainstream. Il debutto dei primi processori Nova Lake-S è atteso per l’inizio del 2027, con una possibile presentazione durante il CES 2027; la roadmap ipotizzata dai leak prevede poi anche processori con configurazione a doppio compute tile e fino a 52 core, attesi intorno al Computex 2027.

Sul fronte mobile, una precedente indiscrezione attribuita a Jaykihn suggerisce inoltre che i processori Nova Lake-HX potrebbero adottare una nomenclatura a quattro cifre simile a quella dei modelli desktop, mentre le altre varianti mobile come H e U/HX manterrebbero una numerazione a tre cifre. Per il momento, comunque, si tratta di informazioni non ancora confermate ufficialmente e la configurazione definitiva della gamma potrebbe cambiare prima del debutto. Ricapitolando ecco la lineup Intel Nova Lake-S trapelata:

Core Ultra 9 4970K BFC – 8 P-Core + 16 E-Core + 4 LPE-Core, 28 core, bLLC presente, 125 W, 32 EU

Core Ultra 9 4950K – 8 P-Core + 16 E-Core + 4 LPE-Core, 24 core, bLLC assente, 125 W, 32 EU

Core Ultra 9 4900 BFC – 6 P-Core + 12 E-Core + 4 LPE-Core, 22 core, bLLC presente, 65 W, 32 EU

Core Ultra 7 4870K BFC – 8 P-Core + 12 E-Core + 4 LPE-Core, 24 core, bLLC presente, 125 W, 32 EU

Core Ultra 7 4850K – 8 P-Core + 12 E-Core + 4 LPE-Core, 20 core, bLLC assente, 125 W, 32 EU

Core Ultra 5 4650KF – 6 P-Core + 12 E-Core + 4 LPE-Core, 18 core, bLLC assente, 125 W, GPU integrata assente

Core Ultra 5 4650K – 6 P-Core + 12 E-Core + 4 LPE-Core, 18 core, bLLC assente, 125 W, 32 EU

Intel Nova Lake: debutto atteso nel 2027

La nuova generazione desktop di Intel dovrebbe quindi prendere forma nei prossimi mesi, con Nova Lake-S atteso all’inizio del 2027 e una prima gamma che, secondo le indiscrezioni, potrebbe spaziare dai Core Ultra 5 fino al Core Ultra 9 4970K BFC. Il modello di punta indicato dal leak si distinguerebbe per i 28 core, i 125 W di PL1, 32 EU e il supporto alla tecnologia bLLC, mentre la futura piattaforma LGA 1954 dovrebbe accompagnare il debutto dei nuovi processori.

Restano però da verificare diversi elementi, tra cui le specifiche definitive dei singoli SKU, la quantità effettiva di cache associata ai vari modelli, la nomenclatura BFC e soprattutto le caratteristiche finali della piattaforma. Intel non ha ancora confermato ufficialmente questa lineup, quindi sarà necessario attendere la presentazione della famiglia Nova Lake per avere un quadro definitivo.