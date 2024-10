I processori Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake” sono i protagonisti assoluti di oggi, così come i partner produttori di schede madri che abbracciano la nuova piattaforma desktop Intel su socket LGA 1851 e chipset top di gamma Z890. Tra questi non poteva mancare Gigabyte che, tra le tante novità annunciate oggi, ci ha fornito uno dei migliori prodotti a listino, la fiammante Z890 AORUS MASTER.

Come visto negli altri articoli dedicati e nella nostra recensione nuovo flagship Intel, le novità dei processori Arrow Lake-S sono diverse e non si limitano solo a un cambio di sigla e socket, ma coinvolgono tutta l’architettura CPU e non, compresa la componente grafica, una NPU dedicata all’AI, abbinando il tutto a una netta ottimizzazione dei consumi.

Ma torniamo alla protagonista di questa recensione, la Gigabyte Z890 AORUS MASTER, una motherboard rivolta agli utenti più esigenti in fatto di prestazioni, qualità e capacità di espansione, già passata sulla nostra bench test per la prova del Core Ultra 9 285K.

Gigabyte Z890 AORUS MASTER: Intel Arrow Lake è una piattaforma moderna ed efficiente

Prima di vedere nel dettaglio il design e le caratteristiche tecniche della Gigabyte Z890 AORUS MASTER, è doveroso un breve cenno alle novità introdotte da Intel con i processori Core Ultra 200S e le schede madri serie 800, in questo caso con chipset Z890. Nella nostra prova abbiamo verificato che i processori Arrow Lake-S sono nettamente più efficienti dei loro predecessori Raptor Lake-S, garantendo un evidente incremento delle prestazioni multi-thread e mantenendo la leadership in ambito single-thread anche rispetto ai nuovi AMD Ryzen 9000.

I chip Arrow Lake utilizzano la tecnologia di packaging FOVEROS 3D abbinata ai nuovi P-Core Lion Cove e agli E-Core Skymont, decisamente migliorati rispetto alla precedente generazione. Migliora nettamente il reparto grafico grazie all’implementazione di una iGPU Xe Arc con 4 core Xe, mentre un’altra novità assoluta è rappresentata dalla NPU da 13 TOPS per gli applicativi e l’accelerazione AI.

Su questa generazione Intel dice di aver migliorato anche il supporto RAM DDR5, vedremo tra poco se è vero, mentre non passa inosservato il reparto I/O, a dir poco completo per CPU e chipset. Il processore fornisce 20 linee PCI-E 5.0 e due Thunderbolt 4.0 a 40 Gbps, mentre il chipset Z890 che equipaggia la nostra Gigabyte Z890 AORUS MASTER è dotato di ulteriori 24 linee PCI-E, WiFi 6E, moltissime porte USB con funzionalità di ricarica, oltre a ulteriori opzioni per WiFi 7 e Thunderbolt 5.

La nuova gamma di schede madri Gigabyte per i processori Intel Arrow Lake-S

Come anticipato in apertura, la Z890 AORUS MASTER si colloca in cima al catalogo AORUS insieme alla variante XTREME che, in questa occasione viene proposta da Gigabyte come Z890 XTREME AI TOP. Al pari di quanto visto con la serie Intel Core 14a gen, la gamma Gigabyte è a dir poco vasta e comprende ben 17 modelli; prima di vederli nel dettaglio, anticipiamo che i modelli AI TOP sono gli unici a utilizzare due porte LAN 10 Gbps e due Thunderbolt 5 in abbinamento al software proprietario AI TOP.

Z890 AORUS XTREME AI TOP

Z890 AORUS MASTER AI TOP

Z890 AI TOP

Z890 AORUS MASTER

Z890 AORUS ELITE X ICE

Z890 AORUS PRO ICE

Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Z890 AORUS ELITE WIFI7

Z890 GAMING X WIFI7

Z890I AORUS ULTRA

Z890M GAMING X

Z890 AERO G

Z890M AORUS ELITE WIFI7

Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE

Z890 EAGLE WIFI7

Z890 UD WIFI6E

Z890 UD

Al pari di quanto visto per le ultime schede madri AMD X870/E, le novità implementate da Gigabyte sui modelli Intel Z890 sono diverse, tuttavia hanno un punto comune che è rappresentato dall’Intelligenza Artificiale e dalle numerose opzioni e ottimizzazioni eseguite in tempo reale, impensabili sui PC di qualche anno fa.

L’AI è parte integrante delle nuove schede Gigabyte, presente anche su questi modelli Intel Z890 con la funzionalità AI SNATCH e AI SNATCH Engine, un’insieme di strumenti e tecnologie che con l’aiuto e la potenza dell’AI migliora la gestione dell’hardware: dall’analisi/monitoraggio di prestazioni e consumi in tempo reale, all’ottimizzazione degli stessi, passando per funzioni avanzate e intelligenti (ma soprattutto sicure) per l’overclock e la gestione energetica.

Una novità assoluta dei nuovi modelli AORUS per CPU Core Ultra 200S è rappresentato invece dalla tecnologia D5 Bionic Corsa applicata alle memorie DDR5; si tratta di una combinazione di funzionalità che passano per hardware, firmware e software, mirate all’overclocking delle memorie e alla possibilità di gestire moduli con velocità sino a 9.500 MT/s. L’Intelligenza Artificiale viene utilizzata anche per la gestione del BIOS (Hypertune BIOS) e del PCB con AI Drive PCB Technology, senza dimenticare la possibilità di ottimizzare le prestazioni sempre da BIOS con Gigabyte PerfDrive.

Mantenendo un approccio che ormai vede convergere tutti i produttori di schede madri, le nuove AORUS Z890 puntano anche a facilitare l’installazione e la gestione delle componenti; in quest’ottica non mancano PCI-E EZ-Latch Plus, EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click per la rimozione senza viti di GPU ed SSD M.2, oltre a WiFi EZ-Plus che garantisce un’installazione rapidissima delle antenne WiFi 7.

Oltre a quanto visto finora, la serie AORUS Z890 offre un sistema di dissipazione rivisto e più esteso per VRM ed SSD, PCB e componentistica di alta qualità (Ultra Durable), dissipazione RAM attiva (opzionale) con DDR Win Blade, supporto EZ Debug Zone e Q-Flash Auto Scan, connettività senza compromessi e molto altro che vedremo nel prossimo paragrafo. Anche lato software non mancano novità con il BIOS multi-tema, controllo sistema di dissipazione AiO, supporto GIGABYTE Control Center e Gigabyte Smart Fan 6.

Recensione Gigabyte Z890 AORUS MASTER: una top di gamma senza compromessi

Escludendo un attimo le varianti AI, XTREME in primis visti i possibili costi, la Z890 AORUS MASTER si candida a essere tra le migliori schede madri Z890 di fascia alta, probabilmente la più conveniente in ottica prezzo tra le top di gamma che sposano le tecnologie / funzionalità di ultima generazione (al momento dobbiamo escludere a priori Thunderbolt 5). In linea di massima possiamo dire che Gigabyte non stravolge l’estetica rispetto alla precedente generazione Z790, traslando tutto su chipset Z890 insieme alle opzioni legate all’AI descritte sopra.

Gigabyte Z890 AORUS MASTER: Design e caratteristiche

La Z890 AORUS MASTER è una scheda ATX con un design particolarmente elaborato per via dell’imponente sistema di dissipazione e delle periferiche onboard in dotazione. Le linee come detto non vengono modificate più di tanto, con un forte richiamo del brand AORUS e una colorazione argento/grigia che si abbina a un PCB nero e illuminazione ARGB del logo aziendale sul pannello posteriore dietro al socket.

Il socket LGA 1851 accoglie i nuovi processori Intel Core Ultra 200S, in questo caso con un VRM a 18+1+2 fasi SPS 110A abbinato a doppio connettore EPS 8pin 12V UD Solid Pin (lo stesso per il connettore ATX 24pin) e un PCB a otto strati con componentistica di fascia premium.

La dissipazione su questa serie è da sempre molto curata, in questo caso quasi esagerata. La zona socket vanta un massiccio corpo in alluminio con heatpipe da 8 mm, così come il dissipatore del primo slot M.2 primario, dotato del sistema M.2 Thermal Guard XL; gli altri quattro SSD M.2 sono affidati al Gigabyte M.2 Thermal Guarda Extended, senza dimenticare il pannello I/O forato e la presenza, almeno su questo modello Z890 AORUS MASTER, di DDR Wind Blade, una comoda ventolina PWM per raffreddare le RAM (davvero molto gradita) dotata di supporto per essere ancorata in modo semplice alla scheda madre.

I dissipatori per gli SSD risultano non solo solidi ed efficienti, ma anche semplici da rimuovere grazie ai sistemi senza viti EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click, lo stesso vale per la GPU che può essere rimossa premendo semplicemente l’apposito pulsante sul PCB (PCI-E EZ-Latch Plus). Rimanendo in tema, segnaliamo anche gli slot PCI-E x16 UD Slot/UD Slot X rinforzati e la piccola cover posizionata sopra le componenti audio (altro dettaglio da scheda top).

Il reparto RAM DDR5 è altrettanto interessante perché, oltre a integrare tutte le tecnologie proprietarie Gigabyte, aggiunge anche l’innovativa D5 Bionic Corsa, un’utility che grazie all’AI permette di spingere la velocità della RAM sino a 9.500 MT/s, ovviamente avendo un kit DDR5 all’altezza. L’AI è parte integrante anche del BIOS e nel design/gestione del PCB, mentre il binomio Intel Core Ultra 200S e chipset Z890 permette a questa scheda di offrire un reparto connettività da prima della classe.

Oltre a supportare una scheda grafica e due SSD PCI-E Gen 5.0, tre SSD M.2 Gen 4.0, la Z890 AORUS MASTER prevede un ricco pannello I/O e diverse opzioni di espansione dal PCB via header (USB-C Gen 3.2 2×2 20 Gbps in primis).

Sul pannello posteriore troveremo nel dettaglio: due porte USB-C Thunderbolt 4.0 con supporto Display Port, sei USB-A 3.2 Gen 2, quattro USB-A 3.2 Gen 1, due USB 2.0, pulsante CLEAR CMOS e Q-FLASH PLUS con porta USB dedicata per l’aggiornamento del BIOS, antenna per il WiFi 7 e Bluetooth 5.4, audio in/out con SPDIF-OUT e, ciliegina sulla torta, una porta LAN 10 Gbps.

Gigabyte Z890 AORUS MASTER: funzionalità e BIOS

Delle funzionalità presenti sulla nuova gamma di schede madri Gigabyte Z890 abbiamo parlato in apertura, tra queste AORUS AI Snatch è tra quelle più enfatizzate dall’azienda per quanto riguarda il tuning e l’overclock di sistema “sicuro” tramite AI. Quest’ultima è utilizzata tra l’altro per gestire i profili prestazionali predefiniti (Gigabyte PerfDrive), ma anche le funzionalità basilari del BIOS.

Riguardo l’interfaccia BIOS, anche qui ritroviamo la possibilità di scegliere tra tre temi diversi, mentre possiamo affermare che la struttura non differisce molto dai modelli Z790 Core 14a gen, fatta eccezione per qualche nuova voce per le CPU Arrow Lake-S.

Le opzioni di personalizzazione come di consueto sono moltissime e, vista l’accoppiata Z890 Intel Core Ultra K, permettono di modificare praticamente qualsiasi parametro di CPU e memorie, editing dei timing compresi. C’è ovviamente la possibilità di monitorare temperature e tensioni, ventole e impianti AiO con SmartFan 6, mentre una delle voci a cui gli smanettoni dovranno prestare attenzione è sicuramente Gigabyte PerfDrive.

Con la premessa di tornare sull’argomento per dettagli più precisi, possiamo dire che tale opzione si allinea anche alle ultime vicende delle CPU Intel Core 14a gen, fornendo ora non uno ma tre profili predefiniti energetici Intel (Baseline, Performance, Extreme); a questi se ne aggiunge un quarto denominato Gigabyte Default che sostanzialmente sblocca tutti i parametri del chip.

Anche qui teniamo a precisare che al momento non è chiarissimo se i tre profili siano davvero tutti dettati da Intel, oppure se questa sia un’indicazione degli ingegneri AORUS (se non altro perché differiscono da quelli ASUS ed MSI).

Scheda tecnica Gigabyte Z890 AORUS MASTER

Siamo quasi giunti al capitolo relativo alle prestazioni, prima però facciamo un richiamo alla scheda tecnica della Gigabyte Z890 AORUS MASTER.

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 18+1+2 con Smart Power Stage 110A

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: da 4.400 MT/s fino a 9.500 MT/s (OC) D5 Bionic Corsa Intel XMP 3.0

Output video: 2x Thunderbolt 4 con Display Port max 5.120×2.880P, 4K 240 Hz 1x HDMI frontale 1080P 30 Hz

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 x16 1x PCI-E x16 Gen 4.0 x4 1x PCI-E x16 Gen 3.0 x1

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 3x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps – Ricarica 15 watt 6x USB 3.2 Gen 2 Type-A (retro) 1x USB Type-C USB 3.2 Gen 2×2 (header PCB) 8x USB 3.2 Gen 1, 4 sul retro e 4 via header 6x USB 2.0, 2 sul retro e 4 via header

Rete: LAN 10 Gbps Marvell AQtion AQC113C Wi-Fi 7 Intel BE200NGW con Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P + ESS ES9118 DAC con DTS:X Ultra

Supporto AI SNATCH e AI SNATCH Engine, Hypertune BIOS, AI Drive PCB Technology, PCI-E EZ-Latch Plus, EZ-Latch Plus ed EZ-Latch Click, DDR Win Blade, EZ Debug Zone, Q-Flash Auto Scan, BIOS multi-tema, GIGABYTE Control Center e Gigabyte Smart Fan 6.

Recensione Gigabyte Z890 AORUS MASTER: la nostra prova

Dopo questa premessa, quasi doverosa quando debutta una piattaforma desktop di questo calibro, passiamo alla pratica per vedere come si comporta la Z890 AORUS MASTER alle prese con i test di rito. In realtà dopo la nostra recensione del Core Ultra 9 285K sappiamo bene quali sono le prestazioni globali offerte da questo binomio, tuttavia in questo caso cercheremo di capire cosa può offrire in più il nuovo modello Gigabyte per migliorare ancora e spingere al limite il nuovo processore flagship Intel.

La nostra configurazione di test prevede la seguente piattaforma hardware:

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Scheda madre: Gigabyte Z890 AORUS MASTER

Dissipatore: AORUS WaterForce X 360

Memorie: 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2 e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

La nostra prova del Core Ultra 9 285K ci ha fornito quelle che possiamo definire le prestazioni base della piattaforma Intel Arrow Lake-S, aggiungiamo con impostazioni “suggerite” da Intel per ottenere un ottimo livello prestazionale. In questa occasione invece, sfruttando il Gigabyte PerfDrive, vedremo come l’ottimizzazione AI permette di incrementare le prestazioni, sempre con un occhio di riguardo a temperature e consumi.

Cercheremo di valutare anche la gestione RAM con D5 Bionic Corsa, ma al momento non abbiamo a disposizione un kit DDR5 capace di raggiungere i 9.500 MT/s dichiarati dal produttore (a dir poco notevoli).

Gestione CPU, RAM e overclock

Per avere un’idea globale sulle doti velocistiche della Z890 AORUS MASTER vi consigliamo come detto di leggere la nostra recensione dell’Intel Core Ultra 9 285K; in questo caso invece vi proponiamo qualche test relativo al reparto RAM / CPU e alla possibilità di effettuare overclock anche con l’aiuto dell’AI.

Partiamo proprio dalla RAM, in primis per segnalare l’efficacia della DDR Win Blade, la ventolina in dotazione per raffreddare i moduli DDR5. Bene, con i nostri kit DDR5 abbiamo riscontrato un netto calo delle temperature (era ovvio però), non tanto con sistema a riposo ma soprattutto quando stressiamo il sottosistema memoria.

Il nostro kit Corsair senza ventola parte da circa 33 °C per arrivare sotto stress a 44 °C; montando invece DDR Win Blade riusciamo a scendere sino a 30 °C in idle e un picco di 35 °C con lo stress-test integrato in AIDA64 (ovvero -9 °C).

Rimaniamo in tema RAM per segnalare che la nuova utility AI Snatch di Gigabyte ha funzionato piuttosto bene; per l’occasione siamo passati ai moduli DDR5 7.200 MT/s, già molto più spinti del modello base da 6.400 MT/s che utilizziamo per i test comparativi. Da prove interne sappiamo che questo kit (dotato anche di un secondo profilo XMP 7.400 MT/) non oltrepassa solitamente gli 8.000 MT/s, valore che alla fine dei conti ci ha consigliato anche l’Intelligenza Artificiale di AI Snatch.

Previous Next Fullscreen

Una volta installata l’utility, basterà caricare il profilo XMP di fabbrica, tornare in Windows e avviare l’applicativo; successivamente, caricata l’interfaccia AI Snatch, basterà premere su “inizia con AI” per avere un’analisi dei moduli di memoria e una previsione del potenziale overlock. Il programma però non si limita a questo, infatti crea nel BIOS un profilo XMP AI (c’è anche l’apposita voce da abilitare) che successivamente potremo richiamare con relativi timing e tensioni.

Ribadiamo che, una volta abilitato il nuovo profilo AI, è sempre consigliabile eseguire appositi test di stabilità (vedi MemTest); per questa tipologia di prove però preferiamo avere a disposizione kit DDR5 più performanti, anche per testare il supporto dai 9.000 MT/s in poi.

Riguardo le prestazioni del processore, il profilo Gigabyte Default ci permette sostanzialmente di sbloccare tutto il potenziale del Core Ultra 9 285K, ovviamente a discapito di temperature e consumi. L’overclock manuale non è semplice come su Raptor Lake, ma questo anche per una questione di sicurezza; la frequenza all-core dei Performance-Core in realtà si incrementa discretamente, mentre se parliamo di Boost al momento non abbiamo visto ancora i 6 GHz di un Core i9-14900K (arriverà anche quello).

In coda vi lasciamo il nostro miglior risultato ottenuto con la Z890 AORUS MASTER, sicuramente migliorabile ma già di livello; in questo caso la frequenza dei P-Core è arrivata a 5,7 GHz (all-core) con gli E-Core a 4,9 GHz e RAM a 7.200 MT/s (attualmente il miglior compromesso in termini di prestazioni).

Quanto costa e dove acquistare Gigabyte Z890 AORUS MASTER

Gigabyte Z890 AORUS MASTER sarà presto disponibile presso i maggiori rivenditori e partner Gigabyte, il prezzo di listino è di 599,99 dollari ma come ben saprete è difficile che in fase di lancio venga mantenuto un rapporto 1:1, soprattutto nel nostro Paese.

La nuova scheda madre AORUS Z890 per CPU Intel Arrow Lake attualmente è disponibile su diversi shop online, compreso Amazon Italia, dove la troviamo prezzata a 693 euro.

Acquista Gigabyte Z890 AORUS Master su Amazon

Considerazioni

Chiudiamo questo articolo con qualche considerazione personale sulla Gigabyte Z890 AORUS MASTER, una scheda madre che porta avanti nel migliore dei modi il brand AORUS su piattaforma Intel e tutta la tradizione dei passati modelli AORUS Master. Vista la fascia di prezzo, non è semplice trovare difetti su un prodotto del genere, solido in quanto a qualità e affidabilità, completo e a dir poco performante quando parliamo di spingere al limite le doti dei nuovi processori Core Ultra 200S e delle memorie DDR5 più veloci.

Tutte le accortezze riservate da Gigabyte sono più o meno quelle che ritroviamo sulle top di gamma dell’azienda taiwanese, con l’aggiunta e l’integrazione non indifferente dell’Intelligenza Artificiale (vedi AI Snatch), ora parte integrante dello stesso hardware che guida il nostro computer.

Esteticamente impeccabile, Z890 AORUS MASTER offre la massima flessibilità per standard, connessioni e rete, mentre se proprio vogliamo essere pignoli, al posto del produttore avremmo incluso una porta HDMI 2.1 o Display Port sul pannello posteriore (anche sacrificando lo spazio per due USB 2.0, praticamente inutili). Per il resto non possiamo muovere altre critiche alla scheda Gigabyte, un prodotto top anche per chi mira non solo alle prestazioni velocistiche ma anche a un overclock importante della CPU e più in generale a una build di fascia alta con tante periferiche di espansione.