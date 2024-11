Corsair amplia il proprio catalogo di SSD ad alte prestazioni e annuncia il debutto del fiammante MP700 Elite, un SSD che sposa l’interfaccia PCI-E 5.0 ad alta velocità con prestazioni nettamente superiori alle unità SSD Gen 4.0 e un prezzo abbastanza competitivo.

Fino a oggi gli SSD PCI-E 5.0 sono stati appannaggio dell’utenza enthusiast, se non fosse perché le schede madri che offrono supporto nativo per gli SSD M.2 Gen 5.0 erano collocate nel segmento di fascia alta, quindi poco appetibili oltre che improponibili per chi ha budget ridotti. Il recente debutto delle piattaforme desktop Intel Core Ultra 200S e AMD Ryzen 9000 ha portato questo supporto nativo anche su motherboard più economiche, spostando quindi l’interesse delle aziende produttrici su una generazione di unità PCI-E 5.0 più economica.

Ma vediamo insieme cosa offre questo nuovo Corsair MP700 Elite, ovvero quello che possiamo definire a tutti gli effetti il fratello minore del Corsair MP700 PRO SE che abbiamo recensito qualche mese fa.

Corsair MP700 Elite: caratteristiche e novità

Il Corsair MP700 Elite è un SSD PCI-Express Gen 5.0 x4 che, rispetto ai modelli già validi PCI-Express Gen 4.0 x4, può contare su un’interfaccia nettamente più veloce. Quanto? Si parla di un raddoppio del data transfer per linea e, dati alla mano, della larghezza di banda: ben 128 GB/s contro i 64 GB/s del PCI-E 4.0.

Il formato scelto da Corsair ovviamente è M.2 2280, ovvero il più diffuso nel segmento consumer. I modelli disponibili sono due, con e senza dissipatore di serie (a prima vista molto valido), mentre per la capacità di storage le opzioni sono due, 1 TB o 2 TB.

Riguardo le prestazioni, Corsair dichiara una velocità di trasferimento sequenziale in lettura pari a 10 GB/s, valore che scende a 8,5 GB/s in scrittura; buone anche le prestazioni nelle letture e scritture casuali dove il nuovo MP700 Elite è accreditato di un picco di 1,4 milioni di IOPS.

Queste performance sono garantite da un controller PCI-E 5.0 Phison E31T, abbinato a memorie NAND 3D TLC ad alta densità e funzionalità come HMB e caching SLC dinamico. Chiudiamo col dato relativo alla resistenza in scrittura, 600 TBW per il modello da 1 TB e 1.200 TBW per quello da 2 TB; la garanzia Corsair invece è estesa 5 anni.

Scheda tecnica Corsair MP700 Elite

Capacità 1 TB e 2 TB

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4

Prestazioni lettura sequenziale 10.000 MB/s

Prestazioni scrittura sequenziale 8.500 MB/s

Prestazioni Lettura casuale (4K) 1,4 milioni di IOPS

Prestazioni Scrittura casuale (4K) 1,3 milioni di IOPS

Protocollo NVME 2.0

Controller Phison E31T

NAND 3D TLC ad alta densità

Supporto Host Memory Buffer (HBM) e Cache SLC Dinamica

Microsoft DirectStorage, TRIM, SMART

TBW 1.200 (2 TB), 600 (1 TB)

Consumo medio Lettura 5,9 watt

Consumo medio Scrittura 5,9 watt

Dev Slp < 3,5 mW

Temperatura Operativa 0-70 °C

Con e senza dissipatore di serie

Corsair MP700 Elite: disponibilità e prezzi

Corsair MP700 Elite è disponibile da oggi con un prezzo base di 184,99 euro per la variante da 1 TB, arrivando a 329,99 euro per il modello da 2 TB con dissipatore di serie ad alte prestazioni (che consigliamo).

Nonostante i prezzi di listino ufficiali, su Amazon Italia sono già disponibili alcune varianti del Corsair MP700 Elite a costi nettamente inferiori di quelli annunciati. A seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto: