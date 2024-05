Il mondo del gaming è nell’immaginario comune un tuffo negli RGB, in periferiche over size e chi più ne ha più ne metta. In realtà negli ultimi anni la situazione sta cambiando e non poco. Le esigenze dei pro player stanno plasmando anche il mercato consumer.

Ne sono la prova questa combo all white su cui abbiamo messo le mani, la tastiera ASUS ROG Falchion RX Low Profile ed il mouse ROG Keris II Ace.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile: via i preconcetti, è sorprendente

Chi vi scrive utilizza tastiere custom meccaniche da un po’, è appassionato del settore, se le costruisce manualmente con le proprie manine e perde ore a lubrificarsi gli switch. Se la ASUS ROG Falchion RX Low Profile è stata in grado di sorprendere un osso duro come il sottoscritto, vuol dire che è tanta roba.

Prima di tutto l’estetica e le dimensioni. Il designo di questa ASUS ROG Falchion RX Low Profile è bellissimo, una delle tastiere meccaniche più belle sul mercato. Dalla scelta dei materiali, dalle rifinitura, dal lettering dei keycaps per finire ai più piccoli dettagli, è lo stato dell’arte dell’eleganza in salsa gaming.

Prima però di entrare nel dettaglio della sua costruzione e di come va, c’è un dettaglio di cui si deve assolutamente parlare. Sulla ASUS ROG Falchion RX Low Profile c’è una barra di controllo personalizzabile soft touch davvero fantastica. Basta fiorarla per alzare o abbassare il volume ad esempio, con annessi LED a fare da guida visiva. Tramite Armoury Crate è possibile personalizzarla per farci tutto ciò che risulta comodo. Si tratta di una chicca che durante l’utilizzo quotidiano svolta l’esperienza in qualsiasi ambito, che sia gaming, produttività o intrattenimento.

Tecnicamente parlando si tratta di una 65%, formato che in tantissimi apprezzano per liberare spazio sulla scrivania senza rinunciare praticamente a nulla (per tutto il resto ci sono le combo). Attenzione però, è una low profile ma non è una tastiera a membrana, la ASUS ROG Falchion RX Low Profile è una tastiera meccanica a tutti gli effetti e fatta anche dannatamente bene.

Gli switch proprietari ROG sono a basso profilo con azionamento a 1 mm, pressione a 40 gr. Sono lubrificati di fabbrica su molle, aste e stabilizzatori. Lo switch di per sé non ha rumori strani o attriti, è una lubrificazioni moderata ma adeguata.

I keycaps oltre ad essere porosi il giusto ed ad avere un buon grip sono in ABS ma con trattamento anti UV, in parole povere resteranno bianchi e splendenti per molto tempo. Sono keycaps che lasciano passare l’illuminazione RGB Aura, quindi potete personalizzare tutti i vari effetti RGB anche se su quel bianco ci sta benissimo l’azzurro ghiaccio che si sposa molto bene anche con il plate in alluminio. Ma le cose più interessanti sono dentro la tastiera dove fin dal primo impatto si capisce che ASUS ROG ha lavorato sull’insonorizzazione della tastiera con del foam e del silicone per smorzare tutti i rumori ed avere un sound da prima della classe.

Tutto sommato la combinazione dei vari strati di foam, di silicone, gli switch low profile e stabilizzatori ben studiati permette a questa ASUS ROG Falchion RX Low Profile di essere precisa, veloce e di suonare davvero bene.

Scrivere lunghi testi è molto piacevole, gli switch sono buoni in termini di peso e di velocità, restituiscono un sound piacevole e chiuso, sembra la tastiera pluripremiata di un Macbook Pro. Ovviamente può essere utilizzata con tripla connessione, Bluetooth, via cavo USB ed in wireless con hub e tecnologia SpeedNova di ASUS per abbattere qualsiasi tipo di latenza in gaming.

Per alcuni titoli, il profilo basso, la risposta secca e la comodità indiscussa delle dimensioni, potrebbero rendere questa ASUS ROG Falchion RX Low Profile preferibile sotto molti punti di vista. Molti giocatori potrebbero evitarla a prescindere, in realtà in alcuni giochi potrebbe essere una vera e propria risorsa da avere nel proprio arsenale. In ogni caso, se non siete super professionisti, questa tastiera va benissimo un po’ per tutto. Se siete dei pro, ci dovete fare l’abitudine ma dopo un piccolo periodo di adattamento inizierà a rispondere alla grande.

ASUS ROG Keris II Ace: alla ricerca della precisione

Riprendendo un po’ il filone dei mouse gaming competitivi ultra leggeri come il ROG Harpe Ace AIM Lab Edition, questo ASUS ROG Keris II Ace è una sua alternativa. Pesa sempre pochissimo, 54 grammi, è ultra leggero ma non da mai la sensazione di fragilità, tutt’altro.

La sua forma è stata studiata per essere quanto più ergonomica possibile con i profili laterali ben in discesa per migliorare il grip ed in generale le geometrie sono state pensate per rispondere alle esigenze dei gamer più incalliti. Ne è venuto fuori un mouse adatto un po’ a tutti i grip disponibili (Palm grip, Claw grip, Fingertip grip) in modo che ogni giocatore possa comodo con queste forme che però tradiscono la preferenza per un giocatore destro.

Gli switch meccanici di ROG funzionano benissimo, sono sempre una sicurezza con click decisi con un sound piacevolissimo e soprattutto sono estremamente precisi. La pressione da effettuare è leggera ma c’è la concretezza giusta per poter fare la differenza nelle sessioni di gioco più dure con multipli click belli rapidi. ASUS ROG Keris II Ace è assolutamente un piacere da utilizzare, leggerissimo, preciso, stabile, scorrevole con dei piedini fantastici, preciso nei movimenti con un tracking perfetto. Insomma, geometrie perfette e hardware notevole con sensore ROG AimPoint Pro, 42000 DPI, 50 G di accelerazione massima e con il polling rate booster si arriva fino a 8000 Hz in modalità cablata.

Piccole forme, grandi risultati: ROG spinge per un cambiamento nel gaming

La combo ASUS ROG Falchion RX Low Profile e ROG Keris II Ace è indicativa di un cambiamento che ROG sta portando avanti sotto precise indicazioni della sua community e dei suoi Pro player con cui il brand collabora.

In un settore decisamente inflazionato, dopo per anni si è costruito un falso immaginario dominato solo dagli RGB e dalle esagerazioni, è arrivato il momento di tornare all’essenziale e perché no, anche all’eleganza. Il tutto però controbilanciato dalla ricerca spasmodica per l’avanzamento tecnologico che permette di avere tastiere meccaniche low profile finalmente convincenti e mouse gaming dalla precisione allucinante.

Chiaramente tutto questo ha un costo, non è basso. Il ROG Keris II Ace costa 179 Euro di listino sul sito ASUS ROG, la tastiera ROG Falchion RX Low Profile ne costa 189. Se però il mouse è in linea con il mercato dei mouse top gamma gaming, la tastiera è una sorpresa. Assemblarsi una tastiera simile richiede conoscenze, tempo e componenti che sommate tra di loro fanno alzare il prezzo a ben oltre i 189 Euro richiesti da ASUS. In parole povere, il mouse costa tanto ma è in linea con il mercato mentre la tastiera è addirittura attrattiva per il suo prezzo. Questa è una novità, quasi una notizia per gli appassionati di tastiere.