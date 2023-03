Raramente capita di leggere belle storie dietro lo sviluppo di una periferica, in particolare da gaming, settore molto inflazionato. Dietro questo nuovo ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition c’è tanto da scoprire, non solo le sue prestazioni tecniche. Aim Lab, per chi non mastica di eSport, è il miglior software di allenamento alla mira per chi vuole migliorare le proprie sessioni di gioco. Non solo il migliore ma anche quello più scaricato con numeri mostruosi.

Ecco, è incredibile scoprire che dietro il successo di Aim Lab, c’è un folto gruppo di ragazzi italiani con sede operativa nel Sud Italia. Appassionati ragazzi italiani che vengono contattati da una grossa multinazionale taiwanese che propone loro lo sviluppo da zero di un mouse gaming. Non un semplice mouse gaming, il miglior mouse gaming desiderabile dai pro e dagli appassionati.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition design

Al netto della bella parentesi italiana, ho avuto modo di scoprire questo ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition spalleggiato sia dai ragazzi di Aim Lab e sia dal team italiano di ASUS ROG. Ecco, ho potuto toccare con mano le varie fasi di sviluppo di questo mouse gaming fin dalle prime versioni prototipali con un design mockup decisamente diverso da quello finale.

Ne è venuto fuori un mouse ambidestro dalle dimensioni adatte un po’ a tutti i grip disponibili (Palm grip, Claw grip, Fingertip grip) in modo che ogni giocatore possa sentirsi a casa con queste forme. Il mouse è studiato per rendere al meglio negli FPS ma chiaramente ci si può destreggiare in tutti i titoli.

La sua anima da FPS killer è dettata dal peso record, soli 54 g. Appena preso in mano sembra finto, eppure dentro c’è tutto, compreso un LED RGB da personalizzare con Aura Sync sulla rotella. La presenza del LED, di tripla connettività (bluetooth, wi-fi e cablata), di tasti personalizzabili e PCB semplificato all’interno, non è da sottovalutare in soli 54 g. Spesso per raggiungere questi risultati altri player hanno sacrificato almeno una di queste feature, invece questo ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition non rinuncia a nulla e mantiene la sua leggerezza record.

Come suo solito per migliorare il grip, ASUS ha stampato a laser delle piccole incisioni sui profili laterali di questo mouse gaming. Ad onor del vero la trama porosa del materiale in nylon di questo mouse gaming ASUS ROG permette già di avere una presa salda ma se tutto ciò non dovesse bastare, all’interno del box di vendita si trovano anche dei comodissimi grip tape che migliorano il design e aumentano il grip.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition scheda tecnica

ASUS ROG non si è risparmiata per quanto riguarda la dotazione tecnica del suo nuovo mouse gaming in collaborazione con Aim Lab. I ragazzi di Aim Lab hanno richiesto il top dal punto di vista tecnico ed ASUS ROG non si è tirata indietro, ecco le specifiche del ROG Harpe Ace Aim Lab Edition:

Sensore AIMPoint 36.000 DPI

Massima velocità 650 IPS

Massima accelerazione 50 G

5 pulsanti

Switch Meccanici ROG 70M

Peso 54 g

Gestione profili

Illuminazione AURA

ROG Paracord

Bluetooth 5.1

RF 2.4 GHz

USB 2.0

Armoury Crate

Aim Lab software

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition prestazioni

Per fare il migliori mouse gaming per eSport non basta solo farlo leggero, non basta aver studiato delle linee comode, c’è la necessità di essere veloce, reattivo e preciso, molto preciso. ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è quanto di meglio si possa desiderare in termini di velocità, scorrevolezza e precisione anche con i settaggi stock.

Importante precisare i settaggi stock perché il valore aggiunto di questa collaborazione tra ASUS ROG e Aim Lab è la possibilità di entrare in Aim Lab Setting Optimizer ed allenarsi, tarare il proprio mouse con vari test studiati da Aim Lab. Non sono test di poco conto, sono un bel po’ di prove da 10 minuti dove bisogna seguire le indicazioni del software per trovare il miglior bilanciamento per riuscire ad ottimizzare i migliori settaggi in relazione alle proprie abilità.

Il Setting Optimizer di Aim Lab funziona? Si ed anche bene. Personalmente con i settaggi stock ho raggiunto un punteggio in alcune sfide di Aim Lab di circa 135.000 punti, lo so, sono scarsino. Dopo aver ottimizzato i setting e dopo aver speso un po’ di tempo in Setting Optimizer sono riuscito in pochissimo tempo a migliorare il mio score arrivando ad oltre 167.000 punti. Assolutamente non male, sono migliorate le prestazioni del mouse, non di certo le mie ma almeno con un mouse ben calibrato anche una persona poco adatto agli eSport come me può destreggiarsi meglio.

Gli switch meccanici di ROG funzionano benissimo, sono sempre una sicurezza con click decisi e che non vengono mai persi. Hanno un sound piacevolissimo e soprattutto sono estremamente precisi. La pressione da effettuare è poca, il colpo parte subito, c’è la concretezza giusta per poter fare la differenza nelle sessioni di gioco più dure con multipli click belli rapidi. ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è assolutamente un piacere da utilizzare, è rapidissimo, leggerissimo, preciso, stabile, scorrevole con dei piedini fantastici, preciso nei movimenti con un tracking perfetto.

Come già evidenziato nella sezione design, il design e l’ergonomia di questo mouse gaming ASUS ROG fanno la differenza. Avere un mouse così comodo e leggero permette di avere anche sessioni di gioco prolungate senza sentire i classici fastidi al polso. Sottolineo di non essere un pro player ma mi è sempre più chiaro il perché tutti i professionisti del gaming si stiano dirigendo verso mouse super leggeri, danno oggettivamente una marcia in più per velocità, precisione ed anche comodità.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition conclusioni

Al netto della bella parentesi italiana dietro Aim Lab e la collaborazione con ASUS ROG, questo Harpe Ace Aim Lab Edition è il miglior mouse gaming in circolazione, in particolare per eSport. Un mouse gaming pensato per i giocatori sviluppato in stretta collaborazione da giocatori, non poteva che uscirne fuori un piccolo gioiellino.

Si tratta di un mouse gaming per chi cerca qualcosa in più del semplice prodotto high end, ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è per chi vuole il massimo della ricercatezza e della dedizione dietro un mouse gaming. Spesso e volentieri si vedono molte collaborazioni tra brand diversi ma nella maggior parte dei casi, l’impegno dietro la collab è solo di affiancare i due loghi.

In questo caso non è così, il valore aggiunto dallo sviluppo seguendo le indicazioni di Aim Lab c’è e si vede, il software Setting Optimizer funziona e riesce veramente ad ottimizzare le prestazioni del Harpe Ace Aim Lab Edition. Chiaro, il prezzo di listino è alto ma non altissimo considerando il mercato in generale. Poi c’è da considerare che in un mesetto, è già calato a 145 Euro rispetto ai 159 richiesti di listino.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è destinato ad assistere le sessioni di gioco dei pro player di tutto il mondo ma se da profani volete capire come funziona un vero mouse gaming, è il caso di puntare a lui perché oltre la prestazione tecnica, c’è un mondo curato da Aim Lab che permette a tutti di diventare più confident nel gaming competitivo.