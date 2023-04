Siamo sicuri che sul web avete visto più di un desktop set up con delle tastiere che non siete in grado di riconoscere, che non hanno brand e che non avete mai visto in giro. Sono le tastiere meccaniche custom, le migliori tastiere in circolazione sotto tantissimi punti di vista, sono dei pezzi unici da assemblare con le proprie mani.

Non è facile però capire quali pezzi servono per assemblare una tastiera meccanica custom, per questo motivo abbiamo stilato questa guida con le migliori componenti da puntare per farsi una delle migliori tastiere meccaniche con le proprie mani.

Tastiere meccaniche custom: cosa cambia rispetto alle commerciali?

Sebbene le migliori tastiere commerciali o pre assemblate siano migliorate tantissimo in questi anni, non riescono ad offrire la soddisfazione e la personalizzazione che un vero appassionato di tastiere ricerca. Non si tratta solo di passione e di volontà di assemblarsi una tastiera secondo il proprio gusto ma anche di poter scegliere gli switch migliori per le proprie esigenze, quelli più pesanti e rumorosi, quelli più leggeri e silenziosi, il miglior profilo dei keycaps per poter scrivere più comodamente e tanti altri aspetti. Tutto è ottimizzato per essere più efficienti e veloci nelle sessioni di lavoro o gioco con la propria tastiera custom.

Il grande ritorno delle tastiere meccaniche si è contrapposto all’utilizzo massiccio delle tastiere a membrana. Ci sono delle differenze dal punto di vista tecnico, le tastiere a membrana sono costruite a strati flessibili di un singolo blocco per l’intera tastiera in questo modo possono essere molto sottili, necessitano di una piccolissima pressione per attivare il comando.

Già una buona tastiera meccanica commerciale risulta tecnicamente migliore ad una tastiera a membrana ma la situazione cambia ancora di più per le custom. Prima di ogni cosa è possibile personalizzare ogni singolo aspetto estetico della tastiera scegliendo case e keycaps che rispecchiano i gusti del proprietario. Poi si possono scegliere gli swtch adatti alla scrittura, al gaming o ad un tipo di utilizzo più classico. I più esperti andranno a lubrificare switch e stabilizzatori per migliorare il suono della tastiera per renderlo molto piacevole all’orecchio andando ad eliminare tutti i rumori poco piacevoli, utilizzando che del foam o del silicone di riempimento.

Insomma il mondo delle tastiere custom meccaniche è vastissimo e non basterebbe questa veloce introduzione per entrare pienamente nel mood di una tastiera custom ma con questa guida almeno avrete la situazione chiara su quali sono le migliori componenti da acquistare per assemblarsi una tastiera.

Dopo le veloci raccomandazioni sottolineiamo che la guida alle migliori tastiere custom meccaniche non è una lista di tutti i pezzi presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle componenti è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste tastiere sono sulle nostre scrivanie ad aiutarci nel montaggio video, nella stesura degli articoli e nei momenti di svago a supporto delle sessioni di gioco.

Migliori Tastiere Custom Meccaniche: tutte le componenti Partendo proprio dalle basi, per assemblare una tastiera meccanica custom classica abbiamo bisogno di almeno 6 componenti. Gli switch, il PCB, il case con il plate, gli stabilizzatori, i keycaps e se invece vogliamo migliorare il loro feedback ed il sound avremo bisogno anche di lubrificante Krytox 205 g0, tecniche di insonorizzazione e accessori, cavi, foam, silicone ed altre cose non strettamente necessarie.

Tastiere Custom Meccaniche: migliori Switch

Gli switch sono la componente meccanica che invia l’input al nostro sistema operativo, ne esistono di ogni tipo ma generalmente si posso racchiudere in:

Clicky: sound duro e deciso con forte resistenza

Lineari: andranno giù che è un piacere senza nessuna resistenza

Tattili: restituiranno come una piccola resistenza prima di andare giù

Gli switch possono avere 3 o 5 pin ed è importante controllarli per scegliere bene il PCB. Non esistono switch migliori o peggiori, esistono solamente quelli che si adattano meglio alla finalità della tastiera. Ecco i migliori switch disponibili su Amazon Italia:

Switch lineari per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Switch tattili per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Switch clicky per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche: migliori PCB

Il PCB è la “scheda madre” dove installare i vostri switch. È la componente che determina le funzioni della tastiera assemblata, è dove si trovano le connessioni della tastiera, le porte, la batteria se è wireless, gli RGB. Esistono due tipo di PCB:

Hot swap: gli switch possono essere montati e sostituiti a piacimento

PCB da saldare: gli switch andranno saldati e non sarà possibile rimuoverli

I PCB hot swap che sono quelli che consigliamo un po’ a tutti perché vi permettono di entrare in questo mondo delle tastiere custom e di sperimentare senza fare troppi danni senza spendere una fortuna perché vi permetteranno di installare gli switch e rimuoverli a piacimento.

PCB per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche: migliori Case e Plate

Il case è la parte esterna che andrà a racchiudere e proteggere le componenti meccaniche della nostra tastiera, ovviamente deve corrispondere con il PCB. Formati più comuni sono 60% di full size, esistono le 65% molto costose, le 75%, le full size ed anche qualche altro formato strano.

ll plate invece è la componente che va installata sul PCB per veicolare meglio l’installazione degli switch. Fate attenzione al plate perché è molto facile comprare un plate che non è compatibile con i keycaps che abbiamo selezionato. I keycaps sono misurati in unità, si consiglia di prendere come riferimento il tasto shift di sinistra per far corrispondere plate, keycaps e PCB.

Case e Plate per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche: migliori Stabilizzatori

Uno stabilizzatore ha compito molto semplice, come ci fa intuire la parola stessa, serve per rendere più stabile un keycaps molto grande sulla tastiera come la barra, il tasto indietro, invio e così via. Anche in questo caso esistono diversi stabilizzatori:

Snap in: vanno semplicemente incastrati nel PCB

Screw in: vanno fisicamente avvitati sul PCB

Stabilizzatori per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche: migliori Keycaps

Anche con i keycaps si apre un mondo, ne esistono di ogni tipo, forma, colore e stile. Vanno installati sopra gli switch e sono responsabili del look della tastiera ed anche del comfort. Solitamente quelli più economici sono costruiti in abs, quelli più premium in pbt. La differenza più grande riguarda il profilo, ne esistono veramente tanti: cherry, sa, xda, dsa, kam, kat, sa, mda, oem e tanti altri.

Il numero di keycaps da installare cambia in base al formato della tastiera ma solitamente conviene comprare un set intero in modo da stare sempre coperti per qualsiasi tipo di tastiera si voglia assemblare.

Keycaps per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche: migliori Mod

Per migliorare il feeling degli switch i più appassionati della community, di solito, lubrificano gli switch con un pennellino e del Krytox 205 g0 (un lubrificante industriale riadattato al mondo delle tastiere custom). Molti fanno la stessa cosa anche con gli stabilizzatori, c’è chi utilizza del grasso PTFE, chi utilizza sempre il Krytox, il concetto è lo stesso, si apre lo stabilizzatore o lo switch e si spennella.

Altra mod molto comune è quella di utilizzare del foam per riempire gli spazi vuoti della tastiera, per migliorare il sound e la consistenza. C’è chi fa anche colate di silicone, c’è addirittura chi si crea cavi su misura al posto di comprare un coiled cable già fatto, ogni giorno spunta una mod diversa.

Krytox 205 g0 per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Silicone per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Grasso per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Coiled cable per tastiere meccaniche custom su Amazon Italia

Tastiere Custom Meccaniche in conclusione

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori tastiere, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori componenti per tastiere meccaniche custom che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei pezzi. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere la tastiera per le tue esigenze.