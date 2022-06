Con l’enorme miglioramento delle componenti principali di un PC è diventato fondamentale scegliere la miglior scheda madre possibile per la propria build. La scheda madre è la base che permette la comunicazione tra le varie componenti di un PC, è fondamentale per il corretto funzionamento della build soprattutto in questi ultimi anni con componenti come CPU e GPU che richiedono sempre più potenza.

Prendiamo ad esempio la nuova generazione di processori Intel® Core™ dove anche un Core i5 12600K è arrivato ad un livello di prestazioni assurdo e per sprigionare la massima potenza di questa generazione di processori, ASUS ha creato una linea up di schede madri next gen adatte ad ogni tipo di esigenza.

Le serie di schede madri ASUS per Intel Core

ASUS ha rilasciato sul mercato una fitta gamma di schede madri che coprono in maniera perfetta tutti i nuovi chipset per la dodicesima generazione di processori Intel. Per il chipset top gamma Z690 ci sono le schede madri ROG Maximus, le ROG Strix, le TUF Gaming e le ProArt. Nello stesso modo per il chipset più mainstream B660 ci sono le ROG Strix, le TUF Gaming e le ProArt. Nemmeno a dirlo anche i formati delle schede madri sono ben coperti con Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed anche E-ATX.

Le schede madri ROG Maximus sono esclusiva del chipset premium Intel Z690 e sono solo compatibili con le ultimissime RAM DDR5 al contrario delle altre serie che contemplano anche il vecchio standard DDR4. Altra nota di merito per le schede madri ROG Maximus è la presenza di una versione esclusiva EVA Edition che un vero fan di Evangelion non potrà farsi scappare.

Come ben intuibile, le ROG Maximus sono delle schede madri premium, sono al vertice del mercato enthusiast con la Hero che è una delle più apprezzate dalla community, la Formula con un design total white per le build estetiche, la Extreme Glacial per chi ha in mente un PC con Custom loop a liquido dedicato e la Extreme, un vero classico per ama fare overclock.

Le ROG Strix sono schede madri sempre di fascia alta ma in grado di offrire un po’ di versatilità in più in fase di progettazione della build, sono meno enthusiast ed un po’ più user friendly anche nei formati con la presenza Mini-ITX e Micro-ATX con anche la possibilità di optare alle versioni compatibili con le RAM DDR4 in modo da venire incontro a chi ha già dei moduli RAM.

Le TUF Gaming sono le schede madri per un pubblico ancora più ampio, per chi vuole costruirsi un PC più budget oriented con un rapporto qualità prezzo invidiabile senza rinunciare ad una serie di funzioni e di tecnologie che non hanno nulla da invidiare alle fasce più alte. Basta osservare le TUF Gaming per capire che puntano alla sostanza, ci sono meno RGB e possono essere una soluzione per chi cerca un look meno appariscente proprio in linea con le esigenze di chi vuole fare una build più aggressiva nel rapporto qualità-prezzo.

Le ProArt sono schede madri per professionisti e content creator, hanno tante piccole ottimizzazioni esclusive per chi ha bisogno di assemblarsi un PC per creare contenuti, hanno tantissime connessioni, sezioni audio curatissime ed un look estetico che ricorda il design industriale di alto profilo.

Perché acquistare le schede madri ASUS ROG per Intel Core

Il perché acquistare una scheda madre ASUS è semplice, sono tra le migliori schede madri mai provate. Solo per fare un esempio, utilizziamo da mesi la ROG Maximus Z690 Hero ed è una scheda madre pazzesca. Si tratta di una scheda madre già pronta al PCIe 5.0 e alle RAM DDR5 come gran parte delle nuove schede madri ASUS ROG next gen. Ma le schede madri ASUS hanno anche altre esclusive interessanti come la presenza del Q-Relase button per il rilascio rapido delle schede video, il blocco meccanico dei moduli M.2, il supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+ a 60 W via USB C frontale, supporto al Wi-Fi 6E con GameFirst VI ed altre piccole chicche in grado di far impazzire gli assemblatori incalliti.

Se invece i più nerd vogliono scendere nel dettaglio tecnico di una scheda madre ASUS avranno pane per i loro denti con fasi di alimentazioni sempre ben calibrate e con componenti di qualità, un livello di dissipazione di VRM oltre le aspettative, dissipatori per moduli M.2 già integrati, tantissimi connettori per ventole, zone predisposte per i connettori di sistemi custom loop, ottimizzazioni audio SONIC e DTS, connettività senza compromessi con porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, USB 3.2 frontale e tanto altro come il BIOS Flashback e il pulsante CMOS Clear.

Non finisce qui, perché le ottimizzazioni per il PC builder sono tantissime. I/O shield integrato, Q-Code per visualizzare comunicazioni di stato, Flexkey per ripristinare il sistema con un tasto o per accendere o spegnere l’illuminazione RGB ASUS Aura ed anche il Q-connector integrato che velocizza il collegamento del front panel. Per non parlare del BIOS in grado di essere sfruttato sia dal principiante che dal professionista con la possibilità di avere un AI Overclock e tante altre funzioni di boost automatiche fino al controllo minuzioso su ogni singolo parametro per chi lavora in Overclock manuale.

Migliori schede madri ASUS ROG Intel Core

Di caratteristiche e funzioni esclusive ce ne sono tantissime, una perfetta per ogni tasca. Diamo uno sguardo alla selezione delle migliori schede madri ASUS divise per chipset in modo da mettere ordine attraverso le finalità di utilizzo ed il budget disponibile per le varie build basate su Intel Core 12 gen.

La selezione delle motherboard ASUS è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste supportano le nostre macchine da lavoro per il montaggio video, tante altre sono state inserite nelle nostre guide, nelle nostre build e nei nostri focus video. Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori schede madri ASUS del 2022 è quello di valutare se acquistare dallo store ufficiale di ASUS che propone tantissimi sconti esclusivi che non si trovano su Amazon (le schede madri sono tranquillamente acquistabili anche da lì).

Schede madri ASUS Z690

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO

La ASUS ROG Maximus Z690 Hero è una scheda madre ATX fantastica, perfetta per chi vuole fare overclock montando un processore Intel Core i9 12900K grazie alle 20+1 fasi di potenza. C’è il supporto alle RAM DDR5 con OC, ci sono ben 5 slot M.2 con anche il supporto al PCIe 5.0, il Wi-Fi 6E di ultima generazione e una quantità smisurata di chicche che faranno felici i veri appassionati. Una delle nostre schede madri preferite, attualmente in uso nella macchina più potente della redazione.

Acquista ASUS ROG MAXIMUS Z690 Hero al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL

La ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial è una scheda madre EATX di fascia ultra premium EK Ultrablock per un custom loop fantastico e 24+1 fasi di potenza per un overclock senza pari. C’è il supporto alle RAM DDR5 con OC, c’è la ricarica rapida frontale Quick Charge 4+, ci sono ben 5 slot SSD M.2 con anche il supporto al PCIe 5.0, il Wi-Fi 6E di ultima generazione e tutte le ottimizzazioni per creare un build custom di fascia proibita.

Acquista ASUS ROG MAXIMUS Z690 Extreme Glacial al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA EDITION

Si tratta della versione speciale di ASUS ROG Maximus Z690 Hero in collaborazione con Evangelion. Impossibile non conoscere Evangelion e se siete tra i pochi a non aver mai visto il famosissimo anime, è il caso di recuperarlo quanto prima. Per tutto il resto è una scheda madre ATX personalizzata con i colori del mitico EVA-01 pilotato da Shinji iKari con anche il design della difesa A.T Field e con la versione berserk di EVA-01 che viene mostrata sul display. Super scheda madre in edizione limitata da non farsi scappare, se non siete fan di Eva c’è sempre la Maximus Z690 Hero standard.

Acquista ASUS ROG MAXIMUS Z690 Hero EVA Edition al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING Wi-Fi

La ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi è una motherboard ATX che non teme rivali grazie alle 16+1 fasi di potenza e tutte le tecnologie per supportare al massimo i processori Intel Core di dodicesima generazione. Si tratta sempre di una Strix e quindi ha un design accattivante, una serie di funzioni AI sempre utili e quel fascino da scheda madre premium ma già più umana rispetto a quelle super top.

Acquista ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG STRIX Z690-G GAMING Wi-Fi

La ASUS ROG Strix Z690-G Gaming Wi-Fi è una mATX da urlo. Ha tutto al posto giusto con ben 14+1 fasi di potenza in grado di reggere alla grande anche le CPU Intel Core 12 gen più potenti con le solite specifiche high end con supporto DDR5 e PCIe 5.0. Per tutto il resto è come la sua sorella maggiore solo in uno spazio un po’ più ridotto che permette anche di risparmiare qualcosina.

Acquista ASUS ROG Strix Z690-G Gaming al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING Wi-Fi

La ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi è il sogno di chi vuole costruire una build quanto più piccola possibile ma senza rinunciare a delle prestazioni che solo la qualità delle componenti utilizzate da Asus possono offrire Si tratta di una delle migliori ITX per entrare nel mondo dei mini pc custom basati su Intel Core di dodicesima generazione con PCIe 5.0 e DDR5 in formato ultra compatto.

Acquista ASUS ROG Strix Z690-I Gaming al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS Wi-Fi

La linea TUF è quella che si pone come soluzione ad un pubblico più ampio, un pubblico fatto di builder esigenti in termini di prestazioni ma con un occhio di riguardo dal punto di vista del prezzo. 14+1 fasi di potenza assicurano ai processori Intel Core di dodicesima generazione di sprigionare la loro potenza con DDR5 e PCIe 5.0 su una scheda made ASUS TUF Gaming z690-Plus Wi-Fi che mantiene un look estetico funzionale e roccioso.

Acquista ASUS TUF GAMING Z690-PLUS Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ProArt Z690-CREATOR Wi-Fi

La ProArt Z690-Creator Wi-Fi di ASUS è una scheda madre ATX ottimizzata per i creator che hanno bisogno di calibrare la loro build su esigenze tecniche specifiche. Ci sono una quantità di connessioni in grado di soddisfare anche il creator più esigente, anche chi ha bisogno di collegare schede di espansioni e moduli SSD in quantità industriale. Nemmeno a dirlo c’è il supporto ai più potenti processori Intel Core di dodicesima generazione, alle RAM DDR5 fondamentali in ambito produttività e il PCIe 5.0 per avere sempre il massimo delle prestazioni.

Acquista ASUS ProArt Z690-CREATOR Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

Schede madri ASUS B660

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING Wi-Fi

La ASUS ROG Strix B660-A Gaming Wi-Fi è una motherboard ATX bellissima tanto da poter essere scambiata di una fascia ancora più elevata. Il chipset B660 non deve ingannare perché con le sue 12+1 fasi di potenza riesce a gestire benissimo anche i Core di dodicesima generazione più duri con DDR5 e PCIe 5.0 compresi.

Acquista ASUS ROG Strix B660-A Gaming Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG STRIX B660-G GAMING Wi-Fi

Una microATX in grado di far risparmiare un po’ di spazio nella build e non solo, il tutto senza rinunciare alla qualità tecnica della scheda madre. La ASUS ROG Strix B660-G Gaming Wi-Fi è una mATX di alto livello, è una scheda bellissima per Intel Core di dodicesima generazione con DDR5 e PCIe 5.0. Non gli manca nulla ma fa risparmiare spazio e prezzo.

Acquista ASUS ROG Strix B660-G Gaming Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ROG STRIX B660-I GAMING Wi-Fi

Creare un mini pc non è per tutti ma allo stesso tempo è bellissimo e partendo da una ROG Strix B660-I Gaming Wi-Fi di ASUS è tutto più semplice. Si tratta di una scheda madre ITX invidiabile con chipset B660 con DDR5 e pieno supporto alle CPU Intel Core 12 gen. Una delle migliori soluzioni per assemblare una mini build di qualità senza spendere troppo.

Acquista ASUS ROG Strix B660-I Gaming Wi-Fi al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS TUF GAMING B660-PLUS Wi-Fi D4

La linea TUF arriva anche sul chipset B660 per aiutare un pubblico fatto di persone desiderose di prestazioni e rapporto qualità-prezzo. Di fatto per puntare ai nuovi Intel Core di dodicesima generazione con RAM DDR4 non c’è molto di meglio in giro di una ASUS TUF Gaming B660-Plus Wi-Fi D4, una scheda madre solida sotto ogni punto di vista.

Acquista ASUS TUF GAMING B660-PLUS Wi-Fi D4 al prezzo più basso su ASUS eStore

ASUS ProArt B660-CREATOR D4

Gli aspiranti creator possono mettere le mani sul chipset B660 grazie alla scheda madre ProArt B660-Creator Wi-Fi D4 di ASUS. Si tratta di è una full ATX ottimizzata per i creator secondo i dettami della linea ProArt. Ci sono tutte le connessioni utili ad un creatore di contenuti e nemmeno a dirlo c’è il supporto ai processori Intel Core di dodicesima generazione con RAM DDR4 in modo da avere una piattaforma di creazione stabile ma potente ed efficiente.

Acquista ASUS ProArt B660-CREATOR D4 al prezzo più basso su ASUS eStore

Migliori schede madri ASUS per Intel in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida per motherboard, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori schede madri ASUS per Intel che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle componenti, in futuro potrebbe essere aggiunta anche la scheda che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere la scheda madre per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori schede madri ASUS Intel in assoluto del 2022 da prendere:

