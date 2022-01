Curve è la soluzione ideale per chi possiede tante carte di pagamento e le vorrebbe riunire in un unico luogo. Ne traete beneficio voi, che non dovrete più ricordare a memoria decine di PIN diversi, e ne trae giovamento perfino il portafoglio, finalmente più leggero e libero di ospitare altre tessere che non siano per forza carte di credito, debito o prepagate.

In questo articolo ti presentiamo Curve, con tutto quello da sapere su cos’è e il suo funzionamento.

Cos’è Curve

Curve è una tessera fisica che funge da portafoglio dove inserire le carte di credito, debito e prepagate di cui si è in possesso. Una volta collegate le carte, Curve può essere usata per il pagamento addebitando l’importo dell’operazione sulla carta selezionata in precedenza come predefinita o su un’altra tra quelle disponibili.

In sintesi, Curve è una carta di debito Mastercard emessa dalla banca Wirecard Card Solutions Ltd, che supporta anche i pagamenti effettuati tramite carte appartenenti al circuito VISA. Può essere usata per fare acquisti sia nei negozi fisici sia online, oltre che per pagare qualunque servizio.

Nel momento in cui vi scriviamo esistono tre versioni di Curve, che si differenziano tra loro in base al costo del canone mensile, ai limiti giornalieri, mensili e annuali, e le operazioni disponibili: approfondiremo il discorso nel capitolo dedicato.

Come funziona Curve

Per iniziare a usare Curve è necessario prima di tutto scaricare l’app ufficiale per dispositivi Android e iOS, con la quale si procede poi al collegamento di tutte le carte di credito, debito o prepagate di cui si è titolari. Il processo di memorizzazione è semplice e intuitivo: basta una semplice foto alla carta per far sì che l’app la includa in automatico all’interno del portafoglio virtuale.

In occasione del primo pagamento è sufficiente aprire l’app e selezionare la carta su cui addebitare la spesa. Se richiesto, per completare il pagamento in un negozio fisico è necessario digitare il PIN della carta Curve, e non quello della tessera scelta in precedenza per l’addebito: il pin di Curve è valido per qualunque carta memorizzata nell’account.

A questo proposito, è importante sottolineare come la tessera fisica Curve sia abilitata anche ai pagamenti contactless.

Se non si cambia la carta su cui si è scelto di addebitare la spesa precedente, in automatico Curve addebiterà l’importo successivo sulla stessa tessera. E nel caso ci si dimentichi di cambiarla, Curve offre la possibilità di modificare l’addebito entro 14 giorni dal pagamento, spostando in questo modo l’acquisto da una carta all’altra.

Inoltre con Curve si può prelevare da qualsiasi sportello bancario, pagando come commissione il costo previsto dalla carta selezionata prima del prelievo tramite l’app.

Come richiedere la carta Curve

Per richiedere Curve occorre scaricare l’app Curve da Google Play Store o App Store. Al termine del download si procede con la registrazione dell’account e l’aggiunta di una o più carte di pagamento.

Dalla creazione di un nuovo account alla ricezione della carta fisica a casa trascorrono all’incirca dai 5 ai 10 giorni lavorativi.

Quali carte supporta Curve

Al momento Curve supporta le carte di credito e debito appartenenti ai circuiti Mastercard, VISA, Diners Club e Discover. Non sono supportate invece le carte American Express, Maestro, JCB o UnionPay, in aggiunta alla maggior parte delle carte prepagate.

Inoltre è attivo il supporto ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, più a tutte le carte fedeltà di cui si è in possesso.

Come cancellare l’account Curve

Nell’eventualità si reputi insoddisfacente il servizio, in qualsiasi momento è possibile cancellare gratis l’account Curve semplicemente presentando una richiesta scritta online al servizio clienti. Ecco i passaggi da seguire:

Vai alla pagina Contatti del sito ufficiale (clicca qui); Nel campo Email inserisci l’indirizzo email associato all’account Curve; In Topic seleziona la voce Account & Subscription, e fai clic su Cancel My Account; Come Subject riporta una frase che faccia capire al servizio clienti la volontà di chiudere l’account; Nella sezione Message inserisci la richiesta di eliminare il tuo account; Premi sul pulsante Select File per aggiungere eventualmente dei documenti che ritieni siano pertinenti; Clicca su Submit per inoltrare la richiesta ufficiale al servizio clienti.

Curve è gratis?

Come accennato qui sopra, esistono tre versioni diverse di Curve:

Curve Blue: canone gratuito;

Curve Black: 9,99 sterline al mese;

Curve Metal: 14,99 sterline al mese.

Per rispondere dunque alla domanda, Curve presenta un canone mensile gratuito se si sceglie di sottoscrivere l’account base Curve Blue. L’assenza del canone non significa però che il servizio Curve nella versione base sia gratuito.

Ecco un rapido riepilogo dei costi della carta Curve Blue:

Canone mensile: gratis

Invio carta Curve Blue a casa: 5 euro

Prelievo contanti agli sportelli bancari: 0,50 euro a ogni prelievo (i primi 10 entro 30 giorni consecutivi sono gratuiti)

Sostituzione della carta: 5 euro

Questi invece i limiti di prelievo e utilizzo:

Spesa giornaliera: 2.000 euro

Spesa mensile: 5.000 euro

Prelievo giornaliero: 200 euro

Plafond annuo: 10.000 euro

Cashback Curve

Un altro punto di forza di Curve è il programma di cashback, che consente di ottenere 1% sugli acquisti effettuati da un corposo elenco di rivenditori (lista completa qui).

Tra questi si annoverano Poste Italiane, Booking.com, easyJet, Decathlon, McDonald’s, Deliveroo, Foodora, Zara, Ikea, H&M, Amazon, Apple, Steam, Spotify, PlayStation Network, Xbox Network, Netflix, Disney+, Lidl, Eurospin, Conad, Coop e Carrefour.

Curve: vantaggi e svantaggi

È arrivato il momento di trarre le conclusioni, indicando vantaggi e svantaggi della carta Curve:

Pro

Possibilità di collegare tutte le carte di pagamento in un unico luogo;

App completa;

Funzione “go back in time” per rimediare a errori o trasferire i pagamenti in altre carte dove è disponibile un credito maggiore;

Cashback 1% sugli acquisti effettuati nei negozi partner selezionati.

Contro

Limiti di spesa e prelievo bassi;

Mancato supporto alla maggior parte delle carte prepagate e alle carte di credito e debito appartenenti ai circuiti American Express, Maestro, JCB o UnionPay;

Impossibilità di ricaricare il conto con assegno o versamento in contanti.

Apri ora una carta Curve sul sito ufficiale.

Ti potrebbe interessare anche: Migliori carte prepagate e conti corrente a confronto