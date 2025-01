Sono passati quasi due anni dal lancio dell’app ECG di Garmin, inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e soltanto per Venu 2 Plus. Dopo qualche mese l’azienda l’ha resa disponibile anche per altri smartwatch, pur restando circoscritta al mercato statunitense.

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 gennaio, Garmin ne ha tuttavia annunciato l’arrivo in molti altri Paesi, Italia compresa, dove l’app ECG permette ora di registrare elettrocardiogrammi e visualizzare i risultati sullo smartwatch o sull’app Garmin Connect, app ora valutata dispositivo medico di Classe IIa.

Come funziona l’app ECG di Garmin e con quali smartwatch è compatibile in Italia

L’app ECG di Garmin è uno strumento approvato dalla FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che si occupa di regolamentare prodotti alimentari e farmaceutici) e ora anche dalle autorità omologhe europee e australiane, i nuovi mercati in cui è ora disponibile come funzione che, come anticipato, permette di registrare ECG e di rilevare problemi di fibrillazione atriale indossando orologi Garmin idonei.

“L’app ECG è un dispositivo medico di Classe IIa ai sensi del regolamento UE sui dispositivi medici (MDR) (UE) 2017/745. L’app ECG può registrare un ECG simile a un ECG a 1 derivazione e rilevare la presenza di fibrillazione atriale o ritmo sinusale normale. L’app ECG è destinata all’uso esclusivamente da parte di adulti che abbiano già compiuto 22 anni” si legge in una nota ai piedi di una pagina descrittiva del sito web Garmin.

Questi sono tutti gli smartwatch compatibili: serie Garmin fenix 8 e fenix 7 Pro, Venu 2 Plus, Venu 3 e 3S, epix Pro (Gen 2), Enduro 3, D2 Mach 1 Pro, quatix 7 Pro e tactix 7. Come riporta la pagina dedicata del sito di Garmin, ci sono delle limitazioni alla compatibilità relativamente alle versioni software installate e ai mercati in cui vengono venduti. Per esempio, in Italia l’app ECG è compatibile solo con le serie Garmin fenix 8, Enduro 3 e Venu 3 e 3S; non con gli altri menzionati sopra.

Comunque, con questi smartwatch e l’app ECG installata, è possibile registrare un ECG in 30 secondi, rilevare la frequenza cardiaca e individuare la presenza di fenomeni di fibrillazione atriale (AFib). La prima volta che si utilizza, è necessario configurare l’app ECG da Garmin Connect tramite lo smartphone seguendo le istruzioni riportate sullo schermo. Dopodiché basta seguire questi passaggi per registrare un ECG:

indossare l’orologio appena sopra le ossa del polso (deve aderire ma risultare comodo);

da seduti in una posizione comoda, appoggiare il braccio su un tavolo o una superficie solida;

porre pollice e indice sull’anello metallico dello smartwatch per avviare la registrazione;

rimanere fermi in posizione per 30 secondi fino al termine della registrazione.

I risultati, come anticipato, sono visibili subito direttamente dall’orologio o, al termine della sincronizzazione, sull’app companion Garmin Connect, resoconti di cui viene riportata la cronologia e che è possibile inviare al proprio medico o persona di fiducia per eventuali valutazioni.

“L’app ECG è la prima funzione degli smartwatch Garmin classificata come dispositivo medico in Australia e nell’Unione Europea, e siamo entusiasti di offrire questo strumento rivoluzionario a un maggior numero di clienti come ulteriore modo per tenere sotto controllo la propria salute. Nelle fasi iniziali della fibrillazione atriale, i sintomi sono spesso poco frequenti e quindi difficili da individuare in ambito clinico. Con l’App ECG, i clienti possono comodamente effettuare una registrazione dell’ECG quando lo desiderano e, volendo, creare un report dei risultati da condividere successivamente con il proprio medico” ha commentato per l’occasione Dan Bartel, vice presidente del reparto vendite di Garmin.

Maggiori informazioni sul funzionamento dell’app ECG sono reperibili in questa pagina del sito web di Garmin.