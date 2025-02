Ieri Descent G2, ora Tactix 8. Garmin ha presentato nella giornata di oggi una nuova serie di sportwatch, dispositivi che, come si intuisce dal nome, fanno parte della famiglia di orologi tattici dell’azienda, i quali prendono il posto dei precedenti modelli usciti a settembre 2023 e ad aprile 2022.

Parliamo di serie perché Garmin Tactix 8 si presenta in tre versioni diverse, sia con schermi AMOLED che MiP, questi ultimi con ricarica solare annessa. Arrivano anche in due formati differenti, con casse da 47 e 51 mm e, per la prima volta, corredati anche di microfoni e altoparlanti per le funzioni smart, che pian piano cominciano a essere sempre più presenti anche sugli sportwatch nudi e crudi. Ve ne parliamo nei paragrafi qui sotto.

Design, specifiche e funzioni di Garmin Tactix 8

8 come i Fenix 8, ma se questi ultimi sono degli smartwatch sportivi a tutto tondo, i Garmin Tactix 8 sono degli sportwatch più specifici, pensati per chi pratica attività strategiche e di azione, la tattica come tecnica, da cui deriva appunto il nome. Possono contare infatti su un ventaglio di funzioni dedicate, su materiali resistenti e su batterie dalla lunga durata, specie i modelli da 51 mm con ricarica solare. Ma entriamo più nel merito.

Design e immagini di Garmin Tactix 8

Come anticipato, Garmin Tactix 8 è disponibile in due formati: con casse da 47 e 51 mm spesse rispettivamente 13,8 e 15,4 mm. Il primo è disponibile solo con schermo AMOLED (pesa 73 grammi con cinturino compreso), mentre la versione da 51 mm monta display AMOLED o MiP, sempre da 1,4″ (pesano rispettivamente 92 e 95 grammi). Gli schermi dei modelli AMOLED sono protetti da una lente in cristallo zaffiro, mentre ci sono lenti cosiddette Power Sapphire per gli altri, ovvero quel tipo di lenti in cui c’è uno strato semitrasparente di celle solari posizionate tra il vetro e lo schermo dello smartwatch.

Schermi a parte, la lunetta e il coperchio posteriore di Garmin Tactix 8 sono in titanio, la cassa in plastica (polimeri fibrorinforzati) a cui si aggiunge inoltre una protezione in metallo posizionata a ore tre a salvaguardia dei sensori interni. Da segnalare anche la certificazione di resistenza militare MIL-STD-810 per urti, sbalzi termici e impermeabilità. Garmin garantisce inoltre resistenza fino a 40 metri di profondità, range in cui lo smartwatch può fare anche da computer per le immersioni. Resiste anche oltre, fino a 100 metri di profondità, ma non è utilizzabile per monitorare questo tipo di allenamenti a differenza dei Descent G2 menzionati in apertura.

Per il resto, Garmin Tactix 8 si presenta coi classici cinque pulsanti fisici con cui è possibile gestirlo (oltre al touchscreen), con una torcia multi-LED, con cinturini in silicone o in nylon e silicone da 22 e 26 mm a seconda del modello scelto (da 47 o 51 mm, rispettivamente) e in una sola colorazione in nero/grigio scuro.

Caratteristiche tecniche di Garmin Tactix 8

Per parlare delle caratteristiche, ripartiamo dagli schermi, entrambi touchscreen e da 1,4 pollici di diametro: l’AMOLED ha una risoluzione di 454 x 454 pixel, l’opzione Always-on display e una resa qualitativa di molto superiore rispetto al MiP, l’altra opzione, ovvero un classico transflettivo con retroilluminazione e risoluzione 280 x 280 pixel.

Molto completa la dotazione di sensori di Garmin Tactix 8, che può contare sul cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen 5 (il più recente), oltre a saturimetro, giroscopio, bussola, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e sensore di profondità. Stesso discorso vale per i sistemi di localizzazione satellitare, fra i quali troviamo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e la tecnologia SatiQ, oltre al sistema multibanda (qui per saperne di più).

Lo smartwatch è dotato inoltre di 32 GB di memoria interna e di connettività wireless Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi; ci sono anche altoparlanti e microfoni per rispondere alle chiamate dall’orologio (con smartphone connesso) o interagire con l’assistente vocale del telefono.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, Garmin dichiara quanto segue in base ai contesti d’uso (non meglio specificati, a parte l’utilizzo tipico della tecnologia SatiQ, ovvero quella che seleziona automaticamente la modalità satellitare più adatta per l’ambiente in cui ci si trova):

versione AMOLED da 47 mm : Smartwatch: fino a 16 giorni (7 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 23 giorni Solo GPS: fino a 47 ore (37 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 38 ore (30 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 35 ore (28 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 81 ore GPS Expedition: fino a 17 giorni

: versione AMOLED da 51 mm : Smartwatch: fino a 29 giorni (13 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 41 giorni Solo GPS: fino a 84 ore (65 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore (54 ore always on) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 62 ore (49 ore sempre acceso) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 145 ore GPS Expedition: fino a 31 giorni

: versione Solar da 51 mm : Smartwatch: fino a 30 giorni/48 giorni con energia solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux) Modalità smartwatch con risparmio energetico: fino a 48 giorni/107 giorni con energia solare (come sopra) Solo GPS: fino a 95 ore/149 ore con energia solare Tutti i sistemi satellitari: fino a 68 ore/92 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 52 ore o 65 ore con energia solare (A ricarica solare, con un uso in condizioni di 50.000 lux) Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 18 ore

Max battery GPS: fino a 186 ore/ 653 ore con energia solare (Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux) GPS Expedition: fino a 50 giorni/ 118 giorni con energia solare (Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all’aperto in condizioni di 50.000 lux)

:

Funzioni software di Garmin Tactix 8

Garmin Tactix 8 è sì dedicato alle attività strategiche e all’azione, ma è uno smartwatch molto completo e adatto alla stragrande maggioranza delle attività sportive. Fra le sue funzioni più particolari c’è ad esempio l’opzione per tenere traccia del rucking, quel tipo di allenamento nato dalle esercitazioni militari che prevede di camminare o correre con uno zaino zavorrato sulle spalle. Peculiare della serie anche l’app Ultralight Applied Ballistics, uno strumento per l’analisi balistica utile durante le sessioni al poligono che fornisce strumenti di mira avanzate per il tiro a lungo raggio. Garmin Tactix 8 Elite, il modello più costoso della famiglia, integra inoltre il più avanzato calcolatore Applied Ballistics Elite Solver.

Dicevamo delle immersioni sportive, che sono un altro aspetto peculiare di Garmin Tactix 8, visto che offre il necessario per immergersi con bombole o in apnea fino alla profondità di 40 metri, e di ottenere le relative informazioni e dati sui tempi di discesa e di risalita, sulla decompressione e altro ancora, inclusi gli spot di immersione e di uscita dall’acqua e le opzioni per orientarsi in profondità con la bussola digitale.

E a proposito di orientamento, sono precaricate nello smartwatch le mappe TopoActive di tutto il mondo a cui è possibile inoltre estendere le funzioni con un abbonamento a Outdoor Maps+, il piano che al prezzo di 59,99 euro all’anno offre maggiori dettagli, immagini satellitari, zone dedicate all’attività venatoria e altro.

Garmin Tactix 8 integra poi tutte le altre funzioni presenti sugli altri smartwatch di Garmin di fascia alta per monitorare in maniera approfondita gli sport più popolari e per tenere d’occhio la risposta fisica, oltre alle funzioni per la salute, per la sicurezza e quelle smart (dalle chiamate alle notifiche, passando per i pagamenti contactless), funzioni che, per motivi di spazio, vi invitiamo ad approfondire direttamente sul sito web di Garmin.

Garmin Tactix 8: prezzi e disponibilità

Garmin Tactix 8 è stato presentato sul mercato italiano oggi, 13 febbraio, ma sarà disponibile per l’acquisto a partire da venerdì prossimo, 21 febbraio, sia sul sito web di Garmin che, probabilmente, su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

A seguire i prezzi delle varie versioni: