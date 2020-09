Una delle principali novità portate in dote da iOS 14 è la personalizzazione della Home Screen, andando a modificare a proprio piacimento le app nelle loro dimensioni, nei colori e perfino nei nomi. E se per gli utenti Android tutto questo non è nulla di nuovo, per chi in vita sua ha interagito esclusivamente con iPhone è una sorta di rivoluzione copernicana.

Prima dell’avvento di iOS 14, infatti, non era mai stato possibile ritoccare la schermata iniziale del proprio dispositivo mobile Apple, con gli utenti costretti – per un certo verso – ad accettare passivamente la fede in Steve Jobs prima e Tim Cook poi.

Ma andiamo a vedere come personalizzare la Home Screen dell’iPhone dopo l’aggiornamento a iOS 14. Sei pronto? Iniziamo subito!

Come modificare le icone delle app su iPhone con iOS 14

Innanzitutto, spieghiamo come cambiare il look delle icone delle app su iPhone una volta che abbiamo ricevuto l’aggiornamento della nuova versione del sistema operativo (iOS 14). Ecco i passaggi da seguire:

Apri l’app Comandi Tocca l’icona + posizionata in alto a destra Fai tap sul bottone Aggiungi azione dalla schermata Nuovo comando Digita Apri app nella barra di ricerca posizionata in alto Seleziona la scorciatoia Apri app visualizzata in automatico una volta che hai terminato di digitare la parola sopra Fai tap su Scegli per selezionare l’app di cui desideri cambiare il look Tocca i tre puntini posizionati accanto a Nuovo comando Fai tap su Nome comando e digita il nome dell’app che intendi modificare Pigia sulla voce Aggiungi a Home Tocca Nuovo comando sotto l’intestazione Nome schermata home e icona per cambiare il nome dell’app che hai scelto Fai tap sull’immagine dell’icona per modificare l’immagine dell’applicazione Seleziona uno dei tre comandi a scelta che si aprono: Scatta foto, Scegli la foto, Scegli il file e carica l’immagine che desideri per l’app, se non sai dove trovare icone per le home screen di iOS 14 leggi il nostro approfondimento Pigia sulla voce Aggiungi per aggiungere la nuova immagine Tocca su Fatto per salvare le modifiche apportate.

È tutto. Ora torna pure alla Home Screen dell’iPhone e goditi la tua nuova app personalizzata.

Importante: puoi personalizzare qualsiasi app, anche quelle preinstallate.

Come aggiungere i widget alla Home Screen di iPhone con iOS 14

L’altra novità estetica più importante di iOS 14 è la possibilità per gli utenti di personalizzare la Home Screen dell’iPhone con l’aggiunta dei widget. Come forse già saprai, fino a oggi Apple consentiva di aggiungere i widget soltanto sulla schermata di blocco, mentre con iOS 14 – come succede da anni nell’universo Android – anche in quella iniziale.

Bando alle ciance e vediamo subito i passaggi da seguire per aggiungere widget alla Home Screen di iPhone:

Vai alla Home Screen Tocca un’area vuota per un paio di secondi, fino a quando le icone delle app non iniziano a vibrare Fai tap sull’icona + che compare in alto a sinistra Seleziona il widget che desideri, andando a scegliere anche il formato che più ti piace (tra i tre disponibili) Tocca Aggiungi widget per aggiungere il widget che desideri alla schermata iniziale dell’iPhone Fai tap su Fine per salvare le modifiche apportate

I widget possono essere aggiunti anche ad applicazioni già esistenti quindi bisogna basta controllare gli aggiornamenti delle app installate. Oppure su App Store puoi consultare la selezione fatta dal team Apple per scoprirne di nuovi.

Se hai già un widget all’interno della vista Oggi e lo vuoi spostare nella Home Screen, segui invece questi semplici passaggi:

Vai nella vista Oggi

Tocca il widget che desideri spostare nella schermata iniziale per un paio di secondi fino a quando non si apre il menu delle azioni rapide

che desideri spostare nella schermata iniziale per un paio di secondi fino a quando non si apre il menu delle azioni rapide Fai tap sul comando Modifica la schermata Home

Trascina il widget verso il bordo destro dell’iPhone, fino a quando non viene visualizzato all’interno della Home Screen

verso il bordo destro dell’iPhone, fino a quando non viene visualizzato all’interno della Home Screen Pigia su Fine per salvare le modifiche appena eseguite

Bene, per questa guida è davvero tutto. Adesso puoi dire di sapere come personalizzare la Home Screen di iPhone con iOS 14, e perché no, magari anche dare qualche lezioncina tecnologica a parenti e amici che come te sono in possesso di un iPhone.

Potrebbe interessarvi anche: Apple svela iOS 14: nuova Home Screen con App Library