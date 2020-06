Durante la sua classica conferenza per sviluppatori, la storica WWDC arrivata all’edizione 2020, Apple ha presentato la versione 14 di iOS. Sebbene il nome non sia stato cambiato come ipotizzato dalle varie speculazioni precedenti alla conferenza, quest’anno Apple ha deciso di fare le cose in grande cambiando un bel po’ di cose all’interno del suo sistema operativo per smartphone. Spoiler, ci sono cambiamenti anche per la homescreen.

Nuova homescreen iOS 14: App Library e i nuovi widgets

Se da un primo impatto sembra essere tutto uguale al passato, Apple con iOS 14 ha stravolto in maniera importante l’utilizzo quotidiano di un iPhone. La classica interazione con tutte le app spalmate sulle varie pagine del launcher viene riorganizzata con l’introduzione di App Library. App Library ha l’aspetto di cartelle molto, molto grandi in realtà è molto di più.

Chiaramente sarà possibile organizzare le applicazioni in base alle proprie preferenze ma grazie al machine learning iOS 14 andrà a suggerire le applicazioni più utilizzate in App Library ed a suggerire anche le applicazioni utilizzate di più in multitasking. App Library offrirà anche una comodissima barra di ricerca per cercare in maniera rapida le applicazioni più nascoste sul proprio iPhone.

Non bastava App Library, Apple ha deciso di integrare anche i widgets in iOS 14. In realtà iOS ha sempre avuto i widgets ma con iOS 14 possono essere inseriti nella homescreen ed affiancati alla classica griglia di applicazioni. Oltre a poterli ridimensionare, Apple potenzia i widget con Widgets Gallery, una vera e propria sezione della home dedicata ai widgets. Apple ha pensato utilizzare il machine learning anche per i widgets con Smart Stack, uno spazio dedicato solo ai widgets sulla homescreen che si popolerà automaticamente in base alle proprie abitudini.

Picture in picture iOS 14: il PiP alla Apple

Diciamolo chiaramente, il Picture in Picture non è una novità in assoluto ma Apple ha aggiunto quelle due funzioni in grado di rendere il PiP (Picture in Picture) ancora più comodo ed intuitivo. I video andranno direttamente in modalità PiP con uno swipe up alla homescreen, il video in pop up potrà essere spostato e ridimensionato ma con un nuovo swipe il video potrà essere messo in disparte, come in una sorta di cassetto, mentre l’audio continuerà a suonare in background. Una piccolezza ma in alcuni casi avere solo l’audio in background può essere utilissimo,

iOS 14 rilancia Siri: più potente e meno invasivo

Finalmente c’è un grande cambio di passo per Siri che non solo diventa ancora più utile ma si rende meno invasivo e non occupa più tutto lo schermo di iPhone quando viene richiamato. Non ci sarà più l’intera interfaccia dedicata a Siri ma solo la classica sfera colorata che ci chiederà come potrà rendersi utile.

La nuova versione di Siri in iOS 14 si riesce ad interfacciare meglio con le applicazioni. Per esempio, se si chiede che tempo farà domani, Siri richiamerà direttamente i nuovi widgets per il meteo. Il comportamento di Siri cambia in base alla domanda e al contesto ma complessivamente, andrà sempre ad aprire una finestra in pop up non occupando mai l’intero schermo se non strettamente necessario. Ulteriore esempio del potenziamento e della maggiore integrazione di Siri in iOS 14 è l’applicazione per le Traduzioni. Basterà chiedere a Siri una traduzione, mettere iPhone in orizzontale ed assistere alle nuove traduzioni in tempo reale funzionanti anche offline.

iOS 14 resuscita l’applicazione Messaggi: ora sono una live chat

Apple ha dato nuova linfa vitale a Messaggi. La storica applicazione non riusciva più a reggere il passo dei nuovi servizi di messaggistica, aveva bisogno di un refresh ed è stato proprio ciò che ha fatto Apple. Nella nuova versione di Messaggi in iOS 14 le conversazioni preferite potranno essere messe in primo piano in modo da avere sempre in vista i contatti più importanti. Sarà inoltre possibile creare dei gruppi dove messaggiare in live con le nuove Memoji, ulteriore novità dell’app Messaggi in iOS 14. Anche le menzioni nelle conversazioni sono supportate.

Mappe più social con iOS 14: ecco le Guide per i luoghi

Le Mappe di Apple non hanno mai riscosso tantissimo successo ed è (forse) per questo motivo che Apple ha deciso di rendere le mappe uno strumento molto più social in iOS 14. Grazie alla nuova versione di Mappe sarà possibile sfogliare vere e proprie Guide sui posti più interessanti da visitare per fare nuove conoscenze ed esperienze, le Guide saranno curate da un team di persone reali e non da un sistema di intelligenza artificiale.

Apple punta dritto al mondo della mobilità green con indicazioni per chi si sposta in bicicletta con percorsi dedicati potenziati da informazioni sulle piste ciclabili come pendenza ed eventuali ostacoli. Anche il mondo delle auto elettriche viene preso in considerazione con la possibilità di visualizzare le stazioni di ricarica per le auto elettriche. Questa funzione sarà decisamente comoda nel programmare gli spostamenti che prevedono delle ricariche ma sarà disponibile solo con alcuni modelli di auto supportate.

iOS 14 migliora App Store: provare le app senza scaricarle con App Clips

In iOS 14 c’è stato un gran bel miglioramento per gli amanti della applicazioni da App Store. Grazie ad App Clips si potranno scoprire e provare nuove applicazioni senza scaricarle sul proprio iPhone. Grazie al lavoro di ottimizzazione degli sviluppatori App Clips sarà utile anche quando ci si troverà in un applicazione che ci chiederà di aprire una seconda app non installata su iPhone, in quel caso comparirà un pop up di App Clips che renderà disponibile l’applicazione senza dover installare.

