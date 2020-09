Ci siamo, la fatidica data è arrivata e i nuovi aggiornamenti software di casa Apple sono disponibili per tutti, parliamo di iOS 14 e iPadOS 14.

Presentati per la prima volta durante la WWDC 2020 di giugno, finora erano disponili solamente in versione Beta e per la precisione si sono susseguite ben 8 versioni prima di arrivare alla release definitiva, da oggi 16 settembre 2020 disponibile per tutti.

Le novità di iOS 14 e iPadOS 14

Alcuni dei principali miglioramenti che Apple apporta con iOS 14 si concentrano sul tema della privacy. L’aggiornamento aggiunge ad esempio una funzionalità che visualizza un puntino colorato, sulla destra del notch, nel qualcaso un’applicazione stia utilizzando la fotocamera o il microfono del dispositivo, così da essere avvisati senza che avvengano registrazioni di nascosto da parte di applicazioni poco sicure. Allo stesso tempo è stato aggiunto un livello di sicurezza alla funzione di copia e incolla così da nascondere ad applicazioni terze ad esempio password e dati sensibili.

Un altro aspetto profondamente rinnovato con iOS 14 e iPadOS 14 è il design della pagina principale: fra le applicazioni ora è possibile aggiungere dei widget, in pieno stile Android ma molto curati, e sulla schermata più a destra possiamo accedere alla libreria delle applicazioni suddivisibili in cartelle oppure consultabili ad elenco in ordine alfabetico.

Trovate ulteriori novità su iOS 14 nel nostro approfondimento dedicato.

Come aggiornare ad iOS 14 o iPadOS 14

Che siate sul vostro iPhone o sul vostro iPad la procedura è la medesima:

aprite l’applicazione Impostazioni;

entrate nella voce Generali;

e quindi “Aggiornamento software”.

Dopo qualche secondo di caricamento comparirà la richiesta di avviare il processo di download e installazione di iOS 14 o iPadOS 14. Essendo il pacchetto di aggiornamento piuttosto pesante il nostro consiglio è quello di fare questa operazione sotto connettività Wi-Fi e non rete mobile. Inoltre, il vostro dispositivo Apple potrebbe lamentare una mancanza di spazio in memoria non avete a disposizione qualche GB, in quel caso dovrete per forza cancellare qualche applicazione o qualche contenuto come Foto o Video.

Ricordiamo che iOS 14 è compatibile con:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (1° generazione);

iPhone SE (2° generazione);

iPod touch (7° generazione).

mentre iPadOS 14 con:

Tutti gli iPad Pro;

iPad (7th generation);

iPad (6th generation);

iPad (5th generation);

iPad mini 4 and 5;

iPad Air (3rd generation);

iPad Air 2.

Allo stesso modo sono disponibili anche WatchOS 7 e tvOS 14.

Avete già aggiornato i vostri mela-dispositivi?