WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, ha deciso di proporre una ghiotta promozione che potrebbe spingervi a prenderlo in considerazione per la linea di casa: tutte le offerte di rete fissa in questo momento comprendono un anno di abbonamento Amazon Prime in regalo.

Se non sapete di che cosa stiamo parlando (ma è ormai altamente improbabile), Amazon Prime è il servizio in abbonamento di Amazon che permette di avere accesso ad una lunga lista di vantaggi, dalle spedizioni rapide e gratuite ai numerosi servizi come Prime Music, Amazon Prime Video, Amazon Drive e Amazon Photos.

WINDTRE promozione Amazon Prime: dettagli e info

Insomma un pacchetto supercompleto per un regalo davvero interessante da parte di WINDTRE, rivolto non soltanto ai nuovi clienti di rete fissa, ma anche a coloro che siano già clienti e decidano di effettuare il passaggio alla fibra ottica e ai già clienti WINDTRE di rete mobile che scelgano di attivare una delle offerte convergenti fisso-mobile della gamma WINDTRE MIA Super Fibra.

È bene precisare che la lista delle offerte compatibili con la promozione che prevede un anno di Amazon Prime in regalo è piuttosto lunga, comprendendo soluzioni con prezzi personalizzati in base ai vari utenti – da una base di 22,98 euro fino ad un massimo di 27,98 euro al mese –, tutte comunque con il modem incluso per la navigazione domestica e il bonus che rende illimitati i GB di traffico dati inclusi mensilmente nell’offerta di rete mobile.

Per quanto riguarda il meccanismo della promozione, una volta completata la procedura di attivazione di un’offerta di rete fissa compatibile, il cliente si vedrà recapitare sull’indirizzo e-mail indicato tutte le istruzioni per richiedere il proprio codice promozionale, da usare poi per riscattare il regalo. Il codice in questione potrà essere richiesto entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Potranno usufruire dei 12 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime sia i nuovi clienti Prime che quelli aventi una sottoscrizione già attiva, coi secondi che beneficeranno di un’estensione della durata del proprio abbonamento. Occorre precisare che alla scadenza del periodo in promozione, l’abbonamento ad Amazon Prime si rinnoverà automaticamente al costo standard, insomma occhio alla scadenza per evitare addebiti indesiderati tra un anno.

Le offerte di rete fissa WINDTRE non vi interessano? Potete comunque abbonarvi ad Amazon Prime tramite il link sottostante:

Potrebbe interessarti anche: Amazon regala un buono sconto da 5 euro