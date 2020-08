Amazon lancia oggi una nuova iniziativa per promuovere Amazon Music dedicata ad alcuni utenti selezionati che non hanno mai provato il servizio di streaming musicale di Jeff Bezos.

Coloro che non hanno mai scaricato l’app Amazon Music hanno la possibilità di ottenere un buono sconto del valore di 5 euro utilizzabile per gli acquisti su Amazon.

L’offerta sarà utilizzabile immediatamente per il prossimo ordine idoneo di valore uguale o superiore a 20 euro e rimarrà valida fino alle ore 23.59 del 27 settembre 2020.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon.

Come ottenere il buono sconto da 5 euro con Amazon Music

Per ottenere il bonus da 5 euro con Amazon Music è sufficiente scaricare l’app Amazon Music, effettuare l’accesso al servizio con il proprio account Amazon e attendere di ricevere il buono sconto tramite email che potrete utilizzare entro 30 giorni dalla ricezione.

Il codice promozionale da 5 euro può essere richiesto solo da alcuni clienti Amazon selezionati entro il 27 settembre 2020. Per verificare subito se il vostro account è compatibile per questa iniziativa potete visitare la pagina di Amazon dedicata alla promozione, dove potete trovare anche tutti i termini e le condizioni dell’offerta.

