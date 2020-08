Quali sono le novità da vedere su TIMVISION ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo caldo mese estivo, andando a rinforzare il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di agosto.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione: tenete conto che alcuni titoli o date potrebbero non corrispondere per cambiamenti dell’ultim’ora.

Film da vedere su TIMVISION

Non ci resta che il crimine

Apre le novità TIMVISION di agosto 2020 Non ci resta che il crimine, film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Ilenia Pastorelli. Tre amici romani provano a sbarcare il lunario svolgendo un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della famosa banda della Magliana, ma improvvisamente si ritrovano catapultati nel 1982. Il film avrà un sequel, che uscirà col titolo Ritorno al crimine.

Disponibile su TIMVISION dal 1 agosto 2020.

12 Soldiers

Adattamento cinematografico del libro Horse Soldiers del giornalista Doug Stanton, 12 Soldiers è tra le novità TIMVISION di agosto 2020. Sulla scia degli attentati del’11 settembre 2001, il capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) guida una squadra delle forze speciali USA in Afghanistan per combattere i talebani e Al Quaeda: si ritroveranno in inferiorità numerica contro uno spietato nemico.

Disponibile su TIMVISION dal 1 agosto 2020.

Stronger – Io sono più forte

Jeff Bauman perde le gambe durante l’attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013, ma con il sostegno della famiglia e della fidanzata si avvia verso una complicata riabilitazione, sia fisica che emotiva. Stronger – Io sono più forte è diretto da David Gordon Green e vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany e Miranda Richardson.

Disponibile su TIMVISION dal 1 agosto 2020.

I segreti di Wind River

Tra le novità TIMVISION di agosto 2020 arriva anche I segreti di Wind River, film diretto da Taylor Sheridan. Una guardia forestale (Jeremy Renner) trova il cadavere di una ragazza all’interno dei boschi riservati alla riserva indiana. Un’agente dell’FBI (Elizabeth Olsen) viene inviata per collaborare con l’uomo e risolvere il mistero.

Disponibile su TIMVISION dal 5 agosto 2020.

Hunter Killer – Caccia negli abissi

Gli amanti dell’action non possono lasciarsi sfuggire Hunter Killer – Caccia negli abissi, un film diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler, Gary Oldman e Linda Cardellini. Il comandante di sottomarino americano Joe Glass si ritrova a soccorrere il presidente russo dopo un colpo di stato: la responsabilità di evitare lo scoppio di una guerra mondiale è nelle sue mani.

Disponibile su TIMVISION dall’8 agosto 2020.

Altri film da vedere su TIMVISION

Serie TV da vedere su TIMVISION

The Magicians – stagione 5 (finale serie)

Su TIMVISION ad agosto arrivano le ultime puntate della stagione 5 (iniziata il mese scorso) e, di conseguenza, il finale della serie TV The Magicians. La stagione scorsa il mondo è stato salvato a un carissimo prezzo, ma con la magia che ha preso il sopravvento si preannuncia un’apocalisse: i protagonisti dovranno ricomporsi per provare a evitare la catastrofe.

Power – stagione 6 (finale di stagione)

Finale della sesta stagione con le ultime cinque puntate per Power, la serie TV prodotta da Curtis “50 Cent” Jackson. James St.Patrick, soprannominato Ghost, è proprietario di un locale notturno di New York, ma anche un boss dello spaccio di droga in città: dovrà riuscire a dividersi tra i due “impegni”, uno legittimo e uno decisamente meno.

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.