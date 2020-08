Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo lo scorso novembre, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

Boys State (original)

Come novità di Apple TV+ di agosto 2020 arriva il docu-film Boys State, diretto e prodotto da Jesse Moss e Amanda McBaine. In un insolito esperimento, un migliaio di diciassettenni maschi del Texas uniscono le loro forze per provare a creare da zero un governo rappresentativo. Boys State si è aggiudicato il premio speciale della giuria dedicato ai documentari al Sundance Film Festival 2020.

Disponibile su Apple TV+ dal 14 agosto 2020.

Boys State, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Ted Lasso (original)

L’unica novità di Apple TV+ di agosto 2020 tra le serie TV è Ted Lasso, divertente comedy con protagonista Jason Sudeikis. L’attore porta sullo schermo il personaggio creato nel 2013 per NBC Sports: Ted Lasso è un allenatore di football americano che improvvisamente viene chiamato in Inghilterra per allenare una squadra di calcio professionista. L’unico problema è che non ha alcuna esperienza con questo sport.

Disponibile su Apple TV+ dal 14 agosto 2020.

Ted Lasso, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Little Voice (iniziata il 10 luglio) – un episodio a settimana fino al 28 agosto

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.