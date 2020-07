Quali sono le novità di Infinity TV ad agosto 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tante new entry, nonostante il periodo estivo: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Tenete conto che alcune date potrebbero differire per eventuali cambiamenti nella programmazione. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

King Arthur: il potere della spada

Usurpato del suo diritto di nascita, Arthur cresce completamente ignaro del suo destino. Quando riesce a estrarre dalla roccia la famosa spada di Excalibur, decide di affrontare un cammino che lo conduce alla guida del suo popolo. King Arthur – Il potere della spada racconta le leggendarie gesta di Re Artù in un misto di azione, avventura e fantasy. Diretto da Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Jude Law e Eric Bana.

Disponibile su Infinity TV dal 6 agosto 2020.

King Arthur: il potere della spada, il trailer ufficiale

L’inganno perfetto

Già proposto su Infinity Premiere a giugno 2020, “torna” tra le novità di Infinity TV di agosto 2020 anche L’inganno perfetto, thriller diretto da Bill Condon con due grandi interpreti (Helen Mirren e Ian McKellen). Il truffatore Roy Courtnay conosce su Internet la ricca vedova Betty McLeish, ma nonostante le intenzioni poco nobili si sorprende a provare dei sentimenti quando questa gli aprirà le porte della sua vita.

Disponibile su Infinity Premiere dal 7 al 13 agosto 2020.

L’inganno perfetto, il trailer ufficiale

Il diritto di opporsi

Tra le novità Infinity TV di agosto 2020 non possiamo non citare Il diritto di opporsi, film diretto da Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson ispirato a fatti realmente accaduti. L’avvocato Bryan Stevenson affronta il caso di Walter McMillian, condannato a morte per omicidio nonostante prove che ne dimostrano l’innocenza: dovrà battersi per la vita di McMillian tra episodi di razzismo e manovre legali.

Disponibile su Infinity Premiere dal 14 al 20 agosto 2020.

Il diritto di opporsi, il trailer ufficiale

La dea fortuna

Anche in questo caso già passato da Infinity Premiere a giugno 2020, ritorna su Infinity TV tra le novità di agosto 2020 anche La dea fortuna, l’ultimo film firmato Ferzan Özpetek. Arturo e Alessandro (Edoardo Leo e Stefano Accorsi) stanno insieme da 15 anni, ma il loro rapporto è in crisi. Nuovi stimoli nascono grazie alla loro amica Annamaria (Jasmine Trinca), che chiede loro di occuparsi dei figli.

Disponibile su Infinity Premiere dal 21 al 27 agosto 2020.

Le dea della fortuna, il trailer ufficiale

Game Night – Indovina chi muore stasera?

Divertente mix tra commedia e thriller, Game Night – Indovina chi muore stasera? è un film diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein con Jason Bateman e Rachel McAdams. Max e Annie sono una coppia affiatata e un duo agguerrito anche nelle sfide: i due passano diverse serate a fare giochi di società con gli amici storici, ma una sera saranno costretti a fare i conti con un gioco…diverso.

Disponibile su Infinity TV dal 22 agosto 2020.

Game Night – Indovina chi muore stasera?, il trailer ufficiale

Una spia e mezzo

Tra le novità Infinity TV di agosto 2020 anche Una spia e mezzo, divertente “spy-comedy” con Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart, diretta da Rawson Marshall Thurber. Un agente della CIA, passato negli anni da ragazzino sovrappeso a muscolosa e letale spia, recluta un ex compagno di scuola per una complicata e pericolosa missione di spionaggio internazionale.

Disponibile su Infinity TV dal 23 agosto 2020.

Una spia e mezzo, il trailer ufficiale

Joker

Già proposto sempre con Infinity Premiere lo scorso giugno, Joker è uno dei film più attesi dell’anno. Arthur Fleck, attore comico fallito, vaga per le strade di Gotham e inizia una progressiva discesa negli abissi della follia, che lo porterà a diventare una delle peggiori menti criminali della storia della città. Il film, diretto da Todd Phillips e con protagonista un ottimo Joachin Phoenix, si è guadagnato 2 Premi Oscar (miglior attore e migliore colonna sonora) con 11 candidature, 2 Golden Globe e numerosi altri premi. Da non perdere ad agosto 2020.

Disponibile su Infinity Premiere dal 28 agosto al 3 settembre 2020.

Joker, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Chiamami aquila – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Doppia personalità – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 X-Men: conflitto finale – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 X-Men le origini: Wolverine – 2 agosto 2020

– 2 agosto 2020 Mrs. Doubtfire – 3 agosto 2020

– 3 agosto 2020 Maria Maddalena – 4 agosto 2020

– 4 agosto 2020 Pacific Rim – La rivolta – 4 agosto 2020

– 4 agosto 2020 La casa tra le montagne – 5 – 5 agosto 2020

– 5 agosto 2020 La casa tra le montagne – 6 – 5 agosto 2020

– 5 agosto 2020 Critters Attack – Il ritorno degli extraroditori – 6 agosto 2020

– 6 agosto 2020 Abbronzatissimi – 7 agosto 2020

– 7 agosto 2020 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo – 8 agosto 2020

– 8 agosto 2020 The Banana Splits Movie – 13 agosto 2020

– 13 agosto 2020 La notte del giudizio – Election year – 16 agosto 2020

– 16 agosto 2020 Kung fu Panda – 17 agosto 2020

– 17 agosto 2020 Kung fu Panda 2 – 18 agosto 2020

– 18 agosto 2020 Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello – 19 agosto 2020

– 19 agosto 2020 Succede – 22 agosto 2020

– 22 agosto 2020 Le sorelle perfette – 23 agosto 2020

– 23 agosto 2020 Downsizing – Vivere alla grande – 23 agosto 2020

– 23 agosto 2020 Rampage: furia animale – 24 agosto 2020

– 24 agosto 2020 I peggiori – 27 agosto 2020

– 27 agosto 2020 La riscossa delle nerd – 29 agosto 2020

Serie TV da vedere su Infinity TV

Claws – stagione 3

Tra le novità di agosto 2020 arriva su Infinity TV la terza stagione completa di Claws, la serie TV incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida e gli intrecci della malavita locale. In questa terza stagione, le ragazze impareranno che la posta in gioco nel mondo dei casinò è molto alta, mentre Desna si metterà in affari con una losca coppia.

Disponibile su Infinity TV dal 1 agosto 2020.

Claws 3, il trailer ufficiale

The Detour – stagione 4

Ad agosto arriva su Infinity TV la quarta stagione di The Detour (la terza è già interamente disponibile nel catalogo), una divertente comedy che racconta le vicissitudini di due genitori, Nate e Robin, che devono affrontare un disastroso viaggio insieme ai figli. Con Jason Jones e Natalie Zea.

Disponibile su Infinity TV dal 2 agosto 2020.

The Detour 4, il trailer ufficiale

Animal Kingdom – stagione 4

Su Infinity TV arriva ad agosto anche la quarta stagione di Animal Kingdom (la terza è già disponibile nel catalogo), serie TV basata sull’omonimo film australiano del 2010 diretto da David Michôd. Segue la vita di un diciassettenne che, dopo la morte della madre, va a vivere con una famiglia dallo stile di vita eccessivo, dedita ad attività criminali.

Disponibile su Infinity TV dal 3 agosto 2020.

Animal Kingdom 4, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV agosto 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di agosto per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

