Volete conoscere le novità da vedere ad agosto 2020 su NOW TV tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry, e in questo caldo mese estivo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Hellboy

Apriamo le novità NOW TV e Sky On Demand di agosto 2020 con Hellboy, adattamento cinematografico dei fumetti creati da Mike Mignola e reboot della serie di film già portati sul grande schermo e diretti da Guillermo del Toro. Il leggendario demone Hellboy affronta un’antica strega, tornata in vita per vendicare un tradimento.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 4 agosto 2020.

Hellboy, il trailer ufficiale

Judi

Cambiamo completamente genere con Judi, film che racconta gli ultimi mesi di vita della celebre cantante e attrice Judy Garland (interpretata da Renée Zellweger). Judy Garland arriva a Londra per esibirsi in uno spettacolo al Talk of the Town e ricorda i migliori momenti della sua carriera insieme ad amici e ammiratori. Premio Oscar 2020 come miglior attrice a Renée Zellweger.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 9 agosto 2020.

Judi, il trailer ufficiale

City of Crime

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di agosto 2020 arriva City of Crime (21 Bridges il titolo originale), action poliziesco diretto da Brian Kirk con Chadwick Boseman e Sienna Miller. Diversi agenti di polizia rimangono uccisi durante una rapina a un ristorante, e l’agente Andre Davis partecipa a un’intensa caccia all’uomo per scovare i colpevoli, addirittura isolando l’intera isola di Manhattan.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 10 agosto 2020.

City of Crime, il trailer ufficiale

La legge dei più forti

Un altro action tra le novità di NOW TV e Sky On Demand di agosto 2020 con La legge dei più forti (Black and Blue il titolo originale), film diretto da Deon Taylor con Tyrese Gibson e Naomie Harris. Una poliziotta alle prime armi assiste all’assassinio di un giovane spacciatore, realizzando che il delitto è stato commesso da un gruppo di agenti corrotti.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 22 agosto 2020.

La legge dei più forti, il trailer ufficiale

Finché morte non ci separi

Originale black comedy in salsa horror con Samara Weaving e Adam Brody. Grace sposa l’uomo dei suoi sogni presso la lussuosa magione della ricca ed eccentrica famiglia: la donna dovrà però affrontare una pericolosa tradizione e sopravvivere inseguita dai suoceri che ne vogliono la morte. Finché morte non ci separi è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 27 agosto 2020.

Finché morte non ci separi, il trailer ufficiale

Attacco a Mumbai

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio narra i fatti accaduti durante gli attentati avvenuti nella città indiana il 26 novembre 2018. Un gruppo di terroristi colpisce nel cuore di Mumbai, assaltando il Taj Mahal Palace Hotel. Tra spari e caos, un coraggioso chef e un suo assistente rischiano la vita per provare a proteggere gli ospiti.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 30 agosto 2020.

Attacco a Mumbai, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Tutto il mio folle amore – 3 agosto 2020

– 3 agosto 2020 Critters Attack – 5 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 5 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Le avventure di Wuba – 6 agosto 2020

– 6 agosto 2020 Il peccato – Il furore di Michelangelo – 11 agosto 2020

– 11 agosto 2020 The Banana Splits Movie – 12 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 12 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) A Tor Bella Monaca non piove mai – 13 agosto 2020

– 13 agosto 2020 Summer Survivors – 14 agosto 2020

– 14 agosto 2020 One Piece: Stampede – Il film – 15 agosto 2020

– 15 agosto 2020 10 cose da fare prima di lasciarsi – 16 agosto 2020

– 16 agosto 2020 Tuttapposto – 17 agosto 2020

– 17 agosto 2020 On the Milky Road – Sulla Via Lattea – 18 agosto 2020

– 18 agosto 2020 Nour – 20 agosto 2020

– 20 agosto 2020 Accuse e bugie – 23 agosto 2020

– 23 agosto 2020 7 ore per farti innamorare – 24 agosto 2020

– 24 agosto 2020 Seberg – Nel mirino – 25 agosto 2020

– 25 agosto 2020 Mia e il leone bianco – 26 agosto 2020

– 26 agosto 2020 Good Girls Get High – La riscossa delle nerd – 28 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 28 agosto 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Tornare – 29 agosto 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Strike Back – stagione 8 (finale serie)

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di agosto 2020 un gradito ritorno per gli amanti delle serie TV d’azione pura. Arriva infatti l’ottava e ultima stagione di Strike Back, serie anglo-americana che segue le vicende di un gruppo di ben addestrati militari alle prese con minacce terroristiche e non solo. 10 episodi per chiudere la serie tra sparatorie, esplosioni e adrenalina.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 4 agosto 2020.

Strike Back 8, il trailer ufficiale

The Chi – stagione 3

Ad agosto 2020 arriva su NOW TV e Sky On Demand la terza stagione di The Chi, serie TV drama che racconta la storia di un gruppo di abitanti afroamericani di Chicago le cui vite si intrecciano a causa di un disastroso evento. La comunità del South Side della città detiene infatti il triste primato di morti violente negli Stati Uniti d’America.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 agosto 2020.

The Chi 3, il trailer ufficiale

Save me – stagione 2

Seconda stagione in arrivo per Save me, serie TV britannica creata, sceneggiata e interpretata da Lennie James (Morgan di The Walking Dead). La serie, “rinominata” Save Me Too per la stagione 2, segue le vicende di uno squattrinato padre la cui vita viene sconvolta con la scomparsa della figlia Jody: durante la sua instancabile ricerca, l’uomo farà di tutto per scoprire la verità su sé stesso e su chi lo circonda.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 10 agosto 2020.

Save me 2, il trailer ufficiale

Kidding – stagione 2

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di agosto 2020 anche la seconda e ultima stagione di The Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles, serie TV con protagonista un grande Jim Carrey. La serie segue Jeff Piccirillo, presentatore televisivo per bambini costretto ad affrontare una tragedia personale e una vita familiare difficile. Niente rinnovo per la terza stagione: la serie TV si chiude dunque con i 10 episodi della seconda.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 31 agosto 2020.

Kidding 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Grey’s Anatomy (doppiaggio italiano) stagione 16 – 4 agosto 2020

(doppiaggio italiano) stagione 16 – 4 agosto 2020 Will & Grace (doppiaggio italiano, Premium Cinema – solo Sky On Demand) stagione 11 – 23 agosto 2020

(doppiaggio italiano, Premium Cinema – solo Sky On Demand) stagione 11 – 23 agosto 2020 Stumptown (doppiaggio italiano) finale stagione 1 – 24 agosto 2020

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand ad agosto 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.