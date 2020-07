Quali sono le novità da vedere ad agosto 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia qualche mese fa, sta lavorando per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 31 giorni accoglierà diverse novità nonostante il periodo estivo. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo mese di agosto 2020, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevisti nei piani della piattaforma. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo dai film.

Film da vedere su Disney+

Howard: La Vita, Le Parole

Apriamo le novità Disney+ di agosto 2020 con il documentario Howard: La Vita, Le Parole, che segue la storia e la vita di Howard Ashman, scrittore e autore vincitore di due premi Oscar (uno postumo) per la miglior canzone. Con materiale d’archivio inedito, filmati e fotografie, oltre a interviste ad amici e famiglia, il documentario fornisce uno sguardo più intimo sulla vita della leggenda Disney.

Disponibile su Disney+ da 7 agosto 2020.

Howard: La Vita, Le Parole, il trailer ufficiale

Magic Camp

Tra le novità di agosto di Disney+ arriva Magic Camp, commedia con Adam Devine e Gillian Jacobs. Il 35enne illusionista Andy, frustrato dalla piega che ha preso la sua carriera, viene chiamato a tornare come istruttore nell’Istituto di Magia frequentato da piccolo: dovrà “vedersela” con la sua ex ragazza e acerrima rivale Kristina, anche lei istruttrice.

Disponibile su Disney+ dal 14 agosto 2020.

The Greatest Showman

The Greatest Showman è un musical diretto da Michael Gracey, con Hugh Jackman, Zac Efron e Rebecca Ferguson. Il film su Phineas Taylor Barnum (interpretato da Hugh Jackman), ambientato a inizio Ottocento, che celebra la nascita dell’industria dell’intrattenimento e il senso di meraviglia provato dal pubblico di fronte ai primi spettacoli moderni e quello provato da ciascuno di noi quando i sogni diventano realtà.

Disponibile su Disney+ da 14 agosto 2020.

The Greatest Showman, il trailer ufficiale

Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’Universo

Nuovo film d’animazione in arrivo ad agosto 2020 su Disney+: Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’Universo è la nuova avventura attraverso la galassia dei celebri fratellastri Phineas e Ferb, decisi a salvare la sorella maggiore Candace, che rapita dagli alieni si è ritrovata in un pianeta lontano apparentemente perfetto e privo dei fastidiosi fratellini.

Disponibile su Disney+ da 28 agosto 2020.

Phineas e Ferb Il film: Candace contro l’Universo, clip ufficiale

Serie TV da vedere su Disney+

Alex & Co. – stagioni 2 e 3

Le novità di Disney+ di agosto 2020 accolgono anche serie TV: si parte dalla seconda e dalla terza stagione di Alex & C., famosa sitcom italiana nata su Disney Channel. Racconta di cinque amici alle prese con liceo e campo musicale, tra insegnanti e interrogazioni, primi amori e prove per la band. Lo spin-off della serie, Penny on M.A.R.S., è disponibile su Disney+ dal mese scorso.

Disponibile su Disney+ da 7 agosto 2020.

Alex & Co., il trailer ufficiale di lancio

I Greens in città – stagione 1

Serie animata statunitense nata su Disney Channel e ora disponibile anche su Disney+ (la seconda stagione è confermata e in arrivo nei prossimi mesi), I Greens in città ruota intorno alle vicende quotidiane di Cricket Green, un ragazzo di campagna che insieme al padre Bill e alla sorella Tilly si trasferisce nella casa della nonna in una moderna metropoli.

Disponibile su Disney+ dal 7 agosto 2020.

I Greens in città, clip ufficiale

Big Hero 6 – La Serie – stagione 1

Big Hero 6 – La Serie è una serie animata basata sul film Disney Big Hero 6 e sull’omonimo fumetto Marvel Comics, ambientata dopo gli eventi della pellicola del 2014. Hero è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ma ora deve vedersela tra le sfide di tutti i giorni al college e la difesa della città dai nuovi supercriminali.

Disponibile su Disney+ dal 7 agosto 2020.

Big Hero 6 – La Serie, il trailer ufficiale

La Famiglia Proud – stagioni 1 e 2

Altra serie TV animata tra le novità di Disney+ di agosto 2020: I Proud sono una strampalata e bizzarra famiglia composta da Penny (14 anni), il padre Oscar, la madre Trudy, i due fratellini Bebe e CeCei e la nonna Suga Mama, appassionata di wrestling. La Famiglia Proud, nata nel 2001 e arrivata in Italia su Disney Channel nel 2003, si concentra su Penny, una ragazzina che ha fretta di crescere.

Disponibile su Disney+ da 14 agosto 2020.

La Famiglia Proud, intro ufficiale

Bear Grylls: Celebrity Edition

Serie TV targata National Geographic che segue ancora una volta le avventure estreme dell’alpinista ed ex membro delle Forze Speciali Britanniche Bear Grylls: in Bear Grylls: Celebrity Edition, questa volta sarà accompagnato da dieci star di Hollywood (tra cui Brie Larson, Cara Delevingne, Channing Tatum e Dave Bautista), che abbandoneranno il lusso per vivere un’avventura che metterà alla prova il loro istinto di sopravvivenza.

Disponibile su Disney+ dal 28 agosto 2020.

Bear Grylls: Celebrity Edition, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals, documentari compresi. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.