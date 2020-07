Siete pronti a scoprire le novità da vedere ad agosto 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche in questi 31 giorni non fa eccezione nonostante la calura estiva e le vacanze. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo caldo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad agosto 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film.

Film da vedere su Netflix

Work It (original)

Tra le novità Netflix di agosto 2020 arriva Work It, commedia adolescenziale sul ballo con Sabrina Carpenter, Liza Koshy e Jordan Fisher. Una geniale ma impacciata liceale vuole farsi ammettere all’ex università del defunto padre trasformando sé stessa e una banda di disadattati in campioni di ballo.

Disponibile su Netflix da 7 agosto 2020.

Work It, il trailer ufficiale

Project Power (original)

Le novità di Netflix di agosto 2020 includono anche Project Power, un action con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Dominique Fishback. Un ex soldato, una ragazza e un poliziotto si scontrano a New Orleans mentre sono alla ricerca della provenienza di una pericolosa nuova pillola che garantisce temporanei super poteri.

Disponibile su Netflix dal 14 agosto 2020.

Project Power, il trailer ufficiale

Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi (original)

Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi è un docufilm che racconta la storia dei Giochi Paralimpici, dalle macerie della seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Le esperienze del movimento paralimpico narrate anche attraverso le parole dei protagonisti, tra i quali la schermitrice italiana Bebe Vio. Tra le novità Netflix più interessanti di questo agosto 2020.

Disponibile su Netflix dal 26 agosto 2020.

Searching

Ad agosto 2020 arriva su Netflix Searching, un originale film con John Cho e Debra Messing. La pellicola è girata attraverso il “punto di vista” di smartphone e PC, e racconta la storia di un padre, David, alla ricerca delle figlia Margot scomparsa: le indagini della polizia non portano a nulla, ma l’uomo decide di seguire le tracce digitali lasciate dalla ragazza.

Disponibile su Netflix dal 31 agosto 2020.

Searching, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix ad agosto 2020

Al vertice della tensione – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Basic Instinct – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Delitto perfetto – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Duplicity – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Il ritmo del successo – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Il rompiscatole – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 La febbre del sabato sera – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Last Vegas – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Ransom – Il riscatto – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Scrivimi una canzone – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Cambia la tua vita con un click – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Spongebob – Fuori dall’acqua – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 La mummia (2017) – 4 agosto 2020

– 4 agosto 2020 Malibu Rescue: Una nuova onda – 4 agosto 2020

– 4 agosto 2020 Anelka: genio e sregolatezza – 5 agosto 2020

– 5 agosto 2020 Berlin, Berlin: Lolle on the Run – 7 agosto 2020

– 7 agosto 2020 Freddy vs Jason – 8 agosto 2020

– 8 agosto 2020 Se Dio vuole – 8 agosto 2020

– 8 agosto 2020 Hotel Transylvania – 11 agosto 2020

– 11 agosto 2020 The Legend of Tarzan – 11 agosto 2020

– 11 agosto 2020 Venom – 18 agosto 2020

– 18 agosto 2020 L’ultimo colpo di mamma – 21 agosto 2020

– 21 agosto 2020 Lo chiamavano Jeeg Robot – 25 agosto 2020

– 25 agosto 2020 Origini segrete – 28 agosto 2020

Serie TV da vedere su Netflix

The Rain – stagione 3 (original)

Ad agosto 2020 arriva su Netflix la terza stagione di The Rain, drammatica serie TV danese ambientata in un mondo post apocalittico. Sei anni dopo che una pioggia catastrofica e portatrice di un virus ha quasi sterminato la popolazione scandinava, fratello e sorella si uniscono ai sopravvissuti in cerca di salvezza e risposte: nella terza stagione ricomincia la lotta per difendere ciò che rimane dell’umanità.

Disponibile su Netflix dal 6 agosto 2020.

GUARDA SU Netflix

The Rain 3, il trailer ufficiale

Gotham – stagione 5

Tra le novità Netflix di agosto 2020 anche la quinta e ultima stagione di Gotham, serie TV ambientata nella città resa celebre dalle opere della DC. James Gordon si batte contro il crimine e la corruzione per vendicare la morte dei genitori di Bruce Wayne: nel finale della serie i protagonisti dovranno continuare a fronteggiare la Legione degli Orribili, mentre Bruce è finalmente destinato a diventare davvero Batman.

Disponibile su Netflix dal 1 agosto 2020.

Gotham 5, il trailer ufficiale

La rapina del secolo – stagione 1 (original)

Ad agosto su Netflix fa capolino La rapina del secolo, serie TV ispirata al furto di 33 milioni di dollari alla banca centrale colombiana del 1994. La più grande rapina mai effettuata in Colombia, che ha sconvolto l’intero Paese, in una nuova serie TV originale Netflix che prova a sfruttare la scia del successo tracciato da La casa di carta (tra le migliori serie TV Netflix).

Disponibile su Netflix dal 14 agosto 2020.

La rapina del secolo, il teaser trailer ufficiale (lingua originale)

Biohacker – stagione 1 (original)

La giovane studentessa Mia frequenta la facoltà di medicina per conoscere il professore che lei pensa abbia a che vedere con la sua tragedia familiare, e rimane coinvolta nel mondo del biohacking. Biohacker è una nuova serie TV tedesca di fantascienza che ci farà mettere “in dubbio il funzionamento stesso della vita“.

Disponibile su Netflix dal 20 agosto 2020.

Biohacker, il trailer ufficiale

Lucifer – stagione 5 (original)

Arriva finalmente su Netflix l’attesissima quinta stagione di Lucifer, serie TV che racconta le vicende del Signore degli Inferi, trasferitosi a Los Angeles e diventato un “imprenditore”. La quinta stagione, che si è fatta parecchio attendere, riprende dopo il cliffhanger del finale della quarta ed è divisa in due parti.

Disponibile su Netflix dal 21 agosto 2020.

Lucifer 5, il trailer ufficiale

Cobra Kai – stagione 1 e 2

Le novità Netflix di agosto accolgono anche le prime due stagioni di Cobra Kai, serie TV sequel di Karate Kid di cui Netflix ha acquisito i diritti nel 2020. Le vicende si svolgono 34 anni dopo quanto accaduto nel primo film della serie e segue le gesta di Johnny Lawrence: quest’ultimo riapre il famigerato dojo Cobra Kai, riaccendendo la rivalità con Daniel LaRusso, diventato un facoltoso imprenditore.

Disponibile su Netflix dal 28 agosto 2020.

Cobra Kai, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix ad agosto 2020

L’atterraggio perfetto – 1 agosto 2020

– 1 agosto 2020 Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo – 5 agosto 2020

– 5 agosto 2020 Alto mare stagione 3 – 7 agosto 2020

stagione 3 – 7 agosto 2020 The New Legend of Monkey stagione 2 – 7 agosto 2020

stagione 2 – 7 agosto 2020 Greenleaf stagione 5 – 12 agosto 2020

stagione 5 – 12 agosto 2020 3% stagione 4 – 14 agosto 2020

stagione 4 – 14 agosto 2020 Dirty John stagione 2 – 14 agosto 2020

stagione 2 – 14 agosto 2020 La rapina del secolo – 14 agosto 2020

– 14 agosto 2020 Teenage Bounty Hunters – 14 agosto 2020

– 14 agosto 2020 Dark Polo Gang – La serie – 14 agosto 2020

– 14 agosto 2020 Rita stagione 5 – 15 agosto 2020

stagione 5 – 15 agosto 2020 It’s okay to not be okay – 16 agosto 2020

– 16 agosto 2020 Trinkets stagione 2 – 25 agosto 2020

stagione 2 – 25 agosto 2020 Do Do Sol Sol La La Sol – 26 agosto 2020

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad agosto 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming continuate a seguirci.

