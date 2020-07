Quali sono le novità Amazon Prime Video di agosto 2020 tra film, serie TV e originals? Il catalogo dell’ormai collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, si allarga sempre più con il passare dei mesi, e anche in questo caldo agosto 2020 non mancheranno alcune novità da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. È possibile che la lista non sia completa e che alcuni titoli vengano aggiunti successivamente. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Arkansas

Apre le novità Amazon Prime Video di agosto 2020 Arkansas, film diretto e interpretato da Clark Duke con Liam Hemsworth, Vince Vaughn e John Malkovich. Il nuovo thriller segue la storia di Kyle e Swim, due piccoli criminali che lavorano per Frog, un potente narcotrafficante che non hanno mai realmente incontrato di persona. Quando qualcosa andrà storto, ci saranno tragiche conseguenze da affrontare.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 agosto 2020.

Arkansas, il trailer ufficiale

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon

Ad agosto 2020 arriva su Amazon Prime Video In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, film diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz con Shia LaBeouf e Dakota Johnson. La storia di Zack, un ragazzo con la sindrome di Down che scappa di casa e sogna di diventare un wrestler professionista; troverà un amico in Tyler, un burbero fuorilegge in fuga.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 agosto 2020.

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, il trailer ufficiale

Capone

Scritto e diretto da Josh Trank, Capone racconta l’ultimo periodo di vita del famigerato Al Capone, interpretato da Tom Hardy. Dopo dieci anni di prigione, il gangster dovrà fare i conti con la demenza, il declino fisico e i sensi di colpa per i suoi crimini. Un film per gli amanti del genere biografico, ma non solo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 agosto 2020.

Capone, il trailer ufficiale

Chemical Hearts (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di agosto 2020 anche Chemical Hearts, il film con protagonista la star di Riverdale Lili Reinhart tratto dal romanzo di Krystal Sutherland. Henry si crede un romantico, ma non si è mai innamorato. Mentre attende che il destino gli riservi quel tipo di amore che arriva una sola volta nella vita, si dedica al giornale del suo liceo. L’incontro con una giovane studentessa appena trasferitasi in città gli cambierà la vita, ma il passato di quest’ultima nasconde qualcosa.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 21 agosto 2020.

Chemical Hearts, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La gara più dura del mondo: Eco-Sfida alle isole Fiji

Le novità Amazon Prime Video di agosto 2020 accolgono anche La gara più dura del mondo: Eco-Sfida alle isole Fuji. La docu-serie in 10 episodi vede sfidarsi 66 squadre in una gara di avventura globale di 11 giorni, condotta da Bear Grylls, tra montagne, foreste e acque. L’obiettivo è vincere, ma anche dimostrare a sé stessi e al mondo di poter dominare la gara più dura del pianeta.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 agosto 2020.

La gara più dura del mondo: Eco-Sfida alle isole Fuji, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Clifford (nuovi episodi) – 7 agosto 2020

(nuovi episodi) – 7 agosto 2020 Jessy e Nessy stagione 2 – 7 agosto 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

