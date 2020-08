Presentate 20 giorni fa durante l’evento Unpacked, le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live continuano ad impressionare per la loro qualità e per il grande successo che stanno avendo sul mercato. Non solo iFixit le ha promosse a pieni voti per la grande riparabilità, ma vengono apprezzate anche dal grande pubblico che ha permesso a Samsung di vendere più di 300.000 unità dal lancio.

Colorazione rossa con il carrier KT

In queste ore la compagnia svela la colorazione rossa per Samsung Galaxy Buds Live, attualmente in esclusiva con l’operatore sud coreano KT. Infatti, secondo quanto riportato da KT, questa particolare variante è stata appositamente realizzata per soddisfare una richiesta del mercato locale, segno che il colosso sud coreano non aveva in piano di realizzarla prima d’ora.

La colorazione rossa di Samsung Galaxy Buds Live ricorda quella di Samsung Galaxy Buds+, inizialmente indicate al solo mercato interno e poi commercializzate anche in alcuni paesi europei e in America. Questo ci porta a considerare l’eventualità che anche questa variante di Samsung Galaxy Buds Live possa seguire lo stesso destino del sopracitato modello di cuffie true wireless, ma non abbiamo ancora informazioni ufficiali a riguardo.

Che ne pensate di questa colorazione? La preferite alle colorazioni Mystic Bronze, Mystic White e Mystic Black presentate da Samsung lo scorso 5 agosto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

