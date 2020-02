Le nuove Galaxy Buds+ di Samsung miglioreranno rispetto al modello precedente su ogni fronte, almeno secondo quanto trapelato finora. Grazie al sempre affidabile leakster Evan Blass, noto nella community con il nickname @evleaks, possiamo dare uno sguardo approfondito alla prossima generazione di cuffie True Wireless di Samsung.

Samsung Galaxy Buds+: batteria notevolmente migliorata e ricarica rapida

I miglioramenti più importanti si hanno nel comparto autonomia, con una batteria che consente di ascoltare musica per 11 ore di seguito, oppure di parlare per 7.5 ore di fila; gradita anche la ricarica rapida, che con 3 minuti di ricarica consente di ascoltare musica per un’ora, utile quando siamo in ritardo per un appuntamento ma non vogliamo uscire senza la nostra musica preferita.

Credit: @evleaks / Twitter

Gli speaker ora sono a due vie, composti da un woofer+tweeter per ogni auricolare, e aumentano anche i microfoni: due esterni ed uno interno. Purtroppo, la resistenza ai liquidi rimane la stessa del modello precedente, e dovrete fare attenzione anche alla pioggia o alla sudorazione troppo abbondante.

Esteticamente, le Galaxy Buds e le nuove Galaxy Buds+ sembrano quasi identiche, anche se il modello più recente pesa un po’ di più. Ottima l’integrazione con Spotify, che consentirà di aprire l’app senza dover tirar fuori il nostro smartphone, così come la possibilità di collegarle simultaneamente a più dispositivi.

La conferma dall’app per iOS

Sull’App Store è spuntata anche un’app chiamata Samsung Galaxy Buds+, dove è possibile trovare conferma che il gigante coreano ha in cantiere una nuova versione rinnovata dei suoi auricolari True Wireless.

Samsung Galaxy Buds+: Disponibilità e Prezzo

Sempre secondo le indiscrezioni, il prezzo delle Samsung Galaxy Buds+ dovrebbe rimanere invariato rispetto all’attuale generazione, con un prezzo di lancio fissato a $149. Qui in Italia, quando sono state presentate, le Galaxy Buds vennero lanciate al prezzo di 149€: è verosimile credere che il prezzo delle nuove Galaxy Buds+ rimarrà invariato.

Le Galaxy Buds+ arriveranno nelle colorazioni Nero, Bianco, Rosso e Blu. Potremo vedere i nuovi auricolari TWS di Samsung all’evento di presentazione che si terrà il giorno 11 Febbraio, in cui vedremo anche i nuovi modelli di smartphone Galay S20.