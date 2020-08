State aspettando con trepidazione l’annuncio di prezzi e date di uscita di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S? Purtroppo ancora niente di ufficiale da parte di Sony e Microsoft, ma possiamo fornirvi alcune indicazioni interessanti basate sulle ultime indiscrezioni.

Le ultime su prezzi e date di uscita di PS5 e Xbox Series X/S

I videogiocatori stanno aspettando da mesi, ma ancora non abbiamo una risposta precisa alle domande più importanti su PlayStation 5 e il (probabile) duo Xbox Series X e Xbox Series S: quando arriveranno sul mercato? E a quale prezzo saranno proposte?

Per entrambe le questioni – più che altro per la prima – qualche indicazione di massima la abbiamo: Sony e Microsoft hanno di fatto indicato il periodo “Holiday 2020” come uscita, che in pratica copre il periodo intorno alla Festa del Ringraziamento americana (che quest’anno sarà il 26 novembre, per la precisione), mentre sul prezzo di ufficiale non abbiamo nulla; solo qualche indiscrezione che parla di cifre intorno ai 500 euro.

Il prezzo di PS5 e Xbox Series X, ma anche di Xbox Series S, sono più che mai importanti per questa next-gen: il periodo di lancio non è infatti particolarmente favorevole per i portafogli di molti consumatori a causa dell’emergenza sanitaria e le due compagnie la stanno tirando per le lunghe con l’annuncio (forse in attesa l’una dell’altra).

Secondo le previsioni fatte da Roberto Serranò su Twitter, che cita le ultime news come “più che un semplice rumor o indiscrezione”, questi saranno i prezzi di PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, con tanto di date di lancio precise:

PlayStation 5 : lancio il 13 novembre 2020 al prezzo di 399 euro (only digital) e 499 euro (con lettore Blu-Ray 4K);

: lancio il 13 novembre 2020 al prezzo di (only digital) e (con lettore Blu-Ray 4K); Xbox Series S : lancio il 5 novembre 2020 al prezzo di 299 euro (399 il prezzo iniziale, poi corretto al ribasso);

: lancio il 5 novembre 2020 al prezzo di (399 il prezzo iniziale, poi corretto al ribasso); Xbox Series X: lancio il 6 novembre 2020 al prezzo di 499 euro.

*BREAKING NEWS* 📌@Xbox and @PlayStation fans According to latest news (more than a rumor or speculation), the next-gen console release date should be 🟢#XboxSeriesS 11.05.2020 399 $/€

🟢#XboxSeriesX 11.06.2020 499 $/€

🔵#PS5 11.13.2020 $/€ 499 – Digital $/€ 399 *TBC* pic.twitter.com/XwEXtblL8n — Roberto Serrano' (@geronimo_73) August 18, 2020

Anche se tutte queste informazioni possono sembrare piuttosto credibili, ovviamente siamo costretti a prenderle ancora con le pinze.

Fortnite conferma in parte la finestra di lancio

Nel frattempo Epic Games sembra confermare la finestra di lancio di relativa alla prima metà di novembre. La celebre software house dietro all’apprezzatissimo battle royale Fortnite ha infatti rilasciato un’interessante dichiarazione riguarda l’uscita del bundle “The Last Laugh”, che sarà disponibile il 17 novembre 2020. Il comunicato sostiene quanto segue: “The Last Laugh Bundle is available for digital or physical purchase and includes 1,000 V-Bucks. The retail version is available on PlayStation 4, Nintendo Switch, and Xbox One. It will also arrive in time for the release of the PlayStation 5 and Xbox Series X next-generation consoles.”

In pratica Epic Games sostiene che il nuovo bundle di Fortnite sarà disponibile giusto in tempo per l’arrivo delle console di nuova generazione: questo non fornisce una data precisa, ma conferma ancora una volta la possibile finestra di lancio di novembre.

Continuate a seguirci perché non mancheremo di segnalarvi ulteriori informazioni non appena saranno rese disponibili. Quale console next-gen state puntando? PlayStation 5 o Xbox Series X (o magari S)? Fatecelo sapere nel solito box.