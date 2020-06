Oggi è il grande giorno che tutti i gamer su console stavano aspettando da mesi: la possibilità di scoprire alcuni dei giochi che saranno disponibili per PlayStation 5. La nuova console di Sony, prevista per la fine del 2020, dovrebbe permettere al colosso giapponese di scrivere una nuova pagina della storia delle console.

Resident Evil 8: Village

Resident Evil 8: Village sarà certamente uno dei titoli di punta di PS5. Il titolo è da considerarsi come sequel diretto di Resident Evil 7 Biohazard e, come in quest’ultimo, permetterà ai giocatori di combattere in prima persona nei panni di Ethan Winters. Resident Evil 8: Villange è atteso per il 2021, ma purtroppo non abbiamo modo di scoprire il mese preciso di lancio.

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man è stato uno dei titoli più amati degli ultimi anni su PS4, merito di una grafica mozzafiato e di una ambientazione da far venire i brividi. Spider-Man: Miles Morales è il continuo del titolo presentato nel 2018 e arriverà ovviamente anche su PS5. Sviluppato dallo studio Insomniac Games, durante il trailer è possibile notare alcuni nuovi poteri, così come la presenza del cambio del clima, il ciclo giorno/notte e tanto altro. Il titolo è atteso al lancio per la holiday season 2020.

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn, uno degli open world più apprezzati su PS4, verrà ufficialmente rinnovato per la nuova console di Sony. I giocatori torneranno nuovamente a vestire i panni di Aloy, l’eroina che si batte in un mondo in cui le macchine hanno preso il sopravvento e minacciano la sopravvivenza della specie umana. In Horizon Forbidden West saremo chiamati a guidare Aloy in nuove avventure, cercando di scoprire importanti misteri sul suo passato. Purtroppo non è stato svelato quando il titolo verrà rilasciato per PlayStation 5.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V continuerà a tenere incollati allo schermo milioni di giocatori anche su PS5. Come viene confermato da Rockstar Game durante l’evento di presentazione dei giochi, il titolo open world arriverà sulla nuova console durante il 2021. Per chi possiede il titolo su PS4, Rockstar Game svela che gli utenti potranno continuare ad accedere al proprio Grand Theft Auto Online anche sulla nuova console.

Gran Turismo 7

All’appello non poteva certamente mancare Gran Turismo 7, il famoso titolo di corse che, ovviamente, troverà posto su PS5. Il titolo svilupato da Polyphony Digital tornerà nuovamente a far appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo, ma purtroppo non sono state rilasciate informazioni sulla data di annuncio né sulle caratteristiche principali del titolo. In attesa di scoprirne di più, possiamo pregustare l’adrenalina e la frenesia delle corse nel video qui in basso.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony annuncia ufficialmente il ritorno del duo più pazzo del gaming anche su PS5, Ratchet & Clank. Il nuovo titolo, chiamato Ratchet & Clank: Rift Apart, avrà nel frenetico gameplay la sua unicità dove, per la prima volta, i giocatori saranno introdotti in un vasto mondo in cui sarà possibile muoversi attraverso varie dimensioni tramite portali. Il platform 3D dovrebbe arrivare su console nei prossimi mesi, ma non è ancora chiaro se per fine 2020 o inizio 2021.

Project Athia

Il prossimo titolo di Square Enix si chiamerà Project Athia. Non è stato svelato molto durante la presentazione del videogioco, se non che potrebbe essere uno dei titoli di punta per la console di prossima generazione di Sony. Sviluppato assieme a Luminous Productions, non è chiaro quale sarà lo scopo del gioco ma, molto probabilmente, si tratterà di un titolo che fin da subito mostrerà di che pasta è fatto l’hardware di PS5.

Returnal

In un infinito ciclo di morte e rinascita, il team dietro Resogun presenta Returnal, il nuovo gioco espressamente realizzato per PlayStation 5. Dal breve gameplay presentato durante l’evento di oggi, è possibile notare meccaniche rougue-like con tratti FPS, in cui la protagonista deve affrontare nemici di un mondo alieno a seguito di un atterraggio disastroso. Purtroppo non sono state divulgate ulteriori informazioni sul titolo, ma sarà possibile scoprire qualcosa in più a partire dai prossimi mesi.

NBA 2K21

2K Sports torna nuovamente sul parquet di gioco con un trailer mozzafiato di NBA 2K21, il nuovo titolo del famoso franchise amato da milioni di fan del basket. Nel trailer è possibile ammirare la definizione dei dettagli di Zion Williamson, rookie dei New Orleans Pelicans, impegnato in una sessione di allenamento. Il titolo, creato da zero e appositamente per spremere al massimo l’hardware di PS5, è atteso al debutto a partire da questo autunno.

Deathloop

Gli sviluppatori di Dishonored tornano alla ribalta con Deathloop, un titolo estremamente unico e particolare che ruota attorno al concetto di morte e reincarnazione perpetua. Con meccaniche di gioco frenetiche e ricche di feature prese in prestito direttamente da Dishonored, il protagonista dovrà destreggiarsi attraverso una lunga scia di nemici per uccidere le otto persone responsabili della creazione del loop.

Altri titoli

Durante il corso dell’evento di presentazione sono stati presentati anche altri titoli che troveranno posto nella nuova console di Sony, tra cui: