State cercando una nuova TV 4K di qualità, magari da affiancare a PlayStation 5 o Xbox Series X? Le tre offerte che stiamo per scoprire su eBay riguardano TV OLED 4K da 55″ e 65″, i formati ideali per godersi questa tecnologia che ormai è diventata più che matura: siete pronti a scoprire di quali modelli si tratta?

Cercate una TV OLED 4K? Ecco tre offerte da non perdere su eBay

Partiamo da due modelli LG, una delle aziende che da “sempre” sta puntando sulla tecnologia OLED per i suoi pannelli. Non sarà l’ultimo modello uscito, ma LG OLED 65B9 è ancora un bel vedere con il suo schermo OLED da 65 pollici 4K (3840 x 2160 pixel) con HDR, processore α7 di seconda generazione, HDMI 2.1 e supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos. Già ovviamente dotato di DVB-T2, garantisce neri profondi (una delle peculiarità di questi modelli) e tante funzionalità da smart TV grazie al sistema operativo WebOS con Google Assistant e Amazon Alexa preinstallati.

Potete acquistare in offerta LG OLED 65B9 al prezzo di 1599 euro su eBay.

Restiamo in casa LG e passiamo all’ultimo modello, ossia LG OLED 55CX (la “X” è un “10” in numeri romani): praticamente identico al C9 a livello di design (differenza di pollici esclusa), rispetto a quest’ultimo il CX guadagna un processore α9 di terza generazione e qualche affinamento qua e là, legato principalmente all’IA e alla gestione delle immagini in movimento (Motion Pro OLED).

Potete trovare in offerta LG OLED 55CX a 1449 euro su eBay.

Il terzo modello di cui vogliamo parlarvi oggi è invece di Philips, e più precisamente si tratta di Philips 65OLED803. La TV offre un pannello 4K HDR (3840 x 2160 pixel) da 65 pollici con tecnologia Ambilight su tre lati, processore P5 Perfect Picture, audio da 50 W e una miriade di funzionalità smart: queste ultime sono garantite dalla presenza di Android TV come sistema operativo, che mette a disposizione tante applicazioni e servizi attraverso il Google Play Store.

Philips 65OLED803 è disponibile su eBay a 1559 euro.

Allora, avete già scelto la vostra nuova TV? Se questi tre modelli non vi hanno convinto potete dare un’occhiata alle altre offerte di questa settimana disponibili su eBay, anche con coupon.

