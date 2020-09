A distanza di poche ore dall’evento di Apple in cui verranno molto probabilmente svelati Apple Watch Serie 6 e iPad Air (2020), spuntano nuovi rumor e leak che ci permettono di scoprire alcune nuove informazioni sulla gamma di iPhone 12.

Notch ridotto per iPhone 12 da 5,4″

Ming-Chi Kuo, analista di mercato molto spesso ben informato dei piani del colosso statunitense, ha dichiarato che l’iPhone 12 con display da 5,4 pollici integrerà un nuovo notch meno pronunciato in modo da offrire lo spazio necessario al display per mostrare icone ed informazioni ai lati della UI.

A detta di Kuo continuano ad esserci brutte notizie per i tanti che attendono l’arrivo del display a 120 Hz sulla gamma iPhone 12 Pro; la tecnologia sarebbe stata scartata dagli executive di Apple per via della scarsa autonomia garantita agli utenti, anche per via dell’implementazione della connettività 5G.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’analista prevede l’arrivo di due versioni per ogni modello di iPhone 12: uno con supporto alla rete sub 6 GHz ed una con supporto mmWave 5G e sub 6 GHz. L’inizio della produzione di massa degli iPhone 12 con supporto sub 6 GHz dovrebbe partire entro il mese di ottobre, con gli altri modelli subito dopo.

Sensore LiDAR per iPhone 12 Pro?

Il sensore LiDAR è stato per la prima volta integrato nell’ultimo modello di iPad Pro presentato qualche mese fa, ed in questi mesi abbiamo più volte appreso che la compagnia di Cupertino dovrebbe esterne la sua implementazione anche nella nuova gamma di smartphone di fascia alta. In queste ore un nuovo video pubblicato da @everyapplepro ci permette di scoprire l’ipotetico case posteriore di iPhone 12 Pro e la disposizione di alcuni componenti interni.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Il video condiviso su Twitter pare riprenda il retro di un iPhone 12 Pro in cui non solo è possibile notare la disposizione del sensore LiDAR, ma anche il nuovo arrangiamento del carrellino per la SIM e quello che sembrerebbe essere una nuova disposizione interna per l’alloggiamento delle antenne 5G.