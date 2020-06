Nel corso di un WWDC 2020 andato in onda con un format inedito, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, Apple ha presentato watchOS 7, la nuova versione del sistema operativo destinato agli Apple Watch delle varie generazioni.

La settima versione di watchOS non rappresenta, come da tradizione, uno stravolgimento rispetto alla versione attuale, ma va a introdurre nuove funzioni e a migliorare quelle esistenti, per garantire una continuità che non disorienti l’utente.

Nuove funzioni di watchOS 7

L’applicazione Attività cambia nome diventando Fitness, per renderne immediatamente comprensibile lo scopo anche ai principianti. Sono state introdotte nuove tipologie di attività, come danza, Core Training, Cool Down e allenamento della resistenza funzionale.

Gli appassionati di ciclismo potranno scoprire nuovi percorsi grazie all’aggiunta effettuata su Apple Maps, relativa al momento ad alcune città. Sono stati aggiunti due nuovi quadranti, con un cronografo e un tachimetro e una versione extra large. Altra interessante novità è Face Sharing, una funzione che permette di sfogliare i quadranti utilizzati da altri e installarli sul proprio smartwatch, aggiungendoli quindi alla propria collezione.

Quadranti più dettagliati e condivisibili

I nuovi quadranti introducono nuove complicazioni, per visualizzare una maggiore quantità di informazioni sullo schermo e le proprie creazioni possono essere condivise attraverso Messages e Mail, Anche per gli sviluppatori arrivano molte novità, come la possibilità di inserire più complicazioni per la propria applicazione.

Il tracciamento del sonno

Arriva la funzione di tracciamento del sonno, con una funzione che facilita il sonno. Durante il riposo watchOS 7 acquisirà i dati necessari per fornire, al risveglio, un report dettagliato della qualità del sonno, con la distinzione tra le varie fasi. Apple promette anche informazioni relative alla respirazione e ai movimenti effettuati, per rilevare eventuali disturbi del sonno.

Il risveglio può essere più “gentile” grazie a una nuova funzione che fa vibrare in maniera delicata lo smartwatch o con suonerie dolci, per evitare traumi. Nel caso il livello della batteria fosse troppo basso, watchOS 7 ricorderà di ricaricare lo smartphone prima di coricarsi, per poter tracciare correttamente il sonno.

Altre novità di watchOS 7

In questo particolare periodo risulta utile l’aggiunta di una funzione che rileva il movimento tipico che facciamo lavandoci le mani. Apple Watch fornirà utili istruzioni per eseguire al meglio l’operazione per il giusto tempo.

Con watchOS 7 sarà possibile utilizzare Siri per tradurre da diverse lingue direttamente dal polso e per gli amanti del fitness arrivano nuovi dati relativi alla frequenza cardiaca, alla velocità di salita e discesa delle scale, alla lunghezza del passo (e all’eventuale asimmetria) e molto altro.

Disponibilità di watchOS 7

La beta riservata agli sviluppatori è disponibile da oggi sul sito dedicato mentre la prima beta pubblica sarà disponibile a partire dal mese prossimo. La versione stabile arriverà in autunno su Apple Watch Serie 3, 4 e 5.