Direttamente dal palco virtuale della WWDC 2020, Apple ha presentato le novità che contraddistingueranno il mondo software di Apple da qui ai prossimi mesi, fra anche il nuovo iPadOS 14 che arriverà verso l’autunno.

Widget nelle schermate Home

La maggior parte delle novità annunciate per il sistema operativo dei tablet della mela, gli iPad, sono in comune con ciò che arriverà sugli iPhone con iOS 14, come ad esempio i widget nella schermata Home. Questo significa che sarà possibile aggiungere dei widget nelle varie schermate principali, tra le varie app, widget con cui sarà possibile interagire per modificarne il contenuto o esplorare nuove funzionalità.

Ricerca Spotlight universale

Fra le novità più interessanti però c’è una nuova ricerca universale che ricorda moltissimo, sia funzionalmente che ora esteticamente, la funzionalità Spotlight dei Mac. Tramite questa ricerca sarà possibile ritrovare contatti, file, applicazioni e non solo.

Riconoscimento automatico della scrittura con Apple Pencil

Sugli iPad con supporto alla Apple Pencil viene poi introdotto il riconoscimento automatico della scrittura a mano libera. Sarà sufficiente scrivere su un campo di testo, una barra di ricerca o la barra degli indirizzi del browser, per far riconoscere all’iPad la scrittura e convertirla in testo digitale. Indubbiamente rende più completa l’esperienza d’uso della penna digitale.

Nuovi menu nelle App

Nelle varie applicazioni, come Foto e Musica, sono state aggiunte delle barre laterali per accedere rapidamente ai vari menu dedicati, mentre le interfacce come Siri e Telefono, sono ora finalmente in sovrapposizione nelle schermate così da poter continuare a utilizzare l’iPad avendo a portata di tap un widget dedicato per chiudere la chiamata o gestire i vari comandi.

App predefinite

Una novità interessante, ma non espressamente menzionata durante il keynote, è che iPadOS 14 consentirà (come Android permette da tempo) di impostare le loro App di posta elettronica e browser predefinite. Questo è un miglioramento atteso da tempo dato che non tutti utilizzano con soddisfazione il client o il browser di Apple.

Ovviamente, scontato dirlo, arriverà anche su iPadOS 14 la nuova applicazione Translate.

iPadOS 14: disponibilità

Al momento non ci sono dettagli precisi sulla disponibilità, in termini di tempo, e su quali iPad sarà disponibile iPadOS 14, ma ulteriori informazioni potrebbero essere rilasciate nelle prossime ore, una volta ultimato il Keynote di Apple.