Il Black Friday 2026 è ormai in pieno corso su Amazon (e non solo), e in mezzo alle tantissime offerte ne spicca una dedicata agli amanti degli audiolibri e dei podcast: fino al 28 dicembre 2026 Amazon propone infatti tre mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese. Vediamo come approfittare dell’offerta e chi può attivarla.

Audible in offerta per il Black Friday: 0,99 euro al mese per tre mesi

Come ormai saprete, l’abbonamento Amazon Prime mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”. Abbiamo le consegne gratuite, rapide e illimitate, i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso però Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

In questo periodo che spazia tra Black Friday e shopping natalizio, fino al 28 dicembre 2026 potete approfittare di una promozione per ottenere tre mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese invece di 9,99, con una spesa totale di 2,97 euro invece di 29,97. Al costo di meno di un caffè al mese potete avere accesso all’intero catalogo, senza limitazioni di sorta. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

L’offerta da 0,99 euro al mese per tre mesi risulta valida per un’ampia fetta di utenti: potete infatti attivarla non solo se siete nuovi clienti, ma anche se non avete usufruito di un abbonamento Audible nel periodo recente. A meno che non utilizziate il servizio con continuità, dovreste dunque riuscire ad approfittare dalla promozione senza problemi. Se volete verificare di poter attivare tre mesi di Audible a 0,99 euro al mese non vi resta che seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰 Attiva qui tre mesi di Audible a 0,99 euro al mese

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).