Nel corso delle ultime ore, Amazfit ha cominciato a distribuire un nuovo aggiornamento software per uno dei suoi modelli di smartwatch top di gamma. Nello specifico, secondo quanto segnalato su Reddit da alcuni utenti, l’aggiornamento porta con sé importanti miglioramenti nell’utilizzo quotidiano su Amazfit Cheetah 2 Ultra, oltre a offrire sistemi di protezione per evitare i tocchi accidentali e le conseguenti attivazioni non volute del dispositivo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Amazfit Cheetah 2 Ultra: tutte le novità dell’aggiornamento

Nuovo aggiornamento software in arrivo per Amazfit Cheetah 2 Ultra, uno degli smartwatch di fascia alta della compagnia: la versione 6.6.14.3, del peso di circa 20,22 Megabyte, è attualmente in fase di distribuzione e non è ancora chiaro quando raggiungerà tutti gli utenti in possesso del dispositivo.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato dalla stessa compagnia, l’aggiornamento offre diversi miglioramenti funzionali, nonchè la risoluzione di alcuni bug non ben specificati. Quanto alla navigazione vera e propria, invece, le mappe ora si visualizzano molto più chiaramente, e gli utenti hanno la possibilità di attivare gli indicatori di direzione in qualsiasi momento. Miglioramenti previsti anche per la modalità GPS automatica, che ora dovrebbe offrire una maggior precisione generale.