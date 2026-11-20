Garmin porta avanti l’ottimo lavoro di distribuzione di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i flagship destinati alle attività ricreative outdoor più recenti.

Per i Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto, Enduro 4, annunciato a ottobre 2026, e Marq 3, annunciato un mese fa, arriva il primo major update della loro storia, un aggiornamento ricchissimo di novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Primo major update della storia per Garmin Fenix 9 e simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il primo major update della storia per tutti i suoi flagship più recenti, ovvero Fenix 9, Fenix 9 Pro, Fenix 9 Pro Solar, Enduro 4 e Marq 3, al culmine di un breve ciclo di sviluppo inaugurato a inizio novembre e portato avanti fino a pochi giorni fa con gli ultimi ritocchi.

A ogni modo, tutti i modelli coinvolti stanno ricevendo la nuova versione 7.22 del software che va a sostituire la precedente versione 6.74 di inizio mese. Le novità, raccontate dal lunghissimo changelog ufficiale (qua per i Fenix 9, qua per Enduro 4, qua per Marq 3), sono tantissime.

Trattandosi di un major update ciò è normale: Garmin ha infatti cercato di affiancare alcune nuove funzionalità (che investono le attività indoor di ciclismo e sci di fondo, la personalizzazione e le impostazioni di sistema) a un pacchetto di ottimizzazioni e correzioni per migliorare la stabilità generale del dispositivo.

Changelog – versione 7.22 (dalla 6.74) Aggiunge la modifica della distanza ai profili attività di sci di fondo indoor e ciclismo indoor.

Aggiunge un suggerimento per la prima volta alle modalità di potenza.

Aggiunge le schede post-attività Peso zaino e Calorie bruciate con peso zaino agli sport di camminata e corsa.

Aggiunge l’impostazione di fluidità della lancetta dei secondi ad alcuni quadranti.

Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia.

Aggiunge l’impostazione di timeout al controllo rapido della torcia. Corregge un elemento vuoto nel menu dei livelli della mappa.

Corregge la visualizzazione dell’anteprima del percorso con le mappe TopoActive e OSM abilitate.

Corregge la scheda del percorso Epic che non appare nella fase dell’attività.

Corregge le interruzioni nella lettura della frequenza cardiaca in ArcheryX.

Corregge il suono di una chiamata in arrivo o di una notifica dell’app in modalità silenziosa.

Corregge il disegno errato del veicolo sulla mappa.

Corregge un problema per cui l’accesso al menu del quadrante CIQ causava un ritardo.

Corregge un problema per cui la resistenza di corsa visualizzava “Zona massima” quando la frequenza cardiaca dell’utente era inferiore alla zona minima.

Corregge un problema per cui i dati meteo potrebbero non essere visualizzati in caso di interruzione di corrente.

Corregge un problema con la modifica del peso della forza quando si utilizzano i pulsanti.

Risolve i problemi relativi al posizionamento della freccia del nord sulla mappa.

Corregge l’icona della tastiera nel menu delle impostazioni (solo dispositivi Solar).

Corregge il problema per cui il punteggio del giocatore 2 non veniva visualizzato nella pagina delle informazioni del round.

Corregge un possibile problema con l’associazione e la disassociazione di Alipay.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di sport.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante il download di contenuti di Outdoor Maps+.

Corregge un potenziale arresto anomalo quando si abilita la trasmissione della frequenza cardiaca da Garmin Connect.

Corregge un potenziale arresto anomalo premendo ripetutamente il pulsante Indietro nell’app Musica.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante la ricerca di punti di interesse.

Corregge un potenziale arresto anomalo quando si selezionano le schermate dei dati dell’attività.

Corregge un potenziale arresto anomalo all’avvio di un’attività HIIT.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante il cambio di playlist di Spotify.

Corregge un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo di ClimbPro nell’attività Corsa.

Corregge il disegno della barra di avanzamento nell’app LineMusic.

Corregge il disegno dell’icona del satellite (solo dispositivi Solar).

Corregge il problema per cui le impostazioni del satellite non si aggiornavano quando si cambiava la modalità di alimentazione nel menu Fase attività.

Reattività migliorata nell’app Epic.

Quadrante World Timer migliorato. Miglioramenti al rilevamento dei colpi nel golf.

Miglioramenti all’attività di canottaggio indoor.

Miglioramento del caricamento delle mappe quando sono installate più mappe.

Vari miglioramenti alla visualizzazione.

Traduzioni aggiornate.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Fenix 9 e tutti gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: