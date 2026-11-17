Ricorderete che con la gamma Fenix 9 Garmin ha puntato sugli schermi AMOLED da 3.000 nit per i modelli Pro, lasciando i display MiP soltanto sulle versioni Solar, e ora un nuovo brevetto suggerisce che l’azienda stia cercando un modo per superare proprio questa divisione, portando la ricarica solare anche sugli orologi con schermo AMOLED, cosa che finora non è mai riuscita a fare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Perché Garmin tiene ancora “in vita” i display MiP

Per capire l’interesse di questo brevetto bisogna partire da un’intervista recente in cui l’amministratore delegato di Garmin, Cliff Pemble, ha spiegato, come riportato da Notebookcheck, che gli orologi con schermo MiP resteranno in catalogo solo finché offriranno un vantaggio concreto in termini di autonomia.

Gli schermi MiP (Memory in Pixel) sono pannelli riflettivi poco brillanti e dai colori spenti, ma consumano pochissimo, restano sempre accesi e si leggono benissimo sotto il sole, e soprattutto sono gli unici su cui Garmin monta la lente Power Glass, che trasforma la luce in energia per la batteria. Motivi, questi, che li rendono molto amati soprattutto tra i puristi di Garmin.

La differenza la potete notare bene guardando la serie Instinct 3 (in foto qui sotto), che Garmin vende sia con schermo AMOLED sia con schermo MiP e ricarica solare. Come avevamo visto nella nostra recensione di Instinct 3 AMOLED, l’autonomia della versione con schermo a colori è ottima per la categoria, ma con lo schermo sempre acceso si ferma a circa una settimana, mentre la versione Solar, sempre accesa per natura, può arrivare a un’autonomia praticamente illimitata se esposta alla luce del giorno per qualche ora.

Il problema, come avevamo accennato anche parlando dei piani di Amazfit, è che integrare le celle solari in un pannello AMOLED è tecnicamente complicato, perché si tratta di uno schermo che emette luce propria e non può semplicemente stare sotto uno strato fotovoltaico come succede con un display riflettivo.

Come funziona il nuovo brevetto

Garmin ci lavora da tempo, e già nel 2022 vi avevamo raccontato di un primo brevetto su uno smartwatch con schermo OLED e modulo fotovoltaico, in cui le celle solari venivano ricavate negli spazi tra i subpixel del pannello.

Il nuovo brevetto, pubblicato dall’ufficio brevetti statunitense con il numero US 2026/0362887, segue invece una strada diversa, perché prevede di inserire uno strato solare tra il pannello AMOLED e il vetro di protezione.

L’idea ricorda molto da vicino la Power Glass già usata sugli orologi MiP, dal momento che il pannello fotovoltaico avrebbe delle finestre trasparenti distribuite a intervalli regolari, attraverso le quali resterebbe visibile lo schermo sottostante. Va detto che uno strato del genere ridurrebbe inevitabilmente la luminosità, ma gli AMOLED più recenti superano i 3.000 nit, per cui la perdita potrebbe essere compensata alzando la luminosità, a costo però di consumare un po’ più di energia, cosa che almeno in parte riduce il vantaggio della ricarica solare.

Per limitare gli effetti negativi, il brevetto descrive anche un filtro colore con i subpixel allineati alle finestre del pannello solare, pensato per ridurre la perdita di luminosità, di fedeltà dei colori e di nitidezza dell’immagine.

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Un dettaglio importante riguarda la produzione, visto che secondo il documento questa soluzione non richiede di modificare il pannello AMOLED, a cui vengono semplicemente aggiunti degli strati, e che quindi potrebbe essere più semplice da realizzare in serie rispetto all’approccio del 2022. Tra i disegni allegati, inoltre, c’è già quello di uno smartwatch.

Infine vi ricordiamo che, come sempre in questi casi, un brevetto non significa necessariamente che il prodotto arriverà sul mercato, e del resto quello del 2022 non ha mai portato a un orologio in vendita.

Resta dunque da capire se e quando Garmin riuscirà a trasformare questa idea in un prodotto, ma visto quello che ha detto Pemble sul futuro dei MiP, un AMOLED con ricarica solare sembra il tassello che manca all’azienda per poterli abbandonare del tutto.